Lưu Phương Trực: Gen Z viết sách sử Việt bằng tiếng Anh

(Ngày Nay) - Ngày 26/12/2025 tại Đường sách T PHCM, tác giả trẻ Lưu Phương Trực ( 20 tuổi, hiện đang là sinh viên chuyên ngành Lịch sử tại College of the Holy Cross và Denison University, Hoa Kỳ ) giao lưu với đông đảo bạn đọc nhân dịp ra mắt tác phẩm tiếng Anh “ The Downfall of the Nguyễn Dynasty ”.

Sự kiện do An Thư Books tổ chức với chủ đề "Di sản Việt Nam – Khi người trẻ viết tiếp bằng trái tim" giới thiệu cây bút trẻ Lưu Phương Trực đam mê nghiên cứu lịch sử - văn hóa nước nhà. Hai tác phẩm tiêu biểu của Lưu Phương Trực do An Thư Book và NXB Thế Giới ấn hành giới thiệu tới công chúng là cuốn “Các công trình Di sản Văn hóa mang tính biểu tượng của Thành Phố Hồ Chí Minh” – ấn bản song ngữ Việt - Anh (phát hành hồi tháng 5/2025) và mới nhất là “The Downfall of the Nguyễn Dynasty” (Sự suy tàn của triều Nguyễn).

Với ấn phẩm song ngữ Việt - Anh “Các công trình Di sản văn hóa mang tính biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh” dày 200 trang in màu toàn bộ - Lưu Phương Trực dành tâm sức nghiên cứu, thống kê và sưu tra tư liệu về các công trình kiến trúc tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh – đô thị lớn nhất Việt Nam và lưu giữ, bảo tồn được nhiều dấu ấn kiến trúc và văn hóa đặc sắc qua các thời kỳ lịch sử.

Ba công trình tiêu biểu chứa đựng chiều sâu văn hóa, lịch sử được tác giả tìm hiểu kỹ và trình bày, giới thiệu thông tin chọn lọc là Bảo tàng thành phố, Bưu điện trung tâm, Dinh Độc Lập. Mỗi công trình đều có phần khái quát đặc điểm tổng quan, vẻ đẹp kiến trúc mỹ thuật, giá trị sử dụng và quy trình bảo tồn vượt thời gian.

Với Bảo tàng Thành phố (khánh thành năm 1890), sách giới thiệu từng phòng chuyên sâu như Phòng Thiên nhiên - khảo cổ, Phòng Thương cảng - thương mại - dịch vụ, Phòng Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Phòng Đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930 -1954 và 1954 - 1975, Phòng Kỷ vật kháng chiến và Phòng Tiền Việt Nam.

Còn tác phẩm mới nhất “The Downfall of the Nguyễn Dynasty” (Sự suy tàn của triều Nguyễn) được in bìa cứng, dầy hơn 260 trang ruột màu với nhiều hình ảnh minh họa sống động từ xưa đến nay. Sách được trình bày hiện đại, các dữ liệu lịch sử, vĩ nhân, địa danh, công trình chứa đựng chiều sâu văn hóa, lịch sử, sự phát triển thăng trầm vương triều…

Đây là cuốn sách nghiên cứu công phu về triều Nguyễn trong lịch sử nước Việt, được tác giả trình bày với phong cách tiếp cận dữ liệu đa chiều và mạnh dạn đưa ra quan điểm riêng của anh. Nhà Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, được thành lập sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế năm 1802 và kết thúc khi Bảo Đại thoái vị vào năm 1945, tổng cộng là 143 năm với 13 vị vua. Trong suốt giai đoạn lịch sử nhiều biến thiên địa lý lẫn đời sống xã hội này, tác giả Lưu Phương Trực chia thành từng chương nói về sự phát triển của kinh tế, giáo dục, quan hệ đối ngoại… của Việt Nam nói chung. Sách thích hợp với học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu văn hoá lịch sử, và nhất là du khách quốc tế muốn sưu tra, tham khảo về dòng chảy sử Việt.

Tại buổi giao lưu "Di sản Việt Nam – Khi người trẻ viết tiếp bằng trái tim" ở Đường sách TPHCM ngày 26/12, tác giả Gen Z Lưu Phương Trực chia sẻ cởi mở, tự tin về hành trình thực hiện các cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu của một tác giả thuộc thế hệ Gen Z. Với tinh thần tôn vinh và gìn giữ giá trị nguồn cội, Lưu Phương Trực đại diện cho góc nhìn của người trẻ trong việc tiếp nối dòng chảy văn hóa dân tộc.

Buổi giao lưu không chỉ là lời nhắn gửi về niềm đam mê với di sản mà còn là dịp để tác giả chia sẻ kinh nghiệm học tập và nghiên cứu lịch sử trong môi trường quốc tế. Hơn hết, tác giả cho thấy niềm đam mê lịch sử và di sản văn hóa dân tộc đáng trân trọng. Lưu Phương Trực cho biết anh sẽ còn tiếp tục nghiên cứu và ra mắt các tác phẩm khác về đề tài lịch sử và di sản Việt Nam.