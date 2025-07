Đừng biến công nghiệp văn hóa thành cuộc đua bán hàng chợ

(Ngày Nay) - Gần đây, trong một hội nghị về công nghiệp văn hóa tôi tham dự, có một đại biểu đứng lên phát biểu đầy khí thế rằng: “Hàng Ngang, Hàng Đào đóng cửa là cơ hội cho công nghiệp văn hóa!”. Câu ví von ấy nhanh chóng chìm xuống giữa hội trường đông người, nhưng kịp để lại trong tôi cảm giác bất an. Nỗi bất an không chỉ đến từ sự so sánh bất cẩn, mà còn bởi niềm hào hứng rất thật đằng sau một nhầm lẫn tai hại.