Đông đảo người dân tham quan Triển lãm "80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc"

(Ngày Nay) - Do nhu cầu tham quan, tìm hiểu về hành trình lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam từ năm 1945 đến nay tại Triển lãm “80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” của người dân tăng cao, Ban tổ chức quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến hết ngày 15/9/2025.
Triển lãm “80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan, tìm hiểu.
(Ngày Nay) - Sáng 6/9, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" bắt đầu vận hành thương mại, khởi hành từ ga Hà Nội, hành khách sẽ có cơ hội trải nghiệm không gian văn hóa trên tàu trong hành trình đến với ga Từ Sơn, thăm quan Đền Đô (Bắc Ninh) và trải nghiệm các hoạt động văn hóa địa phương.
(Ngày Nay) - Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, hiện có một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.
(Ngày Nay) - Bộ Y tế đề nghị các tỉnh/thành phố có kế hoạch luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực từ Sở Y tế, các bệnh viện về tuyến xã để bảo đảm hoạt động của hệ thống y tế cơ sở không bị gián đoạn.
(Ngày Nay) - Người học được hỗ trợ vay trang trải tiền học phí cùng với tiền sinh hoạt phí tối đa là 5 triệu đồng/tháng. Thời gian vay vốn trong thời gian của khóa học và mức lãi suất ưu đãi là 4,8%/năm.
(Ngày Nay) - Những ngày qua, trên mạng xã hội hay những quán cà phê vỉa hè, người dân đã thể hiện bức xúc về cách tính tiền điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Điều này chỉ bộc lộ và trở thành tâm điểm, thậm chí nhiều người không còn hoài nghi về cách điều hành của EVN như hiện nay.
(Ngày Nay) - Ngày 05/9/2025, tại văn phòng làm việc của Công ty TNHH Phương Nguyên (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai), Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Phương Nguyên, Công đoàn cơ sở và người lao động về việc giải quyết chế độ, chính sách do tai nạn lao động.