Duma quốc gia Nga phê chuẩn Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện với Triều Tiên

Tại phiên họp toàn thể ngày 24/10, Duma quốc gia (Hạ viện) Nga đã phê chuẩn Hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Triều Tiên.

Hiệp ước ký tại Bình Nhưỡng ngày 19/6 và được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra Duma phê chuẩn ngày 14/10.

Hiệp ước quy định hai nước thường xuyên hỗ trợ và phát triển quan hệ đối tác chiến lược dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau cũng như dựa trên luật pháp quốc tế và mỗi nước.

Trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa trực tiếp xảy ra hành động xâm lược vũ trang đối với một nước, theo yêu cầu của một bên, hai bên ngay lập tức sử dụng kênh liên lạc song phương để tham vấn phối hợp lập trường và biện pháp hỗ trợ loại bỏ mối đe dọa.

Nếu một bên bị tấn công vũ trang từ bên thứ ba thì bên kia ngay lập tức hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện hiện có theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp hai nước.

Theo Hiệp ước, hai nước có nghĩa vụ không ký với các nước thứ ba thỏa thuận chống lại chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, quyền bầu cử tự do và phát triển hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa và các lợi ích then chốt khác của bên kia cũng như không tham gia vào các hoạt động như vậy.

Hai bên không cho phép nước thứ ba sử dụng lãnh thổ của mình để vi phạm chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của nước kia.

Phát biểu tại phiên họp của Duma, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết Hiệp ước ký kết trong bối cảnh thay đổi cơ bản tình hình địa chính trị trong khu vực, gia tăng căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, xuất hiện các liên minh quân sự, xuất hiện các hệ thống tên lửa của nước ngoài trong khu vực đe dọa an ninh của Nga.

Vì vậy hiệp ước có nhiệm vụ đóng vai trò ổn định ở Đông Bắc Á, đóng góp tích cực vào cân bằng lực lượng trong khu vực trên cơ sở an ninh không chia cắt, giảm nguy cơ tái diễn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có thể có sử dụng vũ khí hạt nhân, đặt cơ sở xây dựng hệ thống an ninh Á-Âu mới.

Ông nhấn mạnh Hiệp ước không nhằm chống lại an ninh của các bên thứ ba và chỉ mang tính chất phòng thủ.

Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Georghi Zinoviev nhấn mạnh Nga vẫn theo đuổi chính sách giải quyết ngoại giao tình hình trên bán đảo Triều Tiên trên cơ sở an ninh không chia cắt và sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này.