EU loay hoay tìm lối thoát trước hạn chót thuế quan của Mỹ

Theo trang tin châu Âu Euronews.com, thời gian đang trôi đi rất nhanh với EU. Chỉ còn vài ngày nữa, ngày 9/7, mức thuế trừng phạt mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa có thể chính thức có hiệu lực, giáng một đòn mạnh vào các nhà xuất khẩu châu Âu, từ ô tô đến dược phẩm. Áp lực từ Washington đang buộc EU phải đưa ra những lựa chọn vô cùng khó khăn: nhượng bộ, giữ vững lập trường, hoặc thậm chí leo thang tranh chấp thương mại.

Kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, thái độ cứng rắn của ông đối với EU dường như còn mạnh mẽ hơn trước. Các hàng hóa châu Âu nhập khẩu vào Mỹ có thể phải đối mặt với mức thuế lên tới 50%. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp đối thoại, nhưng những lời đề nghị này dường như không được Washington lắng nghe. Trước tình hình đó, Brussels gần đây đã phải tính đến ý tưởng hợp tác với các khối thương mại châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có cả Vương quốc Anh, để tìm kiếm các lựa chọn thay thế.

Hội nghị thượng đỉnh EU tuần trước đã cho thấy sự bất đồng rõ rệt giữa các cường quốc kinh tế trong khối về cách ứng phó. Đức và Pháp, hai đầu tàu của EU, vẫn đang tìm kiếm một tiếng nói chung. Liệu EU có nên thúc đẩy một thỏa thuận thương mại nhanh chóng để tránh hậu quả nhãn tiền, hay kiên trì đấu tranh để có được một thỏa thuận tốt hơn, bất chấp nguy cơ phải đối mặt với mức thuế cao?

Những thách thức chờ đợi EU

Theo nhận định của các chuyên gia, thời điểm hiện tại đang là một ngã ba đường đối với EU. Frank Furedi, Giám đốc điều hành của tổ chức tư vấn MCC Brussels (Hungary), và hai thành viên Nghị viện châu Âu là Cynthia Ni Mhurchu (Ireland) và Dirk Gotink (Hà Lan) đều nhấn mạnh rằng EU đang đối mặt với những lựa chọn chiến lược quan trọng.

Việc EU đã hoãn áp thuế đối với một số hàng hóa của Mỹ cho đến giữa tháng 7 cho thấy nỗ lực của khối nhằm kéo dài thời gian đàm phán. Tuy nhiên, thời gian không chờ đợi và áp lực đang ngày càng gia tăng. Câu hỏi đặt ra là liệu một "phép màu vào phút chót" có thể xảy ra để tránh được hậu quả cho các nhà xuất khẩu châu Âu, hay khối sẽ phải chấp nhận một trong những kịch bản khó khăn đã được dự báo.

Bên cạnh cuộc chiến thương mại, châu Âu cũng đang phải đối mặt với những thách thức môi trường đáng chú ý. Cụ thể, châu Âu đang phải chống chọi với một đợt nắng nóng kéo dài và gay gắt, từ Anh đến Romania. Miền Nam Tây Ban Nha là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với nhiệt độ lên tới 40 độ C được ghi nhận tại Seville. Các nhà khoa học cảnh báo rằng đợt nắng nóng với ba ngày liên tiếp trên 28 độ C vào tháng 6 có khả năng xảy ra cao hơn khoảng 10 lần so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Sóng nhiệt đang trở nên phổ biến và dữ dội hơn, nếu lượng khí thải nhà kính không được cắt giảm đáng kể. Tuy nhiên, việc thực hiện điều này lại không hề dễ dàng. Tuần này, Ủy ban châu Âu đã trình bày các đề xuất về việc giảm phát thải CO2, trong bối cảnh Thỏa thuận xanh của châu Âu đang bị đặt dấu hỏi. Chính sách khí hậu của châu Âu đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đòi hỏi những giải pháp quyết liệt và đồng bộ từ toàn khối.