Đình công gây gián đoạn dịch vụ tàu điện ngầm London

(Ngày Nay) - Ngày 21/4, các thành viên Công đoàn Đường sắt, Hàng hải và Vận tải Anh (RMT) đã tiến hành đình công trong 24 giờ, tính từ 12h giờ cùng ngày, để phản đối kế hoạch của Cơ quan Giao thông Vận tải London (TfL) về việc rút ngắn tuần làm việc xuống còn 4 ngày.

Theo kế hoạch, các thành viên RMT sẽ tiếp tục đợt đình công thứ hai, cũng kéo dài trong 24 giờ và bắt đầu từ trưa 23/4, gây nguy cơ làm gián đoạn hoạt động tàu điện ngầm trong suốt phần còn lại của tuần này.

TfL cho biết cuộc đình công khiến dịch vụ tàu điện ngầm London (London Underground) phải tạm ngừng hoặc gián đoạn một phần, gây tình trạng chậm trễ nghiêm trọng. Tuy nhiên, dịch vụ trên các tuyến kết nối sân bay như Gatwick Express và Heathrow Express không bị ảnh hưởng. Các chuyến tàu Eurostar đến Pháp, Bỉ và Hà Lan cũng hoạt động bình thường.

Công đoàn RMT cho biết ban lãnh đạo TfL tuần trước đã thông báo rằng cơ quan này sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch tuần làm việc 4 ngày, bất chấp việc các tài xế đã bác bỏ phương án này trong 2 cuộc trưng cầu ý dân. Một quan chức của Công đoàn RMT cho biết một số vấn đề khác cũng đang gây tranh cãi như thời gian ca làm và những thay đổi về chế độ nghỉ phép năm.

Bà Claire Mann - Giám đốc vận hành TfL - khẳng định những thay đổi về tuần làm việc không mang tính bắt buộc mà dựa trên tinh thần tự nguyện. Người lao động không bị giảm giờ làm theo hợp đồng và nếu muốn, người lao động vẫn có thể tiếp tục chọn phương thức làm việc 5 ngày/tuần.