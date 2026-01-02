Đầu năm ngắm tranh phồn thực của Tứ Rô

(Ngày Nay) -Chiều 2/1/2026, triển lãm mang tên “Sắc thân” của họa sĩ Đặng Văn Tứ (Tứ Rô) khai mạc tại Maii Gallery, 72/7 Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TPHCM. Triển lãm trưng bày loạt tranh mới nhất của Tứ Rô được vẽ rất phồn thực chào đón một năm mới nhiều sinh sôi nảy nở.

Triển lãm “Sắc thân” được họa sĩ Tứ Rô tập trung vào hình thể nữ với bút pháp phóng khoáng, xử lý sơn dày và cấu trúc khối mang tính phồn thực rõ nét.

Khác với cách vẽ nude mang tính mô tả hay lý tưởng hóa, Tứ Rô tiếp cận thân thể như một khối vật chất tạo hình. Trong loạt tác phẩm này, hình thể được phóng đại, giản lược chi tiết, nhấn mạnh cảm giác đầy và nặng của khối. Sơn dầu được sử dụng như một vật liệu xây dựng hình dáng, với các lớp sơn dày, mảng lớn, kết hợp giữa cọ và dao vẽ (tém bay), tạo nên bề mặt tranh giàu tính hấp dẫn của chất liệu.

Họa sĩ Tứ Rô, cho biết: “Trong loạt series mới này, Tôi mở ra một thế giới phồn thực được cách điệu đầy mê hoặc. Vẻ đẹp người phụ nữ không còn là nét xuân thì, mà là sự huyền bí của trải nghiệm, của những tầng sâu cảm xúc. Hình khối phóng đại, màu sắc tuôn trào, đường nét lúc ồn ã lúc tĩnh lặng - tất cả hòa lại thành một không gian nơi hiện thực và mộng tưởng giao thoa.

Tôi không chỉ vẽ hình thể, mà khơi dậy năng lượng nữ tính nguyên bản, mạnh mẽ, mơ hồ, hỗn độn nhưng có trật tự. Mang tới cho người chiêm ngưỡng một vẻ đẹp chạm đến sự sắc sảo đã bị quên lãng - vẻ đẹp của sự từng trải, của thân thể biết kể chuyện bằng chính nhịp thở của nó”.

“Tôi vẽ hình thể phụ nữ vì tôi thích cảm giác đầy và căng mộng của thân thể. Tôi không tìm sự mềm mại hay vẻ đẹp hoàn hảo. Tôi vẽ những gì tôi thấy gần với đời sống hơn: thân thể đã qua thời xuân thì, có sức nặng, có dấu vết của trải nghiệm…

Khi vẽ, tôi làm việc trực tiếp với màu và sơn. Tôi thích sơn dày, mảng lớn, vẽ tới đâu thấy tới đó. Có lúc mạnh tay, có lúc chậm lại, nhưng luôn để cho hình thể tự hiện ra. Tôi không cố kể chuyện hay tạo cảnh trí xung quanh. Tôi muốn thân thể đứng một mình trên tranh, không cần giải thích. Với tôi, vẽ là làm việc đều đặn và thành thật. Mỗi bức tranh là một lần thử thách, một lần đi tiếp với thứ mình đang tìm, đang tin...”, Tứ Rô, chia sẻ.

Còn theo giám tuyển, họa sĩ Phan Trọng Văn: “…Điều đáng chú ý là Tứ Rô không tìm cách đa dạng hóa đề tài hay thay đổi phong cách trong cùng một loạt tranh. Anh chấp nhận sự lặp lại của hình thể và bố cục để đào sâu khả năng của sơn dầu và thao tác tạo hình. Sự lặp lại này cho thấy một quá trình làm việc có chủ đích, nơi mỗi bức tranh là một biến thể về khối, màu và bề mặt, hơn là một câu chuyện riêng lẻ".

"Sắc thân vì thế không phải là một triển lãm dễ xem theo nghĩa giải trí. Nó đòi hỏi người xem nhìn chậm, quan sát kỹ bề mặt tranh, cảm nhận độ dày của sơn và cách hình khối được dựng lên. Triển lãm đặt trọng tâm vào hội họa như một thực hành nghề nghiệp nghiêm túc, nơi thân thể chỉ là phương tiện để khảo sát chất liệu, kỹ thuật và tư duy tạo hình" - theo giám tuyển, họa sĩ Phan Trọng Văn.

“Sắc thân” mở cửa đến hết ngày 12/1/2026, vào xem tự do.

Họa sĩ Đặng Văn Tứ (Tứ Rô) sinh năm 1979 tại Thái Bình, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Năm 2010 triển lãm nhóm tại Sài Gòn, 2018 triển lãm cá nhân tại Sài Gòn, 2021 triển lãm nhóm tại Hàn Quốc, 2022 triển lãm cá nhân tại Hội An, 2022 triển lãm nhóm tại Đài Loan, 2023 triển lãm cá nhân tại Sài Gòn, 2024 triển lãm cá nhân tại Hội An. “Sắc thân” là triển lãm cá nhân lần thứ 4 của Tứ Rô.