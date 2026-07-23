Dự án của Bcons khiến nhà trẻ và nhiều hộ dân bị sụt lún, hư hỏng

(Ngày Nay) - Hàng chục nhà dân, phòng trọ, lớp trẻ sát cạnh dự án Bcons Center City đang thi công bị nứt nẻ, sụt lún không đảm bảo điều kiện an toàn sinh hoạt. Nhiều gia đình đã phải tạm thời chuyển đi nơi khác. Đến nay, chưa có phương án thống nhất về mức giá đền bù, giải pháp khắc phục cuối cùng giữa đơn vị liên quan và hộ dân bị ảnh hưởng.

Nhà dân bị đe dọa an toàn

Hàng chục hộ dân sống tại khu phố Nội Hóa I, phường Đông Hòa, TP.HCM phản ánh nhiều tháng qua khi dự án Bcons Center City đào hố đất, thi công tầng hầm đã khiến các ngôi nhà ở, phòng trọ, trường học sát cạnh bị nứt, sụt lún. Mức độ đe dọa an toàn nghiêm trọng đến mức nhiều gia đình buộc phải tạm thời chuyển đi nơi khác.

Theo tìm hiểu dự án Bcons Center City có tên chính thức là chung cư Bình An Đông Tây thuộc dự án Khu dân cư Bình An Đông Tây do Công ty Cổ phần địa ốc Bcons làm chủ đầu tư. Dự án được Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cũ cấp Giấy phép xây dựng số 3728/GPXD ngày 27/6/2025, chỉ ít ngày trước khi Bình Dương sáp nhập vào TP.HCM.

Ghi nhận thực tế tại công trường, dự án đang gấp rút thi công phần tầng hầm. Toàn bộ khuôn viên được đào sâu xuống lòng đất. Xung quanh để lộ những vách tường đất dựng đứng, cao vút. Đơn vị thi công gia cố bằng các trụ sắt, mái che vách sắt.

Mặt tiền dự án là hẻm số 55 đường Thống Nhất, 3 mặt còn lại bao quanh bởi nhà dân, trường học, xưởng sản xuất. Điều đáng nói, việc nứt tường, sụt lún xảy ra đối với cả 3 mặt tiếp giáp còn lại. Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là các hộ dân sống trong hẻm số 11 đường Bà Huyện Thanh Quan, khu phố Nội Hóa I, phường Đông Hòa.

Dẫn chúng tôi vào căn nhà 2 tầng khang trang của gia đình, anh Nguyễn Văn Điền chỉ rõ những vết nứt có độ dài từ 1 - 5cm. Anh Điền nói: “Như nhà tôi phía trước bị nứt khoảng 2cm, phía sau bị kéo bung ra hẳn tầm 5cm. Nhìn bằng mắt thường đã thấy rõ độ vênh của căn nhà”. Dù vậy, anh Điền thừa nhận so với nhiều hàng xóm, nhà anh ít bị ảnh hưởng hơn và còn có thể ở lại được.

Trong hẻm nhỏ nhà anh Điền có 10 hộ dân thì 7 hộ phải chuyển ra ngoài sinh sống khi điều kiện an toàn bị đe dọa.Tại các căn nhà chuyển đi lộ rõ những vết nứt lớn, kéo dài.

Cách nhà anh Điền không xa, dãy trọ của ông Trương Công Minh cũng bị ảnh hưởng. Theo ông Minh, có 3/9 phòng trọ người thuê buộc phải chuyển ra ngoài khi đơn vị thẩm định độc lập kết luận không đảm bảo an toàn.

Chung cảnh ngộ là lớp mầm non tư thục Hoa Bé Ngoan do chị Nguyễn Thị Ái làm chủ. Chị Ái cho biết lớp hiện tại được chia thành 2 phòng học với tổng hơn 30 bé. Tuy nhiên, nhiều tháng qua chị luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ khi lớp học nằm ngay cạnh vách đất công trình.

Ghi nhận thực tế, khoảng cách giữa tường lớp học và vách công trình có đoạn chỉ hơn 50cm. Chị Ái kể: “Sau Tết Nguyên Đán công trình thi công liên tục, tôi bắt đầu phát hiện các vết nứt. Sau này, vết nứt ngày càng rõ, nhiều hơn, tôi mới liên lạc với chủ đầu tư. Họ tiếp nhận thông tin, cầu thị, phối hợp trong việc xử lý sự việc. Tuy nhiên, bản thân tôi luôn cảm thấy lo lắng bởi các bé phải học ngay cạnh công trình như thế. Đặc biệt vào các ngày có mưa lớn”.

Theo chị Ái khi việc nứt tường, sụt lún xảy ra, nhiều phụ huynh lo lắng cho điều kiện an toàn của con phải xin chuyển trường. Thời điểm hiện tại, có khoảng hơn 1/3 số học sinh lớp mầm non Hoa Bé Ngoan xin chuyển sang cơ sở khác.

Tại 3 mặt tiếp giáp dự án Bcons Center City ngoài nhà anh Điền, ông Minh, chị Ái còn hàng chục hộ dân khác rơi vào cảnh tương tự.

Báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền

Sau khi hàng loạt người dân phản ánh về hiện trạng nứt nhà, sụt lún quanh công trường dự án Bcons Center City, đại diện đơn vị thi công, chủ đầu tư, chính quyền địa phương cùng đã nhanh chóng vào cuộc xử lý tình hình.

Công ty CP Giám định Vina Pacific (Vico) được chủ đầu tư mời giám định sự việc. Bước đầu xác định nguyên nhân do đào đất thi công tầng hầm dự án. Vico cũng đã đưa ra yêu cầu phải di dời đi nơi khác đối với các nhà dân không đảm bảo điều kiện an toàn.

Đại diện chủ đầu tư đồng ý hỗ trợ người dân phải di dời thông qua 2 phương án là hỗ trợ chỗ ở trực tiếp trong một dự án căn hộ của Tập đoàn Bcons ở gần đấy. Hoặc hỗ trợ bằng tiền thuê nhà theo giá thị trường, mức hỗ trợ 6 triệu đồng trên một tháng trên căn nhà phải chuyển đi. Tuy nhiên, về mức giá hỗ trợ này, nhiều hộ dân cho rằng chưa thể đáp ứng được điều kiện của họ nếu so với bình thường.

Trường hợp lớp mầm non Hoa Bé Ngoan, ngày 15/7 vừa qua, đại diện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bcons ký cam kết hỗ trợ chị Ái 10 triệu đồng trên một tháng. Ban đầu, chị Ái cho biết yêu cầu được hỗ trợ 20 triệu do thiệt hại gặp phải. Tuy nhiên, sau khi trao đổi chị đồng ý với phương án phía Bcons đưa ra. Trong ngày 24/7, lớp học bị ảnh hưởng của chị sẽ được dời sang phòng phía đối diện để đảm bảo an toàn. Với 3 phòng trọ phải chuyển đi, ông Minh đã nhận phần hỗ trợ tổn thất.

Các hộ dân khẳng định đây chỉ là mức khắc phục ban đầu, còn phương án bồi thường cuối cùng chưa được các bên thống nhất.

Anh Điền cho biết: “ở thời điểm hiện tại chưa thể nói là đã giám định được thiệt hại bởi khi nhà thầu rút các trụ bê tông ép cọc ra, hiện tượng sụt lún có thể còn tiếp diễn nghiêm trọng hơn. Chúng tôi cần chủ đầu tư đưa ra cam kết khắc phục triệt để vấn đề, trả lại điều kiện sống an toàn cho người dân như trước”.

Trao đổi với phóng viên Ngày Nay, đại diện truyền thông Bcons thông tin họ hoàn toàn cầu thị trong quá trình hợp tác cùng người dân khắc phục sự cố. Bcons là bên chủ động làm việc, đưa ra các phương án hỗ trợ để người dân yên tâm. Hiện giữa các bên đang trong quá trình thương thảo về mức sửa chữa, hỗ trợ như thế nào để hoàn thiện cuối cùng.

Về ý kiến cho rằng mức giá hỗ trợ ở tạm thấp, người này chia sẻ “với mức thuê nhà ở khu vực đó như thế này nếu người ta muốn thuê nhà to hơn thì sao? Đã gọi là phương án hỗ trợ thì khó mà toàn vẹn theo ý người dân được”.

Ngày 23/7, trong báo cáo gửi Sở Xây dựng TP.HCM, UBND phường Đông Hòa ghi nhận có 15 hộ dân bị ảnh hưởng liên quan đến quá trình thi công Dự án khu dân cư Bình An Đông Tây. UBND phường Đông Hòa đã làm việc với chủ đầu tư và yêu cầu thực hiện các biện pháp thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn với các công trình lân cận; Có biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố sụp đổ công trình; Yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công báo cáo về sự cố ảnh hưởng đến các hộ dân về Sở Xây dựng TP.HCM và UBND phường Đông Hòa theo dõi, xử lý theo quy định...

UBND phường Đông Hòa cho biết, căn cứ các quy định pháp luật, công trình dự án thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, UBND phường Đông Hòa đã chủ động kiểm tra hiện trạng, ghi nhận vụ việc và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thẩm quyền quản lý của địa phương.

Để đảm bảo việc xử lý vụ việc theo quy định pháp luật, UBND phường Đông Hòa báo cáo đề nghị Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra thực địa và xử lý theo thẩm quyền (nếu có).

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin diễn biến sự việc đến bạn đọc.