Điện ảnh Việt Nam ghi dấu ấn tại Paris – Hành trình ánh sáng lan tỏa từ ký ức đến tương lai

(Ngày Nay) - Paris, tháng 12/2025 - Trong không gian sang trọng và giàu tính biểu tượng của những rạp chiếu phim hàng đầu nước Pháp, điện ảnh Việt Nam đã có một tuần lễ thăng hoa, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng quốc tế. Từ lễ khai mạc tại Grand Rex đến đêm bế mạc trang trọng ở Pathé Palace, Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là cuộc đối thoại sâu sắc giữa lịch sử, ký ức và khát vọng hội nhập của điện ảnh Việt Nam.

Sự kiện điện ảnh mang ý nghĩa lịch sử tại Thủ đô ánh sáng

Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” chính thức khai mạc tối 5/12 tại rạp Le Grand Rex, một trong những rạp chiếu phim mang tính biểu tượng của châu Âu. Sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và AVSE Global đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đúng vào thời điểm Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; TS. Ngô Phương Lan – Chủ tịch VFDA; GS. Nguyễn Đức Khương – Chủ tịch AVSE Global, cùng đông đảo đạo diễn, diễn viên, nghệ sĩ Việt Nam – Pháp và quốc tế như Trần Anh Hùng, Đặng Thái Huyền, Linh Đan Phạm, Régis Wargnier, Kaity Nguyễn, Hiếu Nguyễn…

Theo Ban tổ chức, sự kiện thu hút hơn 2.700 khán giả đến từ 23 quốc gia, với sự tham gia hỗ trợ của khoảng 200 tình nguyện viên quốc tế, tạo nên không gian giao lưu văn hóa sôi động giữa cộng đồng yêu điện ảnh tại Pháp và kiều bào Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, nhấn mạnh: “Tuần lễ điện ảnh Việt Nam tại Paris là một sự kiện rất lớn, rất quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh Việt Nam, được công chúng Pháp cũng như dư luận Pháp đánh giá rất cao.”

17 tác phẩm – 17 lát cắt tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam

Trong khuôn khổ tuần lễ, 17 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của Việt Nam đã được giới thiệu tới công chúng quốc tế. Đây là những bộ phim từng được trình chiếu và đoạt giải tại nhiều liên hoan phim lớn như Cannes, Berlin, Busan, Hawaii, Nantes…, đồng thời ghi dấu ấn sâu đậm trong đời sống điện ảnh trong nước.

Danh sách phim trải dài từ các tác phẩm kinh điển như “Bao giờ cho đến tháng Mười”, “Cánh đồng hoang”, “Tướng về hưu” đến các bộ phim đương đại giàu tính nghệ thuật và xã hội như “Bi, đừng sợ”, “Những đứa trẻ trong sương”, “Cu li không bao giờ khóc”, “Tro tàn rực rỡ”, “Song Lang”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, cùng hai tác phẩm mới “Tử chiến trên không” và “Mưa đỏ” – lần đầu tiên ra mắt khán giả châu Âu.

Lễ khai mạc được mở màn bằng chương trình nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc và hình ảnh điện ảnh Việt Nam. Những giai điệu quen thuộc từ “Cánh đồng bất tận”, “Truyền thuyết quán Tiên”, cùng các bản nhạc Pháp kinh điển “Sous le Ciel de Paris” và “La vie en rose” đã tạo nên bầu không khí giao thoa văn hóa ấm áp và giàu cảm xúc.

Bộ phim “Tử chiến trên không” được lựa chọn chiếu mở màn, tái hiện vụ không tặc năm 1978 – một sự kiện lịch sử ít được biết đến với công chúng Pháp. Cách kể chuyện kịch tính, chân thực đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả quốc tế.

Đạo diễn – diễn viên Stéphan Lý Cường chia sẻ sau buổi chiếu: “Tôi thực sự ấn tượng. Tôi không hề biết câu chuyện này trước đây. Điện ảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và hoàn toàn có khả năng vượt qua biên giới, tiếp cận khán giả quốc tế.”

Khép lại tuần lễ là buổi công chiếu bộ phim “Mưa đỏ” của Điện ảnh Quân đội Nhân dân tại rạp Pathé Palace – một trong những rạp chiếu phim hiện đại và sang trọng bậc nhất nước Pháp. Bộ phim, hiện tượng phòng vé tại Việt Nam, đã tiếp tục mang đến nhiều rung cảm sâu sắc cho khán giả Paris.

Trong số hơn 400 khán giả có mặt tại buổi chiếu, có nhiều thế hệ kiều bào Việt Nam cùng bạn bè quốc tế. Bộ phim giúp người xem hiểu rõ hơn về 81 ngày đêm chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị, về sự khốc liệt của chiến tranh và sự hy sinh to lớn của các thế hệ người Việt Nam vì độc lập, tự do và hòa bình.

Nhiều khán giả đã không giấu được sự xúc động khi bộ phim khép lại. Chị Vicky Lee, một Việt kiều đến từ Phần Lan, chia sẻ rằng chị đã bay từ Phần Lan sang Paris, tạm gác lại công việc và nhịp sống bận rộn thường ngày, chỉ để được trực tiếp tham dự Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam và xem bộ phim “Mưa đỏ” trên màn ảnh lớn.

“Tôi thực sự rất ấn tượng với cách kể chuyện, với diễn xuất chân thực và đầy nội lực của các diễn viên Việt Nam. ‘Mưa đỏ’ đã chạm rất sâu vào cảm xúc của tôi. Những hình ảnh về chiến tranh, về sự hy sinh và khát vọng hòa bình khiến tôi lặng người. Bộ phim không chỉ giúp tôi hiểu thêm về lịch sử Việt Nam, mà còn đánh thức trong tôi niềm tự hào và sự gắn bó mạnh mẽ với cội nguồn”, chị Vicky Lee xúc động bày tỏ.

Hành trình ánh sáng còn tiếp tục

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tham tán Công sứ Phạm Thị Kim Yến nhấn mạnh rằng Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tuy khép lại nhanh chóng, nhưng đã mở ra nhiều “hành trình ánh sáng” mới cho điện ảnh Việt Nam – những hành trình đưa câu chuyện Việt Nam đến gần hơn với thế giới bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại và giàu bản sắc.

Bên cạnh các buổi chiếu phim, tuần lễ còn bao gồm nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm, triển lãm ảnh và hội thảo kết nối hợp tác điện ảnh Việt – Pháp, góp phần đặt nền móng cho những dự án hợp tác trong tương lai.

Tại Paris – kinh đô của ánh sáng và điện ảnh – điện ảnh Việt Nam đã không chỉ được giới thiệu, mà còn được lắng nghe, cảm nhận và thấu hiểu. Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn tiếp tục lan tỏa, như một lời khẳng định về sức sống, bản sắc và khát vọng vươn ra thế giới của điện ảnh Việt Nam đương đại.