Nước Mỹ chuẩn bị đón mùa Giáng sinh ấm áp kỷ lục.

(Ngày Nay) - Nước Mỹ trải qua mùa Giáng sinh ấm nhất lịch sử, với nhiệt độ cao hơn trung bình và nhiều kỷ lục về nhiệt độ được ghi nhận trong dịp lễ.

Khi nhắc đến lễ Giáng sinh, nhiều người thường liên tưởng đến giá rét và tuyết trắng, kể cả tại những tiểu bang hiếm khi có mùa Đông khắc nghiệt, tuy nhiên trong năm nay, bức tranh thời tiết nước Mỹ lại hoàn toàn trái ngược, khi một đợt không khí ấm bất thường bao trùm phần lớn lãnh thổ nước này, khiến Giáng sinh mang dáng dấp của mùa Xuân hơn là mùa Đông.

Các nhà khí tượng tại Mỹ cho biết một vành đai áp cao quy mô lớn sẽ cố định trên khu vực trung tâm nước Mỹ, tạo điều kiện cho gần 280 triệu dân Mỹ trải qua mức nhiệt cao hơn mức trung bình cho đến hết lễ Giáng sinh.

Hiện tượng này ảnh hưởng đến hầu hết 48 bang trên lục địa nước Mỹ, với hơn 40 thành phố tại 12 bang có khả năng ghi nhận Giáng sinh nóng nhất trong lịch sử quan trắc.

Tuần nghỉ lễ Giáng sinh khởi đầu vào ngày 22/12 với tâm điểm nắng nóng tập trung ở miền Tây nước Mỹ. Nhiều thành phố như Denver và Phoenix được dự báo có nhiệt độ dao động trong khoảng 70-80 độ F (21-26,6 độ C), cao hơn so với mức trung bình cuối tháng 12 (từ - 6,67 đến - 1,1 độ C) . Đây là mức chênh lệch hiếm gặp vào thời điểm cận Đông chí.

Đến Đêm Giáng sinh và Ngày Giáng sinh, làn sóng ấm sẽ lan rộng sang các vùng đồng bằng trung tâm, ảnh hưởng đến hàng chục bang từ Idaho, Illinois cho đến Texas.

Nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi dự kiến vẫn duy trì trong khoảng 21-26,6 độ C, kéo dài từ bang Arizona qua 2 bang Texas và Oklahoma, tạo nên một dải nhiệt độ bất thường xuyên suốt miền Trung và miền Nam nước Mỹ.

Các chuyên gia đặc biệt lưu ý đến những thành phố như Tulsa và Oklahoma City, cùng nhiều khu vực tại Texas, nơi khả năng phá kỷ lục về nhiệt độ ngày Giáng sinh rất cao. Riêng Oklahoma City có thể ghi nhận ngày nóng thứ 7 trong lịch sử tháng 12, với mức nhiệt lên tới 1,67 hoặc 21,11 độ C.

Trung tâm Dự báo của FOX Weather cho biết trong suốt tuần lễ này, hơn 100 kỷ lục nhiệt độ cao có nguy cơ bị xô đổ, trong đó ít nhất 6 kỷ lục đã tồn tại trên một thế kỷ cho riêng ngày Giáng sinh. Đáng chú ý, mô hình thời tiết ấm này chưa có dấu hiệu chấm dứt ngay sau kỳ nghỉ, khi khối khí nóng vẫn tiếp tục tập trung trên khu vực trung tâm nước Mỹ.

Diễn biến khí hậu khác thường này không chỉ làm thay đổi không khí lễ Giáng sinh, mà còn đặt ra những câu hỏi mới về xu hướng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, ngay cả trong những thời điểm vốn được xem là ổn định nhất của năm.