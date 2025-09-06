Đông đảo người dân tham quan Triển lãm "80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc"

Vận hành thương mại đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" (Ngày Nay) - Sáng 6/9, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" bắt đầu vận hành thương mại, khởi hành từ ga Hà Nội, hành khách sẽ có cơ hội trải nghiệm không gian văn hóa trên tàu trong hành trình đến với ga Từ Sơn, thăm quan Đền Đô (Bắc Ninh) và trải nghiệm các hoạt động văn hóa địa phương.

Xuất hiện vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông (Ngày Nay) - Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, hiện có một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.

Dàn anh tài rực sáng trong đêm tổng duyệt cuối cùng concert Anh trai vượt ngàn chông gai (Ngày Nay) -Tối 5/9, tại sân khấu chuẩn bị cho hai đêm encore diễn ra vào 6-7/9, dàn anh tài của Anh trai vượt ngàn chông gai đã có buổi tổng duyệt cuối cùng.

Các tỉnh, thành phố cần luân phiên, điều động bác sỹ về trạm y tế xã (Ngày Nay) - Bộ Y tế đề nghị các tỉnh/thành phố có kế hoạch luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực từ Sở Y tế, các bệnh viện về tuyến xã để bảo đảm hoạt động của hệ thống y tế cơ sở không bị gián đoạn.

Học sinh, sinh viên STEM được vay ưu đãi tín dụng trong suốt thời gian học (Ngày Nay) - Người học được hỗ trợ vay trang trải tiền học phí cùng với tiền sinh hoạt phí tối đa là 5 triệu đồng/tháng. Thời gian vay vốn trong thời gian của khóa học và mức lãi suất ưu đãi là 4,8%/năm.

Bộ GD&ĐT điều chỉnh quy định về liên kết thi chứng chỉ ngoại ngữ (Ngày Nay) - Thông tư mới làm rõ khái niệm chứng chỉ năng lực ngoại ngữ hợp pháp và phổ biến trên thế giới đồng thời phân rõ trách nhiệm trong việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ.

Kim ngạch xuất - nhập khẩu trong 8 tháng đạt gần 600 tỷ USD (Ngày Nay) - Kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 8 tháng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, đạt gần 600 tỷ USD với cán cân thương mại thặng dư 13,99 tỷ USD.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục (Ngày Nay) - Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026.

Bất thường hóa đơn tiền điện (Ngày Nay) - Những ngày qua, trên mạng xã hội hay những quán cà phê vỉa hè, người dân đã thể hiện bức xúc về cách tính tiền điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Điều này chỉ bộc lộ và trở thành tâm điểm, thậm chí nhiều người không còn hoài nghi về cách điều hành của EVN như hiện nay.