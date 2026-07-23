Tập đoàn Lê Phong có đang huy động vốn trái phép tại dự án The Emerald Boulevard?

(Ngày Nay) - Mặc dù khẳng định phải đến quý I/2027 dự án mới dự kiến đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán . Nhưng, các sàn giao dịch và môi giới đã chào bán, khách hàng của dự án The Emerald Boulevard được yêu cầu nộp tiền giữ chỗ và thanh toán 15% giá trị căn hộ chỉ sau vài ngày. Điều này đặt ra câu hỏi, liệu chủ đầu tư có biết và đang cho phép các đơn vị phân phối triển khai hoạt động huy động tiền từ khách hàng khi dự án chưa đủ điều kiện đưa sản phẩm vào kinh doanh?

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều website và các sàn giao dịch bất động sản liên tục quảng bá, nhận đăng ký mua căn hộ tại dự án Emerald Boulevard do Tập đoàn Lê Phong phát triển.

Theo thông tin được giới thiệu trên website chính thức của dự án, The Emerald Boulevard (tên pháp lý là Khu căn hộ Đại lộ Ngọc Lục Bảo) tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13, giao với đường Vĩnh Phú 10, thuộc phường Bình Hòa, TP.HCM (trước đây là TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương). Dự án được quy hoạch trên khu đất rộng hơn 10.000 m², gồm 2 tòa tháp cao 40 tầng, 3 tầng hầm với tổng cộng 1.149 sản phẩm, bao gồm căn hộ, shophouse và condotel.

Chủ đầu tư định vị Emerald Boulevard là tổ hợp căn hộ cao cấp theo mô hình "Luxury Layered Living" kết hợp "All-in-One", hướng đến nhóm khách hàng là chuyên gia, người lao động có thu nhập cao đang làm việc tại khu vực Bình Dương - TP.HCM và các nhà đầu tư.

Theo giới thiệu, dự án được đầu tư hệ thống tiện ích nội khu quy mô lớn như hồ bơi phong cách resort, Sky Garden, Sky Lounge, phòng gym, khu yoga, công viên cây xanh, vườn nghệ thuật, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, không gian làm việc chung (co-working space), trung tâm thương mại cùng nhiều tiện ích phục vụ cư dân.

Về vị trí, chủ đầu tư quảng bá dự án chỉ mất khoảng 5 phút đến Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc và chợ đầu mối Thủ Đức; 15 phút đến Gigamall; khoảng 20 phút vào trung tâm TP.HCM và 25 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất...

Với quy mô và định vị như trên, Emerald Boulevard được nhiều môi giới giới thiệu là một trong những dự án căn hộ đáng chú ý tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Chính vì vậy, việc dự án được nhiều đơn vị môi giới đồng loạt mở nhận khách hàng, thu tiền giữ chỗ và triển khai các đợt thanh toán ngay từ thời điểm hiện nay đã thu hút sự quan tâm của thị trường, đồng thời đặt ra nhiều băn khoăn về cơ sở pháp lý của hoạt động bán hàng.

Trong vai người có nhu cầu mua căn hộ, phóng viên được một người tự giới thiệu là nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Trọng Tín tư vấn chi tiết về dự án...

Theo lời giới thiệu, các căn hộ tại Emerald Boulevard hiện được chào bán với mức giá khoảng 72–73 triệu đồng/m². Nhân viên này cho biết chương trình booking hoàn tiền đã kết thúc, khách hàng muốn mua hiện phải nộp 50 triệu đồng để giữ chỗ. Sau khoảng 7 ngày, khách hàng sẽ ký một Văn bản thỏa thuận với Công ty Kiến Sơn (đơn vị được giới thiệu là thuộc Tập đoàn Lê Phong) và ngay sau đó phải thanh toán 15% giá trị căn hộ. Các khoản thanh toán tiếp theo sẽ thực hiện theo tiến độ do chủ đầu tư ban hành.

Điều đáng chú ý là khi được hỏi về thời điểm ký Hợp đồng mua bán, nhân viên này cho biết dự kiến đến quý I/2027 dự án mới đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán.

Thông tin mà phóng viên thu thập được còn cho thấy tiến độ thanh toán được xây dựng khá cụ thể. Với một căn hộ có giá trị khoảng 4,315 tỷ đồng, khách hàng sau khi nộp tiền giữ chỗ sẽ phải thanh toán 15% giá trị căn hộ ngay trong tháng 6/2026, tương đương khoảng 588 triệu đồng. Hai tháng tiếp theo, khách hàng tiếp tục đóng thêm 5% vào tháng 8 và 5% vào tháng 10/2026. Như vậy, trước thời điểm dự kiến ký hợp đồng mua bán vào quý I/2027, khách hàng đã phải nộp tổng cộng 25% giá trị căn hộ, tương đương gần 1 tỷ đồng.

Trong khi hoạt động nhận tiền từ khách hàng được các đơn vị phân phối triển khai khá rõ ràng, hồ sơ pháp lý công khai của dự án lại đặt ra nhiều vấn đề cần làm rõ.

Theo tìm hiểu của phóng viên trên website chính thức của dự án Emerald Boulevard, chủ đầu tư công bố dự án đã được cơ quan nhà nước ban hành nhiều văn bản pháp lý quan trọng.

Trong đó có Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của UBND tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Khu căn hộ Đại lộ Ngọc Lục Bảo; Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 của UBND TP. Thuận An phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và Công văn số 3785/SXD-QLXDCT ngày 29/9/2025 của Sở Xây dựng xác nhận công trình thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

Đây đều là những thủ tục pháp lý quan trọng trong quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên, chưa ghi nhận văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận dự án đủ điều kiện đưa nhà ở hình thành trong tương lai vào kinh doanh, cũng chưa thấy văn bản xác nhận chủ đầu tư được phép ký hợp đồng mua bán hoặc huy động tiền từ khách hàng theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận thực tế tại khu đất xây dựng cũng cho thấy dự án hiện mới đang triển khai những hạng mục ban đầu. Công trường đang tập kết máy móc, vật tư, thiết bị và thi công phần móng công trình…

Từ những thông tin trên, một vấn đề được đặt ra là việc nhận tiền giữ chỗ, ký văn bản thỏa thuận và thu trước 15% giá trị căn hộ đang được thực hiện theo chủ trương của chủ đầu tư hay chỉ là hoạt động tự phát của các đơn vị phân phối?

Nếu đây chỉ là hoạt động riêng của một số sàn môi giới thì cần làm rõ liệu các đơn vị này có được chủ đầu tư ủy quyền hoặc chấp thuận thực hiện hay không. Ngược lại, nếu việc triển khai đồng loạt theo cùng một quy trình, cùng tiến độ thanh toán và cùng sử dụng các biểu mẫu giao dịch liên quan đến dự án thì cũng cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc kiểm soát hoạt động bán hàng.

Theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, việc đưa nhà ở hình thành trong tương lai vào kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Việc ký kết hợp đồng mua bán và thu tiền của khách hàng phải được thực hiện đúng thời điểm, đúng loại hợp đồng và theo các điều kiện pháp lý mà pháp luật quy định.

Trên thực tế, nhiều giao dịch được đặt tên là "đăng ký nguyện vọng", "giữ chỗ", "đặt chỗ", "thỏa thuận ưu tiên"... Tuy nhiên, cơ quan quản lý sẽ xem xét bản chất của giao dịch, thay vì chỉ căn cứ vào tên gọi của văn bản. Nếu việc thu tiền thực chất nhằm huy động vốn hoặc bán sản phẩm khi dự án chưa đáp ứng điều kiện đưa vào kinh doanh thì có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý theo quy định.

Theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP, chủ đầu tư có hành vi kinh doanh bất động sản hoặc huy động vốn không đúng quy định có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt lên tới hàng trăm triệu đồng, đồng thời buộc hoàn trả khoản tiền đã huy động không đúng quy định và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả khác tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Để có thông tin đa chiều, phóng viên đã liên hệ tìm hiểu với Ban lãnh đạo Tập đoàn Lê Phong và các đơn vị liên quan để làm rõ những vấn đề trên. Tuy nhiên, đến thời điểm bài viết này được đăng tải, phía doanh nghiệp vẫn chưa có phản hồi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin...

CTCP Tập đoàn Lê Phong (tập đoàn Lê Phong), mã số thuế 3702923540. Trụ sở chính tại Tòa nhà Lê Phong, số 68 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, TP.HCM (địa chỉ cập nhật sau sáp nhập địa giới hành chính), người đại diện theo pháp luật là ông Bùi Ngươn Phong. Tập đoàn Lê Phong tham gia thị trường bất động sản Bình Dương từ giai đoạn 2012–2015 và phát triển thành tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến bất động sản. Doanh nghiệp định vị thương hiệu với giá trị cốt lõi "Tài - Tín - Tâm", đồng thời nhấn mạnh các tiêu chí "Chất lượng - An toàn - Hiệu quả" trong phát triển dự án. Cho đến nay, doanh nghiệp này có khoảng hơn 30 dự án với những cái tên nổi bật như The Emerald Boulevard. The Emerald 68. The Emerald Garden View. The Emerald River Park…