Trung thu Hà Nội 2025: Không gian sáng tạo cho trẻ em từ di sản dân gian

(Ngày Nay) - Từ ngày 25/9 đến 6/10, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và không gian Bích họa phố Phùng Hưng, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp tổ chức Tết Trung thu truyền thống năm 2025 với nhiều hoạt động phong phú.

Ban Tổ chức cho biết, các hoạt động Tết trung thu năm 2025 được các họa sĩ, nghệ nhân, các nhà thiết kế kết nối, sáng tạo trong các không gian di sản, giúp cho các hoạt động, sự kiện Tết Trung thu truyền thống vừa giữ được nét văn hóa truyền thống, vừa mang hơi thở đương đại.

Từ ngày 25/9 đến ngày 6/10, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội trang trí không gian, dựng bối cảnh 3D tết trung thu truyền thống chủ đề “Mùa Trăng Cổ Tích” với rực rỡ đèn hoa và nhiều hoạt động vui chơi dành cho trẻ em tại không gian bích họa phố Phùng Hưng. Trong đó tập trung tổ chức các trò chơi dân gian và trò chơi STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi đến vui chơi, trải nghiệm.

Một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Tết trung thu truyền thống năm 2025 là hoạt động giới thiệu dự án phục dựng đầu sư tử cổ của nhà nghiên cứu Kevin Vương, sự trở lại của đầu sư tử Bắc Bộ, món đồ chơi Trung Thu truyền thống, từng gắn bó với ký ức tuổi thơ nhiều thế hệ. Khác với đầu lân Nam Bộ chịu ảnh hưởng người Hoa, đầu sư tử Bắc Bộ mang đậm dấu ấn sáng tạo người Việt, đặc biệt là đôi lông mày cá chép, biểu tượng của nền văn minh lúa nước. Sau nhiều biến động của thời gian, hình ảnh này đang mai một dần.

Tuy nhiên, với sự nghiên cứu và phục dựng của nhà nghiên cứu mỹ thuật Kevin Vương, dựa trên tư liệu từ Bảo tàng Pháp và Viện Viễn Đông Bác Cổ Việt Nam, đầu sư tử Bắc Bộ bằng mây tre, giấy dó, sơn ta đã được phục dựng một cách sống động và chân thực. Bên cạnh đó, những mâm cỗ Trung Thu truyền thống với hoa quả mùa thu, bánh nướng, bánh dẻo, con giống bột, đầu sư tử nhí, hoa quả tỉa theo tích xưa… Đặc biệt, Lễ rước đèn Trung thu năm nay được tổ chức với chủ đề “Đêm hội Trăng rằm”, nhằm lan tỏa thông điệp về tình đoàn kết, hòa bình và tình yêu thương trong cộng đồng.

Cùng với đó là không gian trang trí, sắp đặt, giới thiệu đồ chơi trung thu truyền thống với những món đồ chơi như ông tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, mặt nạ giấy bồi; đèn ông sao, con giống bột … Năm 2025, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tiếp tục phối hợp với các nghệ nhân, thợ thủ công tới từ các làng nghề lân cận Hà Nội giới thiệu và hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống.

Lấy ý tưởng từ chất liệu dân gian như các tích chuyện cổ với cô tiên, chị Hằng, chú cuội… hình ảnh cô tố nữ, hình ảnh chùa Một Cột, Khuê Văn Các; qua sáng tạo nghệ thuật, sắp xếp ánh sáng bằng hệ đèn màu sắc rối bóng, hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Đức đã chuyển hoá thành không gian trung thu với những giá trị xưa được gìn giữ và làm mới. Đồng thời, Ban phối hợp với họa sĩ Nguyễn Ký - Xưởng nghệ thuật Nguệch Ngoạc giới thiệu một số sản phẩm nghệ thuật được tạo ra từ đồ tái chế nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo tới các em thiếu nhi.

Thêm vào đó, tại tọa đàm “Giới thiệu Dự án Trăng Ta - Tái hiện đầu sư tử truyền thống và ứng dụng di sản trong đời sống đương đại”, các diễn giả sẽ cùng nhau trao đổi về hành trình nghiên cứu, tái hiện di sản, đồng thời đưa ra những góc nhìn đa chiều về ứng dụng di sản và văn hóa nghệ thuật truyền thống trong thiết kế đương đại. “Trăng Ta” không chỉ tái hiện một ký ức đẹp, mà còn mở ra cuộc đối thoại về cách để di sản sống tiếp trong đời sống hôm nay - vừa giữ được hồn cốt, vừa mang hơi thở mới.

Ngoài ra còn có các workshop làm đồ chơi trung thu, làm đầu sư tử cổ… Tại đây, các nghệ nhân và thợ thủ công hướng dẫn làm đèn ông sao, đèn kéo quân, ông tiến sĩ, chuồn chuồn tre, con giống bột; trải nghiệm làm đồ chơi từ các vật liệu tái chế do Xưởng nghệ thuật Nguệch Ngoạc hướng dẫn….

Thông qua các hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn góp phần đẩy mạnh hoạt động giáo dục di sản của Thủ đô, nâng cao ý thức bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển hệ sinh thái giáo dục sáng tạo trong cộng đồng, hướng tới hình thành thế hệ công dân hiểu biết về văn hóa di sản và có sức sáng tạo trên nền tảng đó.