Tàu điện Berlin chạy không tải trong ngày đình công để tránh đóng băng hạ tầng

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh nghiệp đoàn Verdi phát động đình công trên toàn quốc trong lĩnh vực giao thông công cộng, các tuyến tàu điện tại thủ đô Berlin vẫn sẽ được vận hành kỹ thuật trong ngày đầu tuần tới (2/2) nhằm ngăn chặn tình trạng dây điện trên cao bị đóng băng do thời tiết giá rét, song không phục vụ hành khách.


Theo thỏa thuận giữa nghiệp đoàn Verdi và Công ty Giao thông Công cộng Berlin (BVG), các đoàn tàu sẽ chạy không tải để duy trì hoạt động của hệ thống điện, giúp bảo đảm hạ tầng luôn trong trạng thái sẵn sàng. Biện pháp này nhằm tạo điều kiện để mạng lưới tàu điện có thể nhanh chóng khôi phục vận hành ngay sau khi cuộc đình công kết thúc.

Người phát ngôn BVG cho biết việc duy trì các chuyến chạy kỹ thuật sẽ giúp hệ thống sớm hoạt động bình thường trở lại, qua đó hạn chế tối đa gián đoạn kéo dài đối với người dân.

Trước đó, trong tuần qua, giao thông tàu điện tại Berlin đã nhiều ngày bị tê liệt không phải do đình công mà do hiện tượng mưa băng khiến dây điện trên cao đóng băng diện rộng. Dù phần lớn mạng lưới hiện đã được khôi phục, BVG cảnh báo nguy cơ tái diễn khi nhiệt độ tiếp tục xuống thấp trong những ngày tới.

BVG nhấn mạnh việc duy trì chạy kỹ thuật và tăng cường bảo dưỡng định kỳ là cần thiết để bảo đảm an toàn hạ tầng và duy trì khả năng vận hành của hệ thống tàu điện trong điều kiện thời tiết bất lợi.



