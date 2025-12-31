“Miền ký ức Cơ Tu”: Xem một vở diễn hiểu được một cộng đồng

Thanh Kiều In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Sau 3 tháng tập luyện và phúc khảo, lúc 19g ngày 31/12 /2025, suất diễn đầu tiên của chương trình "Miền ký ức Cơ Tu" sẽ chính thức công diễn tại Trung tâm văn hóa du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng. Đây là bước đi đầu tiên trong hành trình công nghiệp hóa văn hóa gắn với bảo tồn và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng Cơ Tu tại hai thôn Tà Lang - Giàn Bí.
Trẻ em Cơ Tu tham gia làm “diễn viên” trong chương trình
Trẻ em Cơ Tu tham gia làm “diễn viên” trong chương trình

Trước đó, ngày 19/12/2025, tại Trung tâm văn hóa du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí, chương trình nghệ thuật “Miền ký ức Cơ Tu” đã chính thức được giới thiệu tới các cơ quan quản lý, đại biểu, báo chí và đông đảo khách mời.

Không đơn thuần là một buổi biểu diễn nghệ thuật, “Miền ký ức Cơ Tu” được xác định là một dự án văn hóa, xã hội dài hơi, đặt nền móng cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu theo hướng bền vững, gắn kết chặt chẽ với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và tạo sinh kế ổn định cho người dân bản địa.

“Miền ký ức Cơ Tu”: Xem một vở diễn hiểu được một cộng đồng ảnh 1

Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng tặng hoa cho Ekip thực hiện chương trình: ông ALăng Như (thứ 2 từ trái sang), bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu đồng tác giả kịch bản - giám đốc sản xuất (thứ 3 từ trái sang), NSƯT, Tiến sĩ, Đạo diễn Hoàng Duẩn Tổng đạo diễn chương trình (thứ 5 từ trái sang), ông Hoàng Nhật Nguyên - Chủ đầu tư KDL Làng Lá

Văn hóa được kể bằng chính tiếng nói của cộng đồng

Điểm đặc biệt của “Miền ký ức Cơ Tu” nằm ở việc chủ thể văn hóa chính là cộng đồng người Cơ Tu tại hai thôn Tà Lang - Giàn Bí. Vở diễn không tái hiện văn hóa bằng lối minh họa hay sân khấu hóa đơn thuần, mà được chắt lọc từ ký ức sống, đời sống lao động, sinh hoạt, tín ngưỡng và mối quan hệ thiêng liêng giữa con người với núi rừng.

Từ những điệu múa, tiếng chiêng, nghi lễ truyền thống đến không gian nhà Gươl, núi rừng…, tất cả được cộng đồng tham gia biểu diễn bằng chính trải nghiệm và niềm tự hào của mình. Giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở yếu tố nghệ thuật hay kỹ thuật trình diễn, mà ở giá trị nhân văn sâu sắc, khi đồng bào Cơ Tu được tự mình kể câu chuyện của chính mình, trên chính mảnh đất họ sinh ra và gắn bó bao đời.

“Miền ký ức Cơ Tu”: Xem một vở diễn hiểu được một cộng đồng ảnh 2

Diễn viên người Cơ Tu tái hiện lại sinh hoạt hàng ngày

Thông qua cách tiếp cận này, Ban Tổ chức mong muốn khẳng định: nghệ thuật truyền thống không nằm yên trong quá khứ, mà hoàn toàn có thể tiếp tục sống, phát triển và tạo ra giá trị mới khi được đặt trong không gian phù hợp, với sự tham gia chủ động của cộng đồng.

Chương trình hướng tới mô hình biểu diễn định kỳ phục vụ du lịch cộng đồng, kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, không gian làng, qua đó tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho cộng đồng Cơ Tu hai thôn Tà Lang - Giàn Bí, đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

“Miền ký ức Cơ Tu”: Xem một vở diễn hiểu được một cộng đồng ảnh 3

Diễn viên người Cơ Tu tái hiện lại sinh hoạt hàng ngày

Quá trình chuẩn bị cho chương trình cũng là một hành trình nhiều cảm xúc, khi bà con, vốn là những người nông dân bám đất, bám rừng đã vượt qua điều kiện thời tiết mưa bão, gác lại công việc thường ngày để tập luyện, gửi gắm vào vở diễn ước mơ gìn giữ văn hoá và khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Lan tỏa giá trị văn hóa bằng sự đồng hành của cộng đồng

Ban Tổ chức kỳ vọng “Miền ký ức Cơ Tu” sẽ không chỉ dừng lại ở một chương trình nghệ thuật, mà trở thành một không gian văn hóa sống, nơi mỗi khán giả đến xem đều trở thành một người kể chuyện, một đại sứ lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Cơ Tu đến với cộng đồng rộng lớn hơn.

Với kinh nghiệm làm nhiều sân khấu lễ hội, trải nghiệm nhiều sân khấu du lịch quốc tế, Tiến sĩ, NSƯT, Đạo diễn Hoàng Duẩn cố vấn kịch bản và là tổng đạo diễn chương trình “Miền ký ức Cơ Tu”, chia sẻ: “Điểm đặc biệt của chương trình đó là 100% diễn viên của chương trình là đồng bào dân tộc Cơ Tu, từ các già làng, bà con, thanh niên nam nữ, trẻ em cùng tham gia biểu diễn, họ kể về truyền thuyết của dân tộc họ, về những câu chuyện trong đời sống gắn với đại ngàn của họ, mộc mạc, gần gũi, cảm xúc và đầy tự hào”.

Chương trình tái hiện lại Lễ mừng lúa mới, Lễ cưới, điệu múa Tung Tung Da Dá - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, hoạt cảnh lao động, dệt vải, làm tượng… rất chân thực. Tất cả những đạo cụ, con rối được làm bằng vật liệu thân thiện với môi trường. Lần đầu tiên điệu múa Chim T’ring - con vật linh thiêng gắn liền với đời sống đồng bào Cơ Tu được hiện thực hóa trên sân khấu.

“Miền ký ức Cơ Tu”: Xem một vở diễn hiểu được một cộng đồng ảnh 4
Tổng đạo diễn Hoàng Duẩn cùng hai già làng Cơ Tu của hai thôn Tà Lang - Giàn Bí trong chương trình

Tất cả những gì có sẵn không gian Trung tâm văn hóa du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí đều trở thành nhân vật kể chuyện. Mái nhà Gươl cũng biến thành màn biểu diễn với hình ảnh chim T’ring báo hiệu ngày mới. Sàn diễn “thực cảnh” cũng chính là sân cỏ của của trung tâm sinh hoạt cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí, toát lên nét mộc mạc và gần gũi với không gian núi rừng bao bọc chung quanh, tạo cảm giác thích thú, chân thật với người xem.

“Khi cùng đơn vị thực hiện chương trình, chúng tôi đi khảo sát, gặp gỡ đồng bào Cơ Tu, biết được câu chuyện trước đây các bạn trẻ từng “không muốn mặc trang phục dân tộc” đến nay chính các bạn ấy tự tin bước lên sàn diễn với chính trang phục của dân tộc mình, và tự hào kể về truyền thống văn hoá dân tộc mình văn nghệ thuật, đó là điều rất mừng”, đạo diễn Hoàng Duẩn cho hay.

“Miền ký ức Cơ Tu”: Xem một vở diễn hiểu được một cộng đồng ảnh 5

Du khách sẽ được trải nghiệm mua bán các sản phẩm của chính đồng bào sản xuất, dệt được

Nằm nơi thượng nguồn dòng sông Cu Đê xanh biếc với nhiều huyền thoại, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 35km, cộng đồng Cơ Tu vẫn còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Chương trình hy vọng sẽ kết hợp cùng các tour du lịch để bà con được biểu diễn thường xuyên, phát triển sinh kế bền vững với sản phẩm du lịch độc đáo “Miền ký ức Cơ Tu”.

“Miền ký ức Cơ Tu” được tham gia sáng tạo bởi: Tác giả: Chanky Nguyễn - Nguyễn Thúc Dũng; Tổng đạo diễn: NSƯT, Tiến sĩ, Đạo diễn Hoàng Duẩn; Biên đạo múa: NSƯT Quang Tâm, Thạc sĩ - Biên đạo múa Võ Nguyễn Thành Nhân; Âm nhạc: Đinh Hoàng Vũ, Việt Hoa; Đạo diễn sân khấu: Minh Trọng, Tấn Thành, Bích Duyên; Đạo diễn âm thanh, ánh sáng: Phước Đoàn.

Thanh Kiều
Miền ký ức Cơ Tu đạo diễn Hoàng Duẩn Tà Lang - Giàn Bí

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh sự kiện “Hoạch định di sản”.
Chuyển giao di sản: khi “vạch đích” không chỉ kẻ bằng tài sản
(Ngày Nay) - Người ta thường nói "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” xuất phát từ những biến động của xã hội và lịch sử, nhưng trong bối cảnh hiện nay, nguyên nhân chủ yếu lại đến từ sự thiếu hụt lộ trình chuyển giao bền vững. Tại sự kiện đặc biệt về "Legacy Planning" (Hoạch định di sản) do AIA Việt Nam đồng tổ chức cùng Female Entrepreneurs Worldwide (FEW), nơi ghi nhận những câu chuyện đầy trăn trở từ người trong cuộc, đến từ các gia đình thuộc tầng lớp tinh hoa hiện đại .
Một tiết học của lớp 1C trường Tiểu học Trung Yên (Hà Nội). Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN.
Sắp xếp trường lớp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo chuyên môn và chất lượng
(Ngày Nay) - Theo Kết luận 221-KL/TW ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, trong tháng 12/2025, các tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc rà soát và sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, báo cáo kết quả về Trung ương.
Thế giới 2025 qua ống kính toàn cầu
Thế giới 2025 qua ống kính toàn cầu
(Ngày Nay) - Giữa nhịp sống dồn dập của thế giới hôm nay, những khoảnh khắc cứ nối tiếp nhau, âm thầm khắc dấu ấn của một thời cuộc luôn vận động.
Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.
Từ ngày 1 - 9/1/2026, vùng núi cao Bắc Bộ đề phòng xảy ra băng giá
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 1-9/1/2026, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm; riêng khu vực vùng núi, trung du rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá.
Giải quyết vướng mắc kê đơn thuốc dài ngày cho người bệnh
Giải quyết vướng mắc kê đơn thuốc dài ngày cho người bệnh
(Ngày Nay) - Trước phản ánh nhiều người bệnh không được cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày mặc dù tình trạng bệnh đã ổn định, đã được theo dõi điều trị trong thời gian dài, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh theo Thông tư 26/2025/TT-BYT.
Học sinh TP Hồ Chí Minh đồng diễn võ Vovinam.
TP HCM tăng cường rà soát hoạt động liên kết giáo dục tại các trường học
(Ngày Nay) - Qua kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình nhà trường và các hoạt động ngoài giờ chính khóa tại một số cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, cơ quan quản lý ghi nhận đa số trường thực hiện đúng kế hoạch năm học, song vẫn còn những hạn chế trong công tác liên kết giáo dục, hồ sơ pháp lý và điều kiện đội ngũ giáo viên.