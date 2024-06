Đội tuyển Thụy Sĩ phàn nàn chất lượng sân tập tại Đức

(Ngày Nay) - Sáng 11/6, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.