Báo Phụ nữ TP HCM cùng các em nhỏ tạo ra những giá trị từ sách

(Ngày Nay) - Sau thành công và sức lan tỏa rộng rãi từ lễ trao giải đợt 1, Cuộc thi "Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025" (do báo Phụ nữ TPHCM tổ chức, NXB Kim Đồng tài trợ, với chủ đề "Một trang sách, một hạt mầm yêu thương") tiếp tục công bố và tổ chức trao giải thưởng đợt 2.

Lễ trao giải đã được diễn ra vào lúc 9h sáng ngày 27/12, tại Báo Phụ nữ TPHCM (311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TPHCM), với sự tham dự của lãnh đạo báo Phụ nữ TPHCM, nhà văn Văn Thành Lê - giám đốc chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM, các phụ huynh và các thí sinh có video đoạt giải và dự thi đợt 2. Buổi lễ trao giải diễn ra sôi nổi, ấm áp và ý nghĩa với các tiết mục âm nhạc do chính các thí sinh biểu diễn, những chia sẻ về thói quen đọc sách của các em cũng như về các cuốn sách được chọn tham dự cuộc thi.

Bà Phạm Thị Vân Anh - Phó tổng biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM chia sẻ: Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi – “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương” là cuộc thi mà Báo Phụ Nữ TPHCM chúng tôi rất nâng niu. Trong bối cảnh mà sự phát triển của công nghệ dẫn đến một hiện trạng là hiện nay, nếu vô tình gặp 10 em nhỏ thì hầu như số đông sẽ cầm trên tay chiếc điện thoại, sẽ chơi diện thoại. Số còn chịu cầm sách để đọc dường như ngày càng ít đi. Đó là điều làm chúng tôi băn khoăn. Với việc hướng đến tạo ra và nuôi dưỡng các giá trị, chúng tôi đánh giá giá trị từ việc đọc sách rất quan trọng. Cuộc thi hình thành với tinh thần đó, mong muốn đi đường dài và tạo sự lan tỏa đến tất cả các tỉnh thành".

"Qua mỗi đợt thi, nhận về những tác phẩm làm mình rất mừng là thấy các em đã thực sự trải nghiệm, thẩm thấu được từ trang sách, rút ra được những bài học rất có giá trị. Giá trị đó có thể là kiến thức mà trong nhà trường chưa được tiếp cận; có thể là những tấm gương vượt khó vươn lên; có thể được vun đắp từ những con người giàu lòng nhân ái… Như vậy, chúng tôi đã đạt được mục tiêu là cùng các em tạo ra những giá trị từ trang sách" - bà Vân Anh khẳng định.

Là một trong những thành viên ban giám khảo chấm giải, nhà văn Văn Thành Lê – giám đốc chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM nhận định: “Cuộc thi có sức lan tỏa lớn, khi xem các clip tôi nhận thấy các bạn đọc thật và cảm nhận thật chứ không phải đang diễn hay có sự sắp xếp theo kịch bản, cũng không chạy theo thành tích. Những cuốn sách các bạn chọn có tính phổ cập khá rộng từ văn học đến sách kỹ năng, sách khoa học. Ngoài những cuốn kinh điển còn có những sách rất mới, sách về cung cấp kiến thức cho thấy các bạn biết cập nhật cái mới chứ không một màu”.

Ở giải thưởng đợt 2, nhiều thí sinh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ năng kể chuyện. Không chỉ giọng kể tự nhiên, mạch lạc hơn, biết nhấn nhá cảm xúc và thể hiện sự đồng cảm với nhân vật, nhiều bài dự thi còn được đầu tư hình thức thể hiện sinh động, giàu sáng tạo. Một số bài dự thi ấn tượng bởi cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng giàu ý nghĩa, lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, lòng biết ơn và những giá trị nhân văn từ trang sách.

Sau thời gian tiếp nhận và chấm chọn bài dự thi, Ban giám khảo đã làm việc công tâm, đánh giá các phần thi dựa trên các tiêu chí: nội dung câu chuyện, giọng kể, khả năng sáng tạo, kỹ năng thể hiện và mức độ lan tỏa thông điệp nhân văn.

Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025 dành cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi trên khắp đất nước. Bạn đọc nhỏ có thể kể lại câu chuyện mình yêu thích, đóng vai một nhân vật ấn tượng trong câu chuyện đã đọc hay kể lý do mình yêu thích một quyển sách nào đó. Chỉ cần thực hiện một video ngắn quay bằng điện thoại tại nhà, lớp học hay bất cứ không gian quen thuộc nào, các em đã có thể tham gia - một mình hoặc cùng cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Video dự thi có độ dài từ 3-10 phút, gửi kèm thông tin cá nhân (họ tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, tên sách) qua email: kechuyensach2025@baophunu.org.vn từ ngày 25/6 đến hết ngày 25/12/2025. Tác phẩm chọn tham gia là sách thiếu nhi do các nhà xuất bản uy tín phát hành, trong đó ưu tiên sách của Nhà xuất bản Kim Đồng. Có thể chọn bất kỳ thể loại nào (truyện cổ tích, truyện lịch sử, truyện ngắn hiện đại…). Các em cũng có thể chọn một nhân vật hay đoạn trích ấn tượng trong các tập truyện dài dành cho thiếu nhi. Ban tổ chức khuyến khích những cách thể hiện mới mẻ, sáng tạo và đánh giá cao sự độc đáo trong cách kể chuyện của thí sinh. Bài dự thi sẽ được đăng tải trên báo điện tử PNO, YouTube, fanpage và TikTok của Báo Phụ nữ TPHCM.

Kết quả giải thưởng đợt 2: Giải nhất (trị giá 2.000.000 đồng, gồm 1.500.000 đồng tiền mặt và voucher trị giá 500.000 đồng): bé Hồ Minh Châu (tác phẩm Thần dược của Kay). Giải nhì (2 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, gồm 800.000 đồng tiền mặt và voucher trị giá 200.000 đồng): bé Phạm Minh Bảo Ngọc (tác phẩm Tuổi thơ dữ dội) và bé Nguyễn Cao Thanh Trúc (tác phẩm Búp sen xanh). Giải ba (trị giá 700.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và voucher trị giá 200.000 đồng): bé Lê Bảo Nhi (tác phẩm Điều ước thủy tinh). Giải khuyến khích (3 giải, mỗi giải 1 voucher trị giá 500.000 đồng) - Bé Phạm Ngọc Lan Anh (tác phẩm Cây cam ngọt của tôi) - Bé Chu Bích Ngọc (tác phẩm Coo Chanel) - Bé Lê Đặng Diệp Nhi (tác phẩm Võ Thị Sáu) Giải phụ: Kể chuyện về Bác Hồ ấn tượng (1 voucher trị giá 500.000 đồng): bé Nguyễn Cao Thanh Trúc. Các thí sinh đoạt giải nhất, nhì và ba (Hồ Minh Châu, Phạm Minh Bảo Ngọc, Nguyễn Cao Thanh Trúc, Lê Bảo Nhi) sẽ tiếp tục tham gia Vòng chung kết cuộc thi, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026. Tất cả thí sinh tham dự đợt 2 sẽ nhận được voucher trị giá 200.000 đồng để mua sách, như một món quà khích lệ tinh thần yêu sách, yêu văn hóa đọc từ Ban tổ chức.