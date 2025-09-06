Sức hút lan tỏa từ Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước

(Ngày Nay) - Những ngày qua, Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã đón hàng triệu lượt khách tham quan. Trước sức hút chưa từng có, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 155/CĐ-TTg, quyết định kéo dài thời gian thêm 10 ngày, đến hết 15/9/2025. Đây là một quyết định kịp thời, thể hiện sự thấu hiểu nguyện vọng của người dân để nhân dân có thêm cơ hội được tham quan, trải nghiệm Triển lãm thành tựu đất nước lớn nhất từ trước đến nay.

Sức hút vượt kỳ vọng

Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" khai mạc từ ngày 28/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), nhanh chóng trở thành tâm điểm với lượng khán giả khổng lồ.

Ngay sau khi khai mạc, Triển lãm không chỉ thu hút hàng triệu lượt khách thăm quan mà còn vinh dự đón tiếp các đoàn khách cấp cao, gồm Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và cả các đoàn quốc tế đến từ Lào, Campuchia…

Triển lãm cũng đã thu hút lượng lớn người dân, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên đến tham quan, trải nghiệm. Tại đây, cựu chiến binh ôn lại ký ức hào hùng, người cao tuổi bồi hồi nhớ về một thời oanh liệt, trong khi thanh niên, học sinh tìm thấy ngọn lửa khát vọng, quyết tâm xây dựng đất nước phồn vinh.

Theo Ban Tổ chức, chỉ sau 6 ngày mở cửa (từ 28/8 đến 2/9), số khách tham quan gần chạm mốc 4 triệu, một con số kỷ lục chưa từng có đối với mọi triển lãm tại Việt Nam. Trong đó, riêng ngày 1/9, sức hút đạt đỉnh với hơn 1 triệu lượt khách và hiện mỗi ngày vẫn đón vài trăm nghìn khách thăm quan.

Triển lãm gây ấn tượng mạnh với người dân và du khách thăm quan ngay từ lối cổng vào bởi sự hoành tráng và tinh tế trong cách bài trí. Những khối kiến trúc hiện đại xen lẫn hình ảnh lịch sử hào hùng, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm, sống động vừa gần gũi.

Triển lãm được thiết kế với 3 phân khu chính: Nhà triển lãm Kim Quy, không gian ngoài trời và không gian trưng bày thành tựu của 12 ngành công nghiệp văn hóa.

Mỗi khu vực là một lát cắt lịch sử, từ quá trình đấu tranh giành độc lập và dựng xây đất nước, hành trình chuyển đổi số, công nghiệp xanh... đến các mô hình hàng không vũ trụ, công nghiệp quốc phòng hiện đại.

Tại nhà triển lãm Kim Quy nổi bật lên không gian trưng bày chuyên đề "95 năm cờ Đảng soi đường" như một điểm nhấn lịch sử, chính trị và văn hóa đặc biệt. Không gian triển lãm được ví như một "bản trường ca" của thị giác và trí tuệ. Từ những hình ảnh tư liệu gốc, hiện vật lịch sử, đến các đoạn phim tư liệu, mô hình 3D…, tất cả tạo nên một trải nghiệm đa giác quan, giúp người xem không chỉ nhìn mà còn cảm nhận được chiều sâu của lịch sử.

Không chỉ là triển lãm, đây còn là một diễn đàn sống động, đa chiều phản ánh lịch sử hào hùng và khát vọng phát triển. Với hơn 230 gian hàng, quy mô gần 260.000m², không gian và nội dung đa dạng, từ thành tựu công nghệ, nông nghiệp, kinh tế, đến văn hóa, giáo dục, quốc phòng, chuyển đổi số, công nghiệp hàng không, không gian lịch sử gắn cờ Đảng – tất cả đều dẫn dắt công chúng vào hành trình 80 năm đầy tự hào.

Khu trưng bày 3D mapping của Bộ VHTT&DL đã trở thành điểm nhấn đặc sắc. Không gian trình chiếu hiện đại tái hiện sinh động những mốc son lịch sử và thành tựu nổi bật của Việt Nam, vừa khơi dậy niềm tự hào dân tộc, vừa giới thiệu hình ảnh một đất nước đổi mới, năng động và hội nhập quốc tế.

Mỗi khung hình như thở, mỗi âm thanh như chạm vào ký ức, khu trưng bày 3D mapping khổng lồ tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" khiến người xem choáng ngợp, rồi lặng đi trước sự kỳ vĩ của lịch sử.

Đến với triển lãm, khách tham quan cũng được hòa mình vào không gian trưng bày của Bộ Công an với không nổi bật với sắc đỏ chủ đạo, gợi lên khí thế hào hùng và niềm tự hào truyền thốn; tái hiện một hành trình kiên cường, từ truyền thống hào hùng đến hiện đại vững bước, tất cả đều lắng đọng trong thông điệp bất biến: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Trên từng mảng trưng bày, từ những bộ quân phục, bức tượng đến dòng khẩu hiệu, người xem như được dẫn dắt vào hành trình của một lực lượng cách mạng luôn đặt Tổ quốc và nhân dân ở vị trí tối thượng. Đây không chỉ là câu chuyện về quá khứ, mà còn là khẳng định cho hiện tại và niềm tin vào tương lai. Cổng chính không gian trưng bày nổi bật với dòng chữ "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", khái quát tinh thần phụng sự xuyên suốt 80 năm lịch sử…

Với chủ đề "Kiến tạo phát triển" không gian trưng bày trong nhà với diện tích trên 700 m2 của Bộ Quốc phòng, khách tham quan được tương tác trải nghiệm 3D hologram với các cột mốc lịch sử trưởng thành của Quân đội và mapping vòng tròn ký ức trên cao với các hình ảnh tư liệu về các mốc son lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại khu vực triển lãm này cũng giới thiệu, quảng bá các giải pháp công nghệ, chuyển đổi số trong Quân đội; trải nghiệm mô phỏng thực tế ảo tăng cường và phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội (phòng tập bắn súng ảo) của Tập đoàn Viettel, khu vực trải nghiệm mô phỏng bắn súng của Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Đặc biệt, không gian "Dấu ấn địa phương" thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan khi các tỉnh, thành phố đều có gian trưng bày riêng. Tại đây, hình ảnh, hiện vật, sản phẩm đặc trưng giới thiệu những thành tựu, tiềm năng phát triển, những đổi thay trong đời sống nhân dân từng địa phương sau 80 năm dưới ngọn cờ độc lập.

Điều khiến Triển lãm thêm cuốn hút, đó còn là cách thức thể hiện nội dung vô cùng hiện đại, sáng tạo. Triển lãm không chỉ trưng bày hiện vật mà còn khai thác tối đa các công nghệ tương tác như thực tế ảo (VR), hologram, 3D mapping, robot, mô hình drone, camera 360… khiến quá khứ lịch sử được hồi sinh một cách sống động và gần gũi.

Những trải nghiệm như "xuyên không" về thời khắc lịch sử nhờ công nghệ thực tế ảo, hay ngồi vào khoang lái Airbus A320 mô phỏng… không chỉ gây ấn tượng với giới trẻ mà còn lấy nước mắt của người lớn tuổi, bởi họ cảm nhận được "hơi thở" của lịch sử và hành trình vươn mình của đất nước.

Triển lãm đã trở thành một bảo tàng sống, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, hun đúc tình yêu Tổ quốc trong lòng mỗi người dân Việt. Đối với những người đã cầm súng, để lại chiến trường một phần xương máu đem lại thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia, Triển lãm không chỉ là nơi tham quan mà còn là một chuyến trở về với ký ức.

Nhân dân có thêm cơ hội tham quan, trải nghiệm Triển lãm thành tựu đất nước

Sự thành công ngoài mong đợi của Triển lãm Thành tựu đất nước đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt và hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân. Trước nhu cầu và nguyện vọng của đông đảo công chúng, đặc biệt là những người chưa có cơ hội tham quan, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 155/CĐ-TTg, quyết định kéo dài thời gian triển lãm đến hết ngày 15/9/2025. Đây là một quyết định kịp thời, thể hiện sự thấu hiểu nguyện vọng của người dân để nhân dân có thêm cơ hội được tham quan, trải nghiệm Triển lãm thành tựu đất nước lớn nhất từ trước đến nay.

Công điện nhấn mạnh triển lãm "thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân". Triển lãm không chỉ là dịp để tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối đổi mới và phát triển bền vững của đất nước; quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế; mà đây còn là cơ hội để mọi người dân được trực tiếp trải nghiệm và thụ hưởng những thành quả phát triển to lớn của đất nước.

Triển lãm là điểm đến của hàng triệu người, nhưng không chỉ dừng ở con số. Mỗi người đến đây đều mang về bài học lịch sử, sự khâm phục trưởng thành, từ chặng đường 80 năm xây dựng đất nước. Nhờ công nghệ, người trẻ cảm nhận năng lực kỹ thuật hiện đại, người lớn nhận ra giá trị hòa hợp giữa truyền thống và đổi mới.

Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước đã có sức hút lớn, chạm đến trái tim của hàng triệu người. Có thể thấy, quyết định kéo dài Triển lãm thêm 10 ngày không chỉ là hành động điều hành mà còn là sự khẳng định niềm tin của Chính phủ vào quyền tiếp cận văn hóa-lịch sử của Nhân dân. Đó là cách quảng bá mạnh mẽ về đất nước-nơi mà lịch sử được chắt lọc, chia sẻ và truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau.