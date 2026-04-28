ĐHĐCĐ DNP Holding: công ty ở chu kỳ tăng trưởng hiệu quả, đặt mục tiêu doanh thu hơn 10.800 tỷ đồng

(Ngày Nay) - Ngày 24/04, Công ty Cổ phần DNP Holding (HNX: DNP) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Đất Đỏ, TP. Hồ Chí Minh. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh và các giải pháp cho từng mảng cốt lõi, đặt mục tiêu doanh thu 10.812 tỷ đồng trong năm nay. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến số, DNP lựa chọn hướng đi thận trọng nhưng chủ động, đặt trọng tâm vào năng lực thích ứng, hiệu quả vận hành và nền tảng tăng trưởng dài hạn ở các lĩnh vực thiết yếu.

Năm 2025: Lợi nhuận trước thuế tăng 59,3%, Công ty ở chu kỳ tăng trưởng hiệu quả

2025 được coi là một năm có nhiều bước chuyển quan trọng của DNP Holding.

Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 9.504 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2024 và hoàn thành 98,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 365 tỷ đồng, tăng 59,3% và vượt 194,1% kế hoạch; nếu loại trừ ảnh hưởng của các bút toán phân bổ lợi thế thương mại và giá trị tài sản tăng lên sau M&A, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 530 tỷ đồng.

Đặc biệt, việc chính thức trở thành công ty con của Tasco từ cuối năm 2025 được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra dư địa cộng hưởng lớn hơn về quản trị, nguồn lực tài chính và kết nối hệ sinh thái.

Trong năm, thực hiện chủ trương của Tỉnh về việc di dời các nhà máy tại Khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai, chỉ trong vòng 6 tháng DNP đã hoàn tất việc xây dựng, di dời và tập trung sản xuất tại nhà máy mới quy mô 18ha ở Khu công nghiệp Đất Đỏ, TP. Hồ Chí Minh. Công ty cũng kết hợp di dời luôn các nhà máy khác tại Long An, Hồ Chí Minh về tập trung sản xuất tại nhà máy mới để tối ưu hiệu quả và chi phí quản lý, vận hành. Tốc độ triển khai cho thấy năng lực thực thi và nguồn lực của Công ty tốt.

Ở các mảng kinh doanh cốt lõi, DNP Holding cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

(i) Nước sạch và môi trường: Doanh thu tốt nhờ tăng sản lượng và giá bán, hoàn tất tái cấu trúc mô hình theo hướng tinh gọn

Trong năm qua, DNP Water ghi nhận doanh thu 1.478 tỷ đồng, tăng 6,5%; phát triển thêm hơn 21.000 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lũy kế lên khoảng 470.000. Tỷ lệ thất thoát nước được kiểm soát ở mức 10,77%, thấp hơn mặt bằng chung của ngành, cho thấy hiệu quả cải thiện trong vận hành.

Một dấu mốc đáng chú ý là việc DNP Water khởi công dự án nước liên vùng Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long với tổng mức đầu tư 1.820 tỷ đồng, góp phần giải bài toán xâm nhập mặn và an ninh nguồn nước tại Đồng bằng sông Cửu Long. Song song với đó, doanh nghiệp cũng hoàn tất tái cấu trúc mô hình theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa đội ngũ và hệ thống quản trị.

(ii) Gia dụng cao cấp: tập trung vào hiệu quả, tăng hiện diện quốc tế với sản phẩm xuất khẩu được 20 quốc gia và phát triển mô hình kinh doanh mới

Mảng gia dụng đạt doanh thu 847 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 5,6% so với năm trước. Inochi tiếp tục duy trì tốt các kênh bán hàng hiện hữu, đặc biệt là các kênh hiện đại, xuất khẩu và thương mại điện tử. Đến cuối năm 2025, Inochi đã phát triển gần 1.000 SKU, hiện diện tại 20 quốc gia và tiếp tục mở rộng độ phủ tại các hệ thống phân phối lớn. Năm qua cũng đánh dấu bước đi mới của thương hiệu với mô hình Inochi Studio, hướng tới chuyển dịch từ bán lẻ truyền thống sang bán hàng theo giải pháp và trải nghiệm.

(iii) Hệ sinh thái ngành nước: Nhựa Đồng Nai củng cố vị thế, mở rộng vai trò nhà cung cấp giải pháp tổng thể

Mảng ống, phụ kiện, vật tư thiết bị ngành nước tiếp tục là một trong những trụ cột doanh thu của DNP Holding, đạt 3.635 tỷ đồng, tăng 3,8% và vượt kế hoạch năm. Nhựa Đồng Nai duy trì thế mạnh ở dòng sản phẩm ống và phụ kiện HDPE, đồng thời mở rộng hệ sinh thái giải pháp toàn diện cho ngành nước. Sản phẩm của công ty đã góp mặt tại hơn 1.000 công trình cấp thoát nước lớn trên toàn quốc, giữ vững vị thế là đối tác chiến lược của các “ông lớn” bất động sản như Masterise, Nam Long, Kappel… Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận thêm cột mốc mới khi trở thành đơn vị tiên phong trong ngành ống nhựa Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế EPD và được trao giải thưởng “Sản phẩm & Dịch vụ Xanh Quốc gia”, đồng thời được công nhận là thương hiệu Quốc gia.

(iv) Vật liệu xây dựng: tăng trưởng ấn tượng nhờ tái cấu trúc danh mục sản phẩm và nâng cao hiệu quả vận hành

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng còn nhiều áp lực, CMC vẫn ghi nhận doanh thu 2.114 tỷ đồng, tăng 23,5% so với năm 2024. Động lực tăng trưởng đến từ việc tái cấu trúc danh mục sản phẩm, đẩy mạnh các dòng có giá trị gia tăng cao và cải thiện hiệu quả vận hành. Nổi bật, dòng Semi-Porcelain đạt sản lượng tiêu thụ hơn 6 triệu m², tăng trưởng 200% so với năm trước. CMC cũng tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối, gia tăng công suất và triển khai các chương trình cải tiến, tiết kiệm chi phí để nâng cao sức cạnh tranh.

(v) Bao bì: thích ứng với thị trường, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu khách hàng và sản phẩm

Năm 2025, doanh thu mảng bao bì đạt 1.430 tỷ đồng. Trong đó, bao bì mềm tiếp tục mở rộng tệp khách hàng sang nhóm nhà bán lẻ tại thị trường quốc tế, thay vì tập trung chủ yếu vào các đối tác thương mại như trước đây. Cùng với việc phát triển các dòng sản phẩm thân thiện môi trường và duy trì xuất khẩu tại 11 thị trường quốc tế, mảng này đang từng bước tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

Định hướng năm 2026: Tập trung hiệu quả vận hành, nâng cao năng lực thích ứng và chuẩn bị cho chu kỳ phát triển mới

Bước sang năm 2026, DNP Holding vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng gắn liền với hiệu quả hoạt động. Doanh nghiệp đẩy mạnh cải tiến theo triết lý Kaizen, tập trung phát huy lợi thế hệ sinh thái, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ và AI trong sản xuất – vận hành, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực quản trị theo hướng hiện đại, tích hợp ESG, nhằm tối ưu chi phí vận hành, nâng cao năng suất và hiệu quả quản trị. Song song với đó, bộ giá trị cốt lõi 3T gồm Trọng tâm khách hàng – Tinh gọn, hiệu suất cao – Tốc độ, quyết liệt được xây dựng và triển khai đồng bộ, sâu sát đến từng đơn vị, qua đó từng bước hình thành một tổ chức linh hoạt, có sức cạnh tranh bền vững và tạo nền tảng cho hiệu quả kinh doanh tích cực trong dài hạn, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng vững hơn, hiệu quả hơn.

Theo kế hoạch trình Đại hội, DNP Holding đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.812 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 333 tỷ đồng; nếu loại trừ các ảnh hưởng kế toán sau M&A, con số này ở mức 517 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực nước sạch và môi trường, DNP Water tiếp tục theo đuổi định hướng tăng trưởng gắn với nâng cao hiệu quả vận hành, chuẩn hóa đội ngũ và xây dựng mô hình tổ chức tinh gọn. Xa hơn, doanh nghiệp hướng tới nâng tổng công suất cấp nước lên 1,6 triệu m³/ngày đêm trong giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời từng bước mở rộng sang xử lý nước thải và các giải pháp công nghệ môi trường, qua đó củng cố vị thế trong lĩnh vực nước sạch và môi trường tại Việt Nam.

Với hệ sinh thái ngành nước, trọng tâm của năm 2026 của Nhựa Đồng Nai sẽ là một cuộc tái cấu trúc toàn diện: vừa củng cố “thượng nguồn” bằng việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng, vừa mở rộng “hạ nguồn” thông qua hệ sinh thái hạ tầng – vật tư ngành nước, đồng thời nâng cao năng lực vận hành và phủ rộng hiện diện thương hiệu trên các nền tảng số.

Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, DNP Holding đặt trọng tâm vào cải thiện hiệu quả sản xuất, giảm giá thành và nâng biên lợi nhuận thông qua hợp tác với các chuyên gia quốc tế, cải tiến thiết bị, tinh chỉnh hệ thống và cơ cấu lại danh mục sản phẩm. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng thị trường theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác phân khúc dự án công, nhà ở xã hội, phát triển kênh phân phối miền Nam và ra mắt các dòng Granite cao cấp có chất lượng hoàn thiện cao.

Ở mảng gia dụng, Inochi tiếp tục được định vị là một trong những động lực tăng trưởng mạnh nhất của DNP Holding trong năm nay. Doanh nghiệp định hướng mở rộng xuất khẩu, tiếp tục giữ vững vị thế tại các thị trường Đông Nam Á đồng thời đẩy mạnh thâm nhập các thị trường chiến lược mới như Mỹ và Ấn Độ. Song song với đó, mô hình Inochi Studio sẽ tiếp tục được nhân rộng; tập trung phát triển nhóm đồ điện nhỏ và thiết bị gia dụng thông minh như một hướng đi mới để mở rộng quy mô giai đoạn 2026–2028; trong khi thương hiệu mẹ và bé Aoi tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm và mở rộng độ phủ trên toàn quốc.

Đối với mảng bao bì, DNP Holding sẽ tiếp tục tái cơ cấu theo hướng chọn lọc khách hàng, ưu tiên các sản phẩm có hiệu quả cao hơn và chuẩn bị nền tảng vận hành cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.