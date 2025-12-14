Campuchia đóng cửa toàn bộ cửa khẩu với Thái Lan

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Ngày 13/12, nước này đã đóng cửa toàn bộ cửa khẩu với Thái Lan trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới tiếp tục leo thang.
Campuchia đóng cửa toàn bộ cửa khẩu với Thái Lan

Thông báo của Bộ Nội vụ Campuchia nêu rõ Chính phủ Hoàng giao Campuchia đã quyết định đình chỉ mọi hoạt động ra và vào tại các cửa khẩu biên giới giữa nước này và Thái Lan. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được thực hiện cho đến khi có thông báo mới. Trong khi đó, các chuyến bay giữa Campuchia và Thái Lan vẫn hoạt động bình thường.

Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nêu đề xuất yêu cầu Thủ tướng và Chính phủ Hoàng gia nước này xem xét dừng mọi hoạt động đi lại qua biên giới của người dân hai nước Campuchia-Thái Lan.

Theo đề xuất của ông Hun Sen, người dân Campuchia đang ở Thái Lan tiếp tục sinh sống và làm việc tại Thái Lan, trong khi công dân Thái Lan đang sinh sống và làm việc tại Campuchia tiếp tục ở lại Campuchia cho đến khi lệnh ngừng bắn được thực hiện đầy đủ. Ông Hun Sen giải thích biện pháp này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân Campuchia và Thái Lan trong việc đi lại, đặc biệt là hoạt động đi lại qua biên giới. Ông Hun Sen kêu gọi người dân Campuchia đang sinh sống tại Thái Lan và người dân Thái Lan thông cảm với giải pháp này.

Bên cạnh đó, ông Hun Sen cũng yêu cầu Chính phủ Hoàng gia quan tâm bảo vệ an toàn cho công dân Thái đang sinh sống tại Campuchia.

Phía Thái Lan chưa đưa ra phản ứng với quyết định của Campuchia.

PV
Thái Lan Campuchia đóng cửa biên giới xung đột

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nhật Bản diễn tập ứng phó tấn công mạng quy mô lớn
Nhật Bản diễn tập ứng phó tấn công mạng quy mô lớn
(Ngày Nay) - Chính phủ Nhật Bản dự định tổ chức cuộc diễn tập, với sự tham gia của chính quyền thủ đô Tokyo và các doanh nghiệp hạ tầng chủ chốt, nhằm chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra sự cố hạ tầng quy mô lớn do tấn công mạng và các nguyên nhân khác.
Người cao tuổi Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD do lừa đảo tài chính
Người cao tuổi Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD do lừa đảo tài chính
(Ngày Nay) - Các vụ lừa đảo nhắm vào người trên 60 tuổi ở Mỹ trong năm 2024 đã gây thiệt hại 2,4 tỷ USD, tăng 26,3% so với năm 2023 và cao gấp 4 lần so với năm 2020. Đây là kết quả báo cáo thường niên của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) công bố mới đây.
SEA Games 33: Ngày tưng bừng của Điền kinh và võ thuật Việt Nam
SEA Games 33: Ngày tưng bừng của Điền kinh và võ thuật Việt Nam
(Ngày Nay) - Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ thi đấu thăng hoa trong ngày 13/12 khi giành thêm 6 HCV, qua đó nâng tổng số HCV lên 30 sau bốn ngày tranh tài tại SEA Games 33. Dấu ấn nổi bật nhất đến từ Điền kinh với những chiến thắng kèm kỷ lục, bên cạnh một ngày rực rỡ của Karate và Taekwondo – các môn võ truyền thống luôn là thế mạnh của Thể thao Việt Nam.
Nghi lễ cưới Jirtig – Sức sống bền bỉ của di sản văn hóa giữa xung đột
Nghi lễ cưới Jirtig – Sức sống bền bỉ của di sản văn hóa giữa xung đột
(Ngày Nay) - Nghi lễ cưới Jirtig truyền thống của Sudan đã chính thức được UNESCO ghi vào Danh sách đại diện Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại ngày 12/12, tại kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Quyết định này được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Sudan đang chìm trong xung đột, gây thương vong lớn, di dời diện rộng và đe dọa nghiêm trọng tới các giá trị văn hóa, di sản của đất nước.
Techfest Việt Nam 2025: Tạo đột phá cho nông nghiệp địa phương
Techfest Việt Nam 2025: Tạo đột phá cho nông nghiệp địa phương
(Ngày Nay) - Ngày 13/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest 2025), Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững tổ chức hội thảo “Kết nối các khu ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp để phát triển khởi nghiệp sáng tạo của địa phương, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững”.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Nepal tại Việt Nam
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Nepal tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Chiều 13/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Đại sứ Dhan Bahadur Oli - Đại sứ không thường trú của Cộng hòa Dân chủ liên bang Nepal tại Việt Nam nhân dịp Đại sứ sang trình Thư ủy nhiệm.
Du lịch Việt Nam chào đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc
Du lịch Việt Nam chào đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, dự kiến, giữa tháng 12/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Sân bay quốc tế Phú Quốc. Sự kiện do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, Sở Du lịch tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Du lịch Việt Nam nói chung và đối với đảo ngọc Phú Quốc nói riêng.