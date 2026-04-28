ĐHĐCĐ DNP Holding 2026: Đặt mục tiêu doanh thu 10.812 tỷ đồng, tối ưu hóa nguồn lực sau M&A

(Ngày Nay) - Ngày 24/4/2026, Công ty Cổ phần DNP Holding (Mã chứng khoán: DNP) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại TP HCM. Sự kiện tập trung thảo luận về kết quả kinh doanh năm 2025, định hướng chiến lược trong năm mới với mục tiêu doanh thu vượt mốc 10.000 tỷ đồng và sự dịch chuyển mô hình hoạt động.
ĐHĐCĐ DNP Holding 2026: Đặt mục tiêu doanh thu 10.812 tỷ đồng, tối ưu hóa nguồn lực sau M&A

Trong lĩnh vực nước sạch và môi trường, công ty con của DNP Holdings là Công ty CP Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water) tiếp tục theo đuổi định hướng tăng trưởng gắn với nâng cao hiệu quả vận hành. Doanh nghiệp này hướng tới nâng tổng công suất cấp nước lên 1,6 triệu m³/ngày đêm trong giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời từng bước mở rộng sang xử lý nước thải và các giải pháp công nghệ môi trường, qua đó củng cố vị thế trong lĩnh vực nước sạch và môi trường tại Việt Nam.

Với hệ sinh thái ngành nước, trọng tâm của năm 2026 của công ty con là Công ty CP Nhựa Đồng Nai - doanh nghiệp hoạt động chính trong mảng ống, phụ kiện, vật tư thiết bị ngành nước - sẽ là một cuộc tái cấu trúc toàn diện: vừa củng cố “thượng nguồn” bằng việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng, vừa mở rộng “hạ nguồn” thông qua hệ sinh thái hạ tầng - vật tư ngành nước, đồng thời nâng cao năng lực vận hành và phủ rộng hiện diện thương hiệu trên các nền tảng số.

Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, DNP Holding đặt trọng tâm vào cải thiện hiệu quả sản xuất, giảm giá thành và nâng biên lợi nhuận thông qua hợp tác với các chuyên gia quốc tế, cải tiến thiết bị, tinh chỉnh hệ thống và cơ cấu lại danh mục sản phẩm. Đồng thời, Công ty tiếp tục mở rộng thị trường theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác phân khúc dự án công, nhà ở xã hội, phát triển kênh phân phối miền Nam và ra mắt các dòng Granite cao cấp có chất lượng hoàn thiện cao.

Ở mảng gia dụng, thương hiệu Inochi tiếp tục được định vị là một trong những động lực tăng trưởng mạnh nhất của DNP Holding trong năm nay. Doanh nghiệp định hướng mở rộng xuất khẩu, tiếp tục giữ vững vị thế tại các thị trường Đông Nam Á đồng thời đẩy mạnh thâm nhập các thị trường chiến lược mới như Mỹ và Ấn Độ. Song song với đó, thương hiệu mẹ và bé Aoi tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm và mở rộng độ phủ trên toàn quốc.

Đối với mảng bao bì, DNP Holding sẽ tiếp tục tái cơ cấu theo hướng chọn lọc khách hàng, ưu tiên các sản phẩm có hiệu quả cao hơn và chuẩn bị nền tảng vận hành cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Trong năm 2025, thực hiện chủ trương của Tỉnh về việc di dời các nhà máy tại Khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai, DNP Holdings đã hoàn tất việc xây dựng, di dời và tập trung sản xuất tại nhà máy mới quy mô 18ha ở Khu công nghiệp Đất Đỏ, TP.HCM. Công ty cũng kết hợp di dời luôn các nhà máy khác tại Long An, TP.HCM về tập trung sản xuất tại nhà máy mới để tối ưu hiệu quả và chi phí quản lý, vận hành.

Một bước đi đáng chú ý khác của Công ty trong năm 2025 là việc DNP Water khởi công Dự án nước liên vùng Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long với tổng mức đầu tư 1.820 tỷ đồng, góp phần giải bài toán xâm nhập mặn và an ninh nguồn nước tại Đồng bằng sông Cửu Long. Song song với đó, Công ty cũng hoàn tất tái cấu trúc mô hình theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa đội ngũ và hệ thống quản trị.

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản
Đường lên đỉnh Everest thông tuyến sau hai tuần tê liệt
Đạo diễn Lê Hoàng phủ nhận "Gái nhảy" là phim thị trường
