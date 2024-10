Đông Anh sẽ giành thế “chủ công” trên thị trường bất động sản Hà Nội

Ngôi sao đang lên trên thị trường bất động sản Thủ đô

Hà Nội là khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường bất động sản ở hầu hết các phân khúc, đặc biệt các loại hình thấp tầng. Theo số liệu từ Savills Việt Nam, trong quý III/2024, biệt thự và liền kề chiếm ưu thế trong nguồn cung sơ cấp, với tỷ lệ 38% mỗi loại.

Hai loại hình này cũng được xem là lựa chọn hấp dẫn trên thị trường thứ cấp, khiến các nhà đầu tư luôn trong trạng thái săn đón. Giá thứ cấp của biệt thự cao hơn 13% so với giá sơ cấp, tăng 3% theo quý. Trong khi đó, nhà liền kề cao hơn 20% so với giá sơ cấp và tăng 4% theo quý.

Sức hút của các loại hình thấp tầng này còn thể hiện qua tỷ lệ hấp thụ đạt 48%, tăng 30 điểm % so với quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái. Savills dự báo, lượng hấp thụ sẽ tiếp tục thay đổi khi dự án Vinhomes Global Gate của Tập đoàn Vingroup tại Cổ Loa, Đông Anh cung hàng ra thị trường. Huyện Đông Anh, do đó, sẽ chiếm phần lớn nguồn cung tương lai với 19%, tiếp tục giữ thế “chủ công” trên thị trường.

Từ góc độ người tiêu dùng, nhà đầu tư và khách hàng không chỉ mong muốn được tiếp cận giỏ hàng dồi dào mà tiêu chí lựa chọn sản phẩm cũng ngày càng khắt khe hơn. Theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn phát triển CBRE Việt Nam: “Khẩu vị hiện nay là các dự án phải thực hiện đúng cam kết về tiến độ cũng như chất lượng từ khâu thiết kế, xây dựng và bàn giao; đồng thời, sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp, cho thấy rõ khả năng vượt trội trong việc thu hút người dân về ở và kinh doanh thuận tiện”.

Xét trên các khía cạnh này, siêu dự án hàng hiệu Vinhomes Global Gate chính là ngôi sao mới hứa hẹn sẽ làm bùng nổ thị trường trong các tháng cuối năm. Trong đó, nhà phố kiểu mới tại phân khu Cát Tường đang được giới đầu tư ráo riết săn đón, xếp hàng chờ ngày ra hàng.

Điểm ưu việt dẫn dắt xu hướng của nhà phố kiểu mới Cát Tường

Sở dĩ nhà phố Cát Tường gây chú ý trên thị trường dù chỉ mới được hé lộ những thông tin ban đầu là bởi mô hình nhà phố kiểu mới ưu việt và giàu tiềm năng, sở hữu lợi thế “4 tốt”: sản phẩm tốt, giá tốt, thanh khoản tốt, dòng tiền tốt.

Trước hết, điểm mới của loại hình nhà phố này nằm ở thiết kế tối ưu công năng và giá trị sử dụng - yếu tố quan trọng đối với các mặt bằng kinh doanh bán lẻ hiện nay. Các căn nhà phố Cát Tường đều có 5 tầng với tổng diện tích xây dựng trung bình từ 245 - 360 m2 giúp gia chủ dễ dàng khai thác tối đa công năng sử dụng, phù hợp với đa dạng nhu cầu khác nhau.

Các lô có mặt tiền trung bình 5m, lộ giới đường nội khu lên tới 17m nên rất thuận tiện cho việc đỗ xe, giao thông và kinh doanh. Đây là lợi thế khó có thể tìm thấy tại các nhà phố kiểu cũ trong nội đô chật hẹp, hạn chế về quỹ đất và hạ tầng.

Đặc biệt, các nhà đầu tư “chơi lớn” có thể lựa chọn ghép cặp 2 căn nhà phố liền nhau để khai thác triệt để diện tích sử dụng và tiềm năng sinh lời. Sau khi ghép cặp, mặt tiền căn nhà có thể rộng đến 10m, diện tích sàn lên đến 772m2, rất phù hợp với các thương hiệu, nhãn hàng lớn cần thuê trọn mặt bằng rộng. Hoặc gia chủ cũng có thể sử dụng tầng 1 và tầng 2 kinh doanh shop thời trang, nhà hàng, café; tầng 3 - 4 để làm dịch vụ lưu trú, văn phòng. Còn tầng 5 chính là không gian ở.

Thứ hai, thay vì hoạt động kinh doanh riêng lẻ, nhà phố kiểu mới ở Cát Tường sẽ nằm trong một quần thể kinh doanh - thương mại sầm uất được quy hoạch bài bản. Trong đó, mô hình phố thương mại Grand World đã được đưa về trong lòng phân khu Cát Tường, hứa hẹn mang lại kỷ lục kinh doanh tương tự câu chuyên thành công tại Ocean City. Được quản lý vận hành bởi Vincom Retail - Top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, chủ nhân nhà phố Cát Tường có thể thảnh thơi đầu tư, không cần lo lắng về dòng khách - dòng tiền.

Đáng chú ý, nguồn khách hàng tiềm năng cho hoạt động kinh doanh tại đây còn đến từ chính cộng đồng cư dân tinh hoa chuyển về an cư tại siêu đô thị đáng sống bậc nhất khu Đông Bắc. Cùng với đó là lượng du khách đổ về trải nghiệm các “kỳ quan tiện ích”, như TTTM Vincom Mega Mall theo mô hình “Theme Mall” đầu tiên tại Việt Nam ngay trong lòng phân khu Cát Tường, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế (The Grand Expo) kết hợp cùng Tổ hợp khách sạn 5 sao và Khu văn phòng hạng A... Du khách đến thưởng thức tinh hoa ẩm thực tại Global Gourmet hay vui chơi tại công viên Xứ sở Thần tiên ngay kế cận cũng sẽ bổ sung vào tệp khách hàng tiềm năng cho nhà phố Cát Tường.

Với những lợi thế độc đáo, nhà phố kiểu mới tại phân khu có vị trí đắc địa nhất Vinhomes Global Gate được xem là dòng sản phẩm sẽ dẫn dắt xu hướng cho thị trường, có khả năng thanh khoản tốt. Dù chưa chính thức ra mắt nhưng hiện tượng “xếp hàng”, sẵn sàng chờ đến lượt tiếp cận quỹ căn Cát Tường đã được ghi nhận. Điều này càng minh chứng cho sức hút của các bất động sản hàng hiệu tại thành phố thương mại quốc tế Vinhomes Global Gate - nhân tố đang “gây bão” trên thị trường bất động sản miền Bắc.