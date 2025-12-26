Lưu Phương Trực: Gen Z viết sách sử Việt bằng tiếng Anh

Trung Nghĩa In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 26/12/2025 tại Đường sách T PHCM, tác giả trẻ Lưu Phương Trực ( 20 tuổi, hiện đang là sinh viên chuyên ngành Lịch sử tại College of the Holy Cross và Denison University, Hoa Kỳ ) giao lưu với đông đảo bạn đọc nhân dịp ra mắt tác phẩm tiếng Anh “ The Downfall of the Nguyễn Dynasty ”.
Tác giả Gen Z Lưu Phương Trực ra mắt 2 cuốn sách nghiên cứu lịch sử văn hoá Việt Nam và TPHCM. Ảnh: TRUNG NGHĨA
Tác giả Gen Z Lưu Phương Trực ra mắt 2 cuốn sách nghiên cứu lịch sử văn hoá Việt Nam và TPHCM. Ảnh: TRUNG NGHĨA

Sự kiện do An Thư Books tổ chức với chủ đề "Di sản Việt Nam – Khi người trẻ viết tiếp bằng trái tim" giới thiệu cây bút trẻ Lưu Phương Trực đam mê nghiên cứu lịch sử - văn hóa nước nhà. Hai tác phẩm tiêu biểu của Lưu Phương Trực do An Thư Book và NXB Thế Giới ấn hành giới thiệu tới công chúng là cuốn “Các công trình Di sản Văn hóa mang tính biểu tượng của Thành Phố Hồ Chí Minh” – ấn bản song ngữ Việt - Anh (phát hành hồi tháng 5/2025) và mới nhất là “The Downfall of the Nguyễn Dynasty” (Sự suy tàn của triều Nguyễn).

Lưu Phương Trực: Gen Z viết sách sử Việt bằng tiếng Anh ảnh 1

Hai tác phẩm “Các công trình Di sản Văn hóa mang tính biểu tượng của Thành Phố Hồ Chí Minh” và “The Downfall of the Nguyễn Dynasty” (Sự suy tàn của triều Nguyễn). Ảnh: TRUNG NGHĨA

Với ấn phẩm song ngữ Việt - Anh “Các công trình Di sản văn hóa mang tính biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh” dày 200 trang in màu toàn bộ - Lưu Phương Trực dành tâm sức nghiên cứu, thống kê và sưu tra tư liệu về các công trình kiến trúc tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh – đô thị lớn nhất Việt Nam và lưu giữ, bảo tồn được nhiều dấu ấn kiến trúc và văn hóa đặc sắc qua các thời kỳ lịch sử.

Ba công trình tiêu biểu chứa đựng chiều sâu văn hóa, lịch sử được tác giả tìm hiểu kỹ và trình bày, giới thiệu thông tin chọn lọc là Bảo tàng thành phố, Bưu điện trung tâm, Dinh Độc Lập. Mỗi công trình đều có phần khái quát đặc điểm tổng quan, vẻ đẹp kiến trúc mỹ thuật, giá trị sử dụng và quy trình bảo tồn vượt thời gian.

Lưu Phương Trực: Gen Z viết sách sử Việt bằng tiếng Anh ảnh 2

Lưu Phương Trực đang là du học sinh ngành lịch sử tại Hoa Kỳ. Ảnh: TRUNG NGHĨA

Với Bảo tàng Thành phố (khánh thành năm 1890), sách giới thiệu từng phòng chuyên sâu như Phòng Thiên nhiên - khảo cổ, Phòng Thương cảng - thương mại - dịch vụ, Phòng Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Phòng Đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930 -1954 và 1954 - 1975, Phòng Kỷ vật kháng chiến và Phòng Tiền Việt Nam.

Còn tác phẩm mới nhất “The Downfall of the Nguyễn Dynasty” (Sự suy tàn của triều Nguyễn) được in bìa cứng, dầy hơn 260 trang ruột màu với nhiều hình ảnh minh họa sống động từ xưa đến nay. Sách được trình bày hiện đại, các dữ liệu lịch sử, vĩ nhân, địa danh, công trình chứa đựng chiều sâu văn hóa, lịch sử, sự phát triển thăng trầm vương triều…

Lưu Phương Trực: Gen Z viết sách sử Việt bằng tiếng Anh ảnh 3

Bạn trẻ đặt câu hỏi cho tác giả tại buổi giao lưu "Di sản Việt Nam – Khi người trẻ viết tiếp bằng trái tim". Ảnh: TRUNG NGHĨA

Đây là cuốn sách nghiên cứu công phu về triều Nguyễn trong lịch sử nước Việt, được tác giả trình bày với phong cách tiếp cận dữ liệu đa chiều và mạnh dạn đưa ra quan điểm riêng của anh. Nhà Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, được thành lập sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế năm 1802 và kết thúc khi Bảo Đại thoái vị vào năm 1945, tổng cộng là 143 năm với 13 vị vua. Trong suốt giai đoạn lịch sử nhiều biến thiên địa lý lẫn đời sống xã hội này, tác giả Lưu Phương Trực chia thành từng chương nói về sự phát triển của kinh tế, giáo dục, quan hệ đối ngoại… của Việt Nam nói chung. Sách thích hợp với học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu văn hoá lịch sử, và nhất là du khách quốc tế muốn sưu tra, tham khảo về dòng chảy sử Việt.

Lưu Phương Trực: Gen Z viết sách sử Việt bằng tiếng Anh ảnh 4

Tác giả Lưu Phương Trực tặng chữ ký lên sách cho bạn đọc. Ảnh: TRUNG NGHĨA

Tại buổi giao lưu "Di sản Việt Nam – Khi người trẻ viết tiếp bằng trái tim" ở Đường sách TPHCM ngày 26/12, tác giả Gen Z Lưu Phương Trực chia sẻ cởi mở, tự tin về hành trình thực hiện các cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu của một tác giả thuộc thế hệ Gen Z. Với tinh thần tôn vinh và gìn giữ giá trị nguồn cội, Lưu Phương Trực đại diện cho góc nhìn của người trẻ trong việc tiếp nối dòng chảy văn hóa dân tộc.

Buổi giao lưu không chỉ là lời nhắn gửi về niềm đam mê với di sản mà còn là dịp để tác giả chia sẻ kinh nghiệm học tập và nghiên cứu lịch sử trong môi trường quốc tế. Hơn hết, tác giả cho thấy niềm đam mê lịch sử và di sản văn hóa dân tộc đáng trân trọng. Lưu Phương Trực cho biết anh sẽ còn tiếp tục nghiên cứu và ra mắt các tác phẩm khác về đề tài lịch sử và di sản Việt Nam.

Trung Nghĩa
Sự suy tàn của triều Nguyễn Lưu Phương Trực

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu tư 88.635 tỷ đồng chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng dân số
Đầu tư 88.635 tỷ đồng chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng dân số
(Ngày Nay) - Tại Nghị quyết số 262/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký chứng thực, Quốc hội quyết nghị tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 là 88.635 tỷ đồng.
Người nối dài dòng chảy di sản trên giấy điệp
Người nối dài dòng chảy di sản trên giấy điệp
(Ngày Nay) - Sinh ra và lớn lên trong gia đình làm tranh dân gian Đông Hồ tại Thuận Thành, Bắc Ninh, Nguyễn Hữu Đạo là nghệ nhân trẻ nhất của làng tranh. Từ những bản khắc cổ và nền giấy điệp truyền thống, anh đã bền bỉ nối dài dòng chảy di sản, gìn giữ tinh hoa cha ông bằng tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ.
Phát hiện mới mở ra tiềm năng chế tạo vật liệu thông minh và robot siêu nhỏ
Phát hiện mới mở ra tiềm năng chế tạo vật liệu thông minh và robot siêu nhỏ
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới của Đại học Tel Aviv (Israel) cho thấy các hạt quay theo hai chiều ngược nhau trong môi trường chất lỏng có thể tự kết nối thành những chuỗi dài giống như polyme và đặc biệt là có khả năng tự di chuyển, tương tác và sắp xếp lại cấu trúc - giống cách các hệ thống sống hình thành và tự tổ chức trong tự nhiên.