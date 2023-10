Diễn tập phòng, chống tấn công mạng trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính 2023

Hoạt động do Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Tập đoàn IEC phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Ông Lê Hoàng Chính Quang, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, thời gian qua, tình hình an toàn thông tin có nhiều diễn biến phức tạp. Các cuộc tấn công mạng không chỉ đe dọa tình hình chính trị, an ninh quốc gia mà còn là mối đe dọa thường trực trong nhiều lĩnh vực; trong đó có lĩnh vực tài chính ngân hàng - huyết mạch của nền kinh tế. Việc đối phó kịp thời sự cố tấn công mạng sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại, hạn chế lỗ hổng, ngăn chặn mã độc tấn công, phục hồi các quy trình nghiệp vụ một cách nhanh chóng; giảm thiểu tổn thất, rủi ro liên quan đến an ninh, an toàn bảo mật trong tương lai.

Việc tổ chức diễn tập thường xuyên về phòng thủ giúp nâng cao năng lực đảm bảo an ninh mạng của các tổ chức, góp phần chuyển từ phòng vệ bị động sang chủ động phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ mất an toàn an ninh mạng. Đối phó các cuộc tấn công mạng sẽ giúp các tổ chức tăng cường an ninh, an toàn; là biện pháp phòng vệ chủ động, xử lý sớm các nguy cơ đe dọa an toàn, bảo mật thông tin.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ, tài chính và ngân hàng đóng vai trò huyết mạch của nền kinh tế. Vì vậy, lĩnh vực tài chính, ngân hàng luôn phải hứng chịu những cuộc tấn công mạng với quy mô phức tạp, dai dẳng và được trang bị những vũ khí tấn công mạng tiên tiến. Tin tặc đã gây ra rất nhiều tổn thất với ngành ngân hàng, tài chính cũng như đem đến nhiều khó khăn cho lực lượng đảm bảo an toàn an ninh mạng trong lĩnh vực này.

Với mọi tổ chức ngân hàng, tài chính, hoạt động đảm bảo an ninh mạng là then chốt, có tính cấp thiết. Việc diễn tập giúp đội ngũ kỹ sư an toàn thông tin mạng ở các ngân hàng, tổ chức tín dụng có thêm sự cọ sát thực tế, kinh nghiệm ứng phó, rèn luyện kỹ năng, trau dồi sự nhạy bén, đồng thời tạo mối liên hệ giữa các tổ chức, đơn vị ứng cứu sự cố mạng.

DF Cyber Defense 2023 là chương trình diễn tập đối kháng theo hình thức tấn công - phòng thủ hệ thống. Đây là năm thứ 3 chương trình được tổ chức với sự tham dự của 45 đội thi đến từ các tổ chức ngân hàng, tài chính.

Tham gia diễn tập tấn công phòng thủ trên không gian mạng DF Cyber Defense 2023, mỗi đội được Ban Tổ chức cung cấp 1 hệ thống ứng dụng được xây dựng giống nhau để đảm bảo tính công bằng và khách quan. Diễn tập được tổ chức theo hình thức tấn công và phòng thủ trong cùng một thời điểm.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ hệ thống của mình không bị tấn công, các đội tham gia còn được phép tấn công vào hệ thống của các đội khác để ghi điểm; do đó, tình huống diễn tập rất kịch tích và có tính đối kháng cao.

Thời gian diễn tập được chia thành nhiều vòng, điểm được tính theo mỗi vòng thi đấu. Trong vòng 3 giờ, các đội tham gia diễn tập đã cạnh tranh để giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Kết quả, Đội thi đến từ Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) đã đoạt vị trí thứ Nhất trong cuộc Diễn tập./.