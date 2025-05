Du lịch cả nước đón 10,5 triệu lượt khách dịp 30/4-1/5

Lượng khách đến thành phố Hồ Chí Minh tăng vọt

Theo số liệu mới nhất của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài trong 5 ngày, hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm trên cả nước đã ghi nhận những tín hiệu tích cực với lượng khách tăng cao so với cùng kỳ năm 2024. Do thời gian nghỉ dài, thời tiết nắng nóng nên phần lớn du khách lựa chọn những điểm du lịch biển như: Hạ Long (Quảng Ninh), Sầm Sơn (Thanh Hóa), (Cửa Lò) Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Nha Trang, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang..., hoặc vui chơi, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng có khoảng cách gần các thành phố lớn.

Đặc biệt, khách du lịch từ các tỉnh, thành phố đến TP. Hồ Chí Minh để hòa mình vào chuỗi sự kiện đặc biệt trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử. Với tinh thần "Tự hào 50 năm - Rạng rỡ Thành phố mang tên Bác", TP. Hồ Chí Minh đã thực sự ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người dân và du khách, tạo nên sức lan tỏa về niềm tự hào dân tộc của người dân Việt Nam, đem đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng trong ngày hội lớn của dân tộc.

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh: ước đón 1.950.000 lượt khách, tăng 101,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó khách quốc tế ước khoảng 120.000 lượt, tăng 122,2%. Khách lưu trú ước khoảng 867.000 lượt, tăng 333,5%. Công suất phòng ước đạt khoảng 95%, tăng 26,7%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 7.138 tỷ đồng, tăng 120,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Thanh Hóa: ước đón 1.600.000 lượt khách, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2024; khách lưu trú ước đạt gần 1.00.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.170 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Quảng Ninh: ước đón 1.135.000 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó khách quốc tế ước 102.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ; khách lưu trú ước đạt 465.000 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.121 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024.

Khánh Hòa: ước đón 1.005.160 lượt khách, tăng 3,63% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.377,4 tỷ đồng, tăng 5,41% so với cùng kỳ năm 2024. Công suất phòng bình quân đạt 88,1%.

Hà Nội: ước đón 875.200 lượt khách, tăng 18,64% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó khách quốc tế ước đạt 136.190 lượt, tăng 55,35% Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.150 tỷ đồng, tăng 25,21%. Công suất phòng bình quân đạt 69,67%, tăng 9,27% so với cùng kỳ năm 2024.

Bà Rịa – Vũng Tàu: ước đón 785.495 lượt khách, tăng 28,24% so cùng kỳ năm 2024; Ninh Bình: ước đón trên 700.000 lượt khách, tăng 48,9% so cùng kỳ năm 2024; Đà Nẵng: ước đón hơn 610.000 lượt khách, tăng hơn 50% so cùng kỳ năm 2024; Quảng Bình: ước đón 369.000 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024; TP. Huế: ước đón 351.000 lượt khách, tăng 219% so với năm 2024; Cần Thơ: ước đón 315.000 lượt khách, tăng 10% so với năm 2024. Quảng Nam: ước đón 282.000 lượt khách, tăng 21%; Kiên Giang (từ 30/4 đến 03/5): ước đón 268.381 lượt khách, tăng 9,7%.

Du lịch về nguồn, tìm hiểu lịch sử 'hút' khách

Kỳ nghỉ lễ năm nay ghi nhận xu hướng khách đến khu vực miền Nam đông hơn mọi năm vì sự kiện 50 năm thống nhất đất nước, nhất là trong hai ngày đầu nghỉ lễ. Thay vì chọn những tour ra nước ngoài như mọi năm, nhiều du khách đã ưu tiên hành trình "tour về nguồn" mang dấu ấn lịch sử để cảm nhận không khí tri ân, tưởng nhớ và sống lại những ký ức hào hùng của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ngay từ trước thời điểm trước và trong dịp nghỉ lễ, các điểm đến như khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Bác, Bảo tàng Quân sự Việt Nam (Hà Nội), ATK Tân Trào (Tuyên Quang), chiến trường Điện Biên Phủ (Điện Biên), Thành cổ Quảng Trị (Quảng Trị), dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, địa đạo Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) và đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh – nơi diễn ra chuỗi các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước đã thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh việc làm mới các sản phẩm đã có, dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 và hè 2025, các địa phương, doanh nghiệp đã giới thiệu thêm nhiều sản phẩm mới hấp dẫn như: TP. Hồ Chí Minh ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng tại xã Thạnh An (Cần Giờ), Hóc Môn, tour "Nam Kỳ lục tỉnh";… Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, nhiều doanh nghiệp đã sáng tạo thêm nhiều chương trình du lịch về nguồn đặc sắc như tour du lịch "Từ Mậu Thân đến mùa xuân đại thắng" của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành Chim Cánh Cụt; tour du lịch "Huyền thoại về những anh hùng đặc công Rừng Sác - Đất thép thành đồng – TP. Hồ Chí Minh" của Vietluxtour; sản phẩm "Hành trình ký ức" của Vietravel; Saigontourist triển khai tour đặc biệt mang tên "50 năm - Trở lại miền Nam yêu dấu"…

Tuyên Quang ra mắt sản phẩm "Hành trình khám phá" tại Na Hang; Móng Cái (Quảng Ninh) công bố vùng vui chơi giải trí dưới nước tại Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ; Lạng Sơn công bố chương trình du lịch 2 ngày, 1 đêm cho khách du lịch sử dụng giấy thông hành để xuất nhập cảnh giữa Lạng Sơn (Việt Nam) – Bằng Tường (Trung Quốc); Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) xây dựng 4 tour du lịch hành trình di sản; Hà Nam đưa vào vận hành khu công viên nước Sun World Ha Nam; Sun World Ba Na Hills đưa vào hoạt động tuyến cáp treo kết nối nhà ga Hội An 2 với vương quốc Mặt Trăng; Bình Định tổ chức thử nghiệm chuyến tàu "Hành trình văn hóa về miền đất võ"...

Trước thời gian nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và chuẩn bị cho cao điểm du lịch hè 2025, nhiều hoạt động kích cầu đã được các địa phương, doanh nghiệp triển khai. Tại Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh đã có gần 900 sản phẩm, dịch vụ du lịch của các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm với ưu đãi lên đến 45% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn được giới thiệu cho du khách.

Tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội 2025 (VITM 2025) đã có nhiều gói sản phẩm ưu đãi, tặng quà, voucher, bốc thăm trúng thưởng, giảm giá phòng từ 10-30%, hơn 15.000 tour, sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp cho khách hàng với giá giảm từ 30-50%. Ngoài ra, nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch đã tổ chức các chương trình kích cầu, giảm giá, khuyến mại sản phẩm, dịch vụ dịp nghỉ lễ và hè 2025 như: Chương trình ưu đãi thu hút khách du lịch năm 2025 "Quảng Nam - Miền xanh Di sản"; Chương trình kích cầu du lịch đặc biệt mang tên: "Người Hà Nội và du khách trải nghiệm dịch vụ tại các khách sạn 4-5 sao của Hà Nội"; Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2025 "Tận hưởng Đà Nẵng - Đa trải nghiệm; Flamingo Redtours chào bán tour giảm giá tới 40%; Sun World Bà Nà Hills giảm 50% giá vé; Sun World Fansipan Legend trao tặng 500 áo cờ đỏ sao vàng và cờ vẫy cho những du khách đầu tiên chinh phục nóc nhà Đông Dương; Tặng vé tham quan Bảo tàng Sáp tại Bà Nà Hills cho du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng…

Tăng cường các chuyến bay, tàu xe phục vụ du khách

Để phục vụ nhu cầu đi lại trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5, các hàng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet đã tăng cường khoảng 20% chuyến bay khung giờ đêm từ 23 giờ đến 5 giờ sáng để góp phần bổ sung/tăng tải cung ứng. Đồng thời thực hiện phương án tối ưu khai thác, tăng hệ số sử dụng ghế trên chuyến bay, tăng thời gian khai thác máy bay, rút ngắn thời gian quay đầu máy bay…

Các cảng hàng không có sản lượng tăng cao trong dịp cao điểm Lễ 30/4 - 1/5 là: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Liên Khương. Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm 2025, Vietnam Airlines cung ứng hơn 610.000 chỗ, tương đương hơn 3.200 chuyến bay nội địa, tăng lần lượt 35% và 29% so với cùng kỳ năm ngoái; Vietjet cung ứng gần 620.000 ghế, tăng khoảng 100.000 ghế, tương đương với gần 500 chuyến bay nội địa.

Ngành Đường sắt tăng thêm các chuyến tàu từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Đồng Hới, Hải Phòng, Lào Cai và ngược lại; từ Tp. Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn. Ngành Đường sắt điều chỉnh tăng từ 2% đến 4% so với năm 2024, song song áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá vé cho nhiều đối tượng khách, trong đó giảm 40% giá vé cho các đối tượng như thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, cựu chiến binh và thân nhân người có công. Trong dịp Lễ 30/4-01/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy đôi tàu mang tên "Đoàn tàu Thống Nhất" với mong muốn lan toả niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới của đất nước và của các doanh nghiệp Việt.

Các bến cảng thủy nội địa đã tăng thêm các chuyến tàu ra đảo Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc… phục vụ khách du lịch và người dân dịp nghỉ lễ. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ, Quảng Ninh đã đón đoàn gần 1.700 du khách Nhật Bản đầu tiên tới Hạ Long bằng siêu du thuyền.

Doanh thu du lịch tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Theo Cục Du lịch Quốc gia, một số điểm đến đón đông du khách trong dịp lễ 30/4 - 01/5 gồm: Sa Pa (Lào Cai); Hạ Long (Quảng Ninh); Cát Bà (Hải Phòng); Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An)… ở khu vực miền Bắc. Khu vực miền Trung có Bà Nà (Đà Nẵng), Quy Nhơn (Bình Định), Nha Trang (Khánh Hòa), Mũi Né (Bình Thuận), Măng Đen (Kon Tum), Đà Lạt (Lâm Đồng),… Tại khu vực miền Nam có TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Quốc (Kiên Giang)...

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày (từ 30/4 đến hết ngày 04/5/2025) cùng với nhiều chương trình, sự kiện, hoạt động, lễ hội được các địa phương, doanh nghiệp tổ chức đồng loạt nên hầu hết các điểm đến đã đón lượng khách nhiều hơn, thời gian lưu trú dài hơn, doanh thu tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 831,4 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Công suất bình quân phòng khách sạn ước đạt 80%.

Đáng lưu ý, số lượng khách quốc tế vẫn có đà tăng trưởng tốt dù đã qua mùa cao điểm. Giá phòng và các dịch vụ du lịch không có nhiều biến động lớn. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm đến được đảm bảo. Sau lễ diễu binh, diễu hành, người dân và du khách đã cùng chung tay dọn rác trên một số tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh, đem lại hình ảnh Việt Nam sạch đẹp, văn minh, tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách quốc tế có mặt tại lễ kỷ niệm trọng đại này.

Bên cạnh đó là sự chủ động chuẩn bị và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao, trình diễn nghệ thuật… có quy mô lớn tại địa phương, trung tâm du lịch, đặc biệt là sự đồng hành của doanh nghiệp đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy nhu cầu vui chơi giải trí, tham quan, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2025 sắp tới. Nhiều khu, điểm du lịch đã tổ chức trang trí cờ đỏ sao vàng, tổ chức các hoạt động gắn với lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, tạo nên khung cảnh ấn tượng hấp dẫn khách du lịch, mang đến cho du khách một kỳ nghỉ lễ 30/4-01/5 ý nghĩa.

Các doanh nghiệp lữ hành đã chủ động xây dựng bộ sản phẩm du lịch nghỉ lễ với nhiều hành trình phù hợp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi đối tượng khách hàng với lịch trình từ 3 đến 4 ngày đối với các tuyến tour trong nước; các tour du lịch nước ngoài chủ yếu là các hành trình từ 4 đến 5 ngày đến Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Theo đánh giá của Cục Du lịch Quốc gia, sự tăng trưởng về lượng khách, hoạt động du lịch diễn ra an toàn, đảm bảo chất lượng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025 là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố: Kỳ nghỉ kéo dài đã tạo cơ hội cho người dân lên kế hoạch du lịch; Sự kiện kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) tạo sức hút mạnh mẽ, đặc biệt tại các điểm đến miền Nam; Hạ tầng giao thông cải thiện đã giúp du khách di chuyển dễ dàng hơn; Các địa phương, doanh nghiệp không ngừng đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách; Công tác quản lý được các địa phương chú trọng từ sớm, từ xa đã góp phần nâng cao trải nghiệm du khách…