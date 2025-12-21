Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố vào sáng 21/12 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Cảnh sát Nam Phi
Cảnh sát Nam Phi

Sáng 21/12, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại khu dân cư ở thị trấn Bekkersdal thuộc tỉnh Gauteng của Nam Phi.

Theo cảnh sát, các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Thị trấn Bekkersdal cách thành phố Johannesburg 40 km về phía Tây Nam. Thị trấn được thành lập năm 1945, ban đầu làm nơi ở cho người châu Phi làm việc tại các mỏ vàng lân cận và sau đó được cấp quy chế tự quản vào năm 1983.

Nơi này từng là điểm nóng biểu tình bạo lực trước thềm cuộc tổng tuyển cử năm 2014 ở Nam Phi.

Lịch sử và những thách thức hiện tại của Bekkersdal phản ánh những vấn đề kinh tế-xã hội mà nhiều cộng đồng ở Nam Phi đang phải đối mặt.

PV
Xả súng Nam Phi

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine: Bước tiến pháp lý lịch sử của EU
Thông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine: Bước tiến pháp lý lịch sử của EU
(Ngày Nay) - Việc Liên minh châu Âu (EU) không đạt thoả thuận về “gói vay bồi thường chiến tranh” cho Ukraine, được lấy từ tài sản bị đóng băng của Nga, là một đòn giáng mạnh mẽ về chính trị đối với các cường quốc trong khối. Tuy nhiên, giải pháp thay thế được đưa ra vào phút chót vẫn có thể đáp ứng nhu cầu cấp bách của Kiev và đánh dấu một bước tiến pháp lý đáng chú ý.
Cuộc đời quân ngũ ngắn ngủi nhưng ý nghĩa của người lính khi gặp gỡ bao con người chân chính - Ảnh: Minh Khang
"Nếu anh còn được sống" trở lại Sân khấu Hồng Hạc
(Ngày Nay) -Tối 19/12, Sân khấu Hồng Hạc tái diễn vở kịch " Nếu anh còn được sống" (kịch bản: Việt Linh, đạo diễn: Việt Linh - Lê Chi Na). Vở diễn đánh dấu việc Sân khấu Hồng Hạc quyết định “an cư” tại điểm diễn mới là rạp Kim Châu (phường Bến Thành, TPHCM) cùng cột mốc 10 năm của Sân khấu Hồng Hạc.
Khánh thành Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn
Khánh thành Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn
(Ngày Nay) - Ngày 19/12/2025, trên cả nước sẽ có 237 dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảngđồng loạt được khởi công, khánh thành. Trong đó, dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Công ty cổ phần Everland Vân Đồn (côn ty con của Tập đoàn Everland) làm chủ đầu tư sẽ khánh thành 02 Tòa tháp A và B.