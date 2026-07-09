Dự án Trường ĐH Tôn Đức Thắng cơ sở Bảo Lộc chậm tiến độ 78 tháng

(Ngày Nay) - Sau 15 năm kể từ khi được UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) cấp giấy chứng nhận đầu tư, Trường Đại học Tôn Đức Thắng cơ sở tại Bảo Lộc vẫn chưa thể hoàn thành và mắc nợ hàng chục tỷ đồng tiền thuê đất.

Trễ tiến độ 78 tháng

Trường ĐH Tôn Đức Thắng (có trụ sở chính tại TP.HCM) được thành lập năm 1997, trước là trường bán công và sau này chuyển thành cơ sở giáo dục đại học công lập.

Năm 2008, Trường lập các thủ tục đề nghị và được UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) đồng ý chủ trương thực hiện cơ sở tại TP.Bảo Lộc (cũ), giấy chứng nhận đầu tư được cấp năm 2009.

Dự án cơ sở Bảo Lộc của Trường ĐH Tôn Đức Thắng có tiến độ thực hiện ban đầu từ năm 2009 - 2014 (sau điều chỉnh đến 9/2019). Tổng vốn đầu tư của dự án là 250 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Cơ sở Bảo Lộc có mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực Tây Nguyên.

Năm 2012, UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) thu hồi và giao hơn 45 ha đất tại phường Lộc Tiến và xã Lộc Châu thuộc TP.Bảo Lộc (cũ, nay là phường 3 Bảo Lộc) cho Trường triển khai dự án. Năm 2014, tỉnh quyết định điều chỉnh diện tích dự án còn hơn 40 ha, trong đó đất của một doanh nghiệp hơn 25,7 ha và của gia đình, cá nhân hơn 14,5 ha.

Sau khi được TP.Bảo Lộc (cũ) lập thủ tục bàn giao đất, Trường ĐH Tôn Đức Thắng triển khai thi công và tháng 10/2017 đưa vào sử dụng một số hạng mục trên quỹ đất, gồm: 2,5 ha đất xây dựng công trình (đạt 40% diện tích thiết kế, quy hoạch); 1,5 ha đất giao thông (đạt 27% thiết kế, quy hoạch).

Phần còn lại của dự án gồm các hạng mục chính chưa được Trường triển khai, gồm: Khối giảng đường, Hội trường, Thư viện, Trung tâm điện toán, Xưởng thực tập, Văn phòng khoa, Nhà thi đấu, Ký túc xá 1A... Hiện, các khu vực này được trồng cây xanh tạo cảnh quan.

Kết luận thanh tra được công bố vào tháng 6/2026 kết luận: “Dự án triển khai chậm 78 tháng so với tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư/ điều chỉnh 9/2019”.

Nợ tiền thuê đất hơn 34,6 tỷ đồng

Trường ĐH Tôn Đức Thắng ban đầu được giao đất để thực hiện Dự án cơ sở Bảo Lộc. Đến tháng 2/2019, tỉnh Lâm Đồng (cũ) có quyết định chuyển hình thức giao đất sang thuê đất trả tiền hàng năm. Tháng 9/2019, Trường có văn bản đề nghị miễn tiền thuê đất gửi cơ quan thuế địa phương.

Ngành thuế xác định số tiền thuê đất không được miễn do hồ sơ chậm từ tháng 2/2019 đến 9/2019 hơn 2,6 tỷ đồng (Trường đã nộp đủ - PV). Số tiền được miễn ưu đãi đầu tư cho toàn bộ thời gian thuê từ tháng 9/2019 đến 7/2059 (tương đương gần 40 năm) là trên 183 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi có ý kiến từ Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế (cũ), cơ quan thuế tỉnh Lâm Đồng (cũ) nhận định hồ sơ miễn tiền thuê đất của Trường ĐH Tôn Đức Thắng chưa đảm bảo điều kiện xem xét, giải quyết.

Theo Thanh tra tỉnh, Trường không có hoạt động đầu tư với mục đích kinh doanh, không liên doanh, liên kết hoặc góp vốn với các tổ chức, cá nhân khác nên việc Sở Kế hoạch Đầu tư khi đó (nay là Sở Tài chính) tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) cấp giấy chứng nhận đầu tư là không phù hợp với các quy định.

Đồng thời, Trường thuộc đối tượng miễn tiền thuê đất; tuy nhiên do đối tượng theo hồ sơ đề nghị và nội dung ưu đãi tiền thuê đất đã ghi trên giấy chứng nhận đầu tư không đồng nhất nên việc giải quyết hồ sơ xin miễn tiền thuê đất đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Cơ quan thuế của tỉnh Lâm Đồng cho biết, Trường ĐH Tôn Đức Thắng còn nợ tiền thuê đất tại cơ sở Bảo Lộc với tổng số tiền hơn 34,6 tỷ đồng (gồm: tiền thuê đất tính đến 3/2026 trên 25,6 tỷ đồng và số tiền chậm nộp tính đến tháng 12/2025 hơn 9 tỷ đồng).

Đến thời điểm thanh tra, Trường chưa nộp số tiền này với lý do: đã lập thủ tục xin miễn tiền thuê đất giai đoạn 2019 đến 8/2024 (trước thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực) nhưng chưa được giải quyết.

Né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, Dự án cơ sở Bảo Lộc của Trường ĐH Tôn Đức Thắng thuộc trường hợp nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Theo các Nghị định của Chính phủ và Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng về phân cấp cho cơ quan, người có thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai hiện nay... thì việc sử dụng đất của Trường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã.

Theo báo cáo của UBND phường 3 Bảo Lộc, ngày 4/5/2026 Trường có đơn đề nghị chuyển hình thức cho thuê đất sang giao đất không thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên tại thời điểm này, việc xin miễn tiền thuê đất chưa được cơ quan có thẩm quyền xử lý dẫn đến nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất của Nhà trường chưa thực hiện đầy đủ.

Vì lẽ đó nên UBND phường 3 Bảo Lộc cho biết chưa có đủ cơ sở giải quyết và đến nay việc xử lý hồ sơ chuyển hình thức từ cho thuê đất sang giao đất không thu tiền sử dụng đất của dự án vẫn chưa hoàn thành.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đánh giá, nguyên nhân khách quan đến từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong giai đoạn 2020 - 2021, cùng sự thay đổi liên tục của hệ thống pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch.

Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan xuất phát từ việc: Trường xin miễn tiền thuê đất, xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, xin chuyển từ thuê đất sang giao đất không thu tiền sử dụng đất... nhưng việc phối hợp giữa các Sở, ban, ngành thiếu quyết liệt, có tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, dẫn đến hàng loạt thủ tục bị kéo dài nhiều năm...

Thanh tra kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương và cá nhân liên quan qua từng thời kỳ. Sở Tài chính chủ trì rà soát lại tính pháp lý của giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Trường để đề xuất xử lý. Thuế tỉnh Lâm Đồng xem xét, giải quyết dứt điểm hồ sơ miễn tiền thuê đất. UBND phường 3 Bảo Lộc khẩn trương hướng dẫn Trường thực hiện các thủ tục liên quan.

Cơ quan thanh tra cũng đề nghị Trường ĐH Tôn Đức Thắng phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát lại toàn bộ nội dung, tính pháp lý của giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện đúng quy định; Chấp hành các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng; Tập trung nguồn lực triển khai dự án và hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính (nếu có)...