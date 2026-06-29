Động đất tại Venezuela: Chạy đua cứu hộ sau 72 giờ vàng

(Ngày Nay) - Lực lượng cứu hộ Venezuela, với sự hỗ trợ từ Mỹ, Mexico và nhiều nước khác, đang khẩn trương tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất kép hôm 24/6.

Trong bối cảnh đã quá 72 giờ kể từ sau thảm họa, cơ hội tìm được người sống sót ngày càng thu hẹp, quyền Tổng thống Venezuela, bà Delcy Rodriguez khẳng định sẽ vẫn tiếp tục các nỗ lực cứu hộ và “vẫn luôn giữ vững hy vọng” có thêm người được cứu.

Theo số liệu cập nhật do Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez công bố sáng sớm 29/6 (giờ Việt Nam), đến nay có hơn 1.450 người thiệt mạng, 3.150 người bị thương, gần 200 tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn, 774 tòa nhà bị hư hại nặng trong hai trận động đất liên tiếp có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra tối 24/6. Vẫn còn hàng chục nghìn người được báo cáo là mất tích. Hàng triệu người đang trong tình trạng thiếu điều kiện vệ sinh và các nhu cầu cơ bản khác.

Tiếp tục các nỗ lực hỗ trợ cho Venezuela, ngày 28/6, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết đã điều trực thăng vận chuyển hàng viện trợ, và triển khai thêm 230 quân nhân Mỹ đến để giúp mở rộng năng lực sân bay và mở lại một cảng biển quan trọng nhằm tăng cường các nỗ lực cứu trợ. Trước đó, nước này đã cử đội cứu hộ gồm 250 người tới Venezuela. Các chiến dịch cứu hộ gặp nhiều khó khăn do sân bay quốc tế chính của Venezuela ở phía bắc thủ đô Caracas bị hư hại nghiêm trọng. Các đội cứu hộ Mỹ đã sửa chữa được một trong các đường băng của sân bay để tiếp nhận các máy bay vận tải quân sự C-17, trong khi một tàu hải quân Mỹ cũng đã có mặt ngoài khơi Venezuela.

Ước tính đến nay có 24 quốc gia đã gửi 521 tấn hàng cứu trợ, triển khai 86 đơn vị cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đến hỗ trợ tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tổng số nhân viên cứu hộ được cử đến Venezuela là hơn 2.700 người.

Theo ước tính của Liên hợp quốc (LHQ), thiệt hại vật chất sau trận động đất kép ở Venezuela lên tới 6,7 tỷ USD, tương đương 6% GDP của nước này.