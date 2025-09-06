Đông đảo người dân tham quan Triển lãm "80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc"

(Ngày Nay) - Do nhu cầu tham quan, tìm hiểu về hành trình lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam từ năm 1945 đến nay tại Triển lãm “80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” của người dân tăng cao, Ban tổ chức quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến hết ngày 15/9/2025.
Triển lãm “80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan, tìm hiểu.
Đông đảo người dân tham quan Triển lãm "80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" ảnh 1

Khách tham quan tại Không gian trưng bày của Bộ Ngoại giao.
Đông đảo người dân tham quan Triển lãm "80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" ảnh 2

Đông đảo nhân dân tham quan không gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam.
Đông đảo người dân tham quan Triển lãm "80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" ảnh 3

Khách trải nghiệm tại khu trưng bày của Bộ Quốc phòng.
Đông đảo người dân tham quan Triển lãm "80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" ảnh 4

Các gian trưng bày tại triển lãm “80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.
Đông đảo người dân tham quan Triển lãm "80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" ảnh 5
Đông đảo người dân tham quan Triển lãm "80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" ảnh 6

Triển lãm “80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan, tìm hiểu.
Không gian văn hóa trên chuyến tàu.
Vận hành thương mại đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô"
(Ngày Nay) - Sáng 6/9, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" bắt đầu vận hành thương mại, khởi hành từ ga Hà Nội, hành khách sẽ có cơ hội trải nghiệm không gian văn hóa trên tàu trong hành trình đến với ga Từ Sơn, thăm quan Đền Đô (Bắc Ninh) và trải nghiệm các hoạt động văn hóa địa phương.
Dự báo gió mạnh và mưa giông trên biển. Ảnh: TTXVN.
Xuất hiện vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông
(Ngày Nay) - Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, hiện có một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.
Hóa đơn tiền điện của chị Nguyễn Thị Trinh (ngụ Khu 6B, xã Bình Chánh, TP.HCM)
Bất thường hóa đơn tiền điện
(Ngày Nay) - Những ngày qua, trên mạng xã hội hay những quán cà phê vỉa hè, người dân đã thể hiện bức xúc về cách tính tiền điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Điều này chỉ bộc lộ và trở thành tâm điểm, thậm chí nhiều người không còn hoài nghi về cách điều hành của EVN như hiện nay.
Chị Nguyễn Thị Phương Liên và bàn tay bị dị tật do tai nạn lao động.
Vụ nữ công nhân bị tai nạn lao động: Doanh nghiệp chấp nhận giải quyết tất cả chế độ
(Ngày Nay) - Ngày 05/9/2025, tại văn phòng làm việc của Công ty TNHH Phương Nguyên (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai), Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Phương Nguyên, Công đoàn cơ sở và người lao động về việc giải quyết chế độ, chính sách do tai nạn lao động.