Sư đoàn bộ binh 312: Sư đoàn “tinh, gọn, mạnh” đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam

(Ngày Nay) - Thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, Sư đoàn bộ binh 312 được tổ chức lại biên chế, tăng cường hỏa lực, đổi mới huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (27/12/1950 - 27/12/2025), Ðại đoàn 312 – nay là Sư đoàn bộ binh 312, Quân đoàn 12, đơn vị mang tên gọi thân thuộc “Sư đoàn Chiến thắng”, bước vào một dấu mốc phát triển mới: Trở thành một trong những sư đoàn Bộ binh (thời bình) được biên chế hỏa lực mạnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại.

Từ truyền thống chiến thắng đến mô hình sư đoàn bộ binh hiện đại

Được thành lập từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Sư đoàn 312 là một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, gắn với nhiều chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống “Đoàn kết, Anh dũng, Chiến thắng” được hun đúc qua từng thế hệ cán bộ, chiến sĩ, trở thành giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của đơn vị anh hùng.

Từ năm 2024, sư đoàn được điều chỉnh biên chế, bổ sung hỏa lực mạnh, hình thành đội hình tác chiến đầy đủ, đồng bộ hơn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Thượng tá Phạm Quang Huy, Chính ủy Sư đoàn 312, việc tổ chức lại lực lượng không chỉ là thay đổi về quân số, trang bị mà là một quá trình chuyển đổi toàn diện, từ tư duy lãnh đạo, chỉ huy đến phương pháp tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

“Đối với chỉ huy và cơ quan sư đoàn, chúng tôi xác định phải tự học tập, trau dồi kiến thức để làm chủ các loại vũ khí, trang bị mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời chủ động mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trẻ mới ra trường”, Thượng tá Phạm Quang Huy cho biết.

Làm chủ vũ khí mới – thước đo của “tinh, gọn, mạnh”

Một trong những điểm nhấn rõ nét trong quá trình chuyển đổi của Sư đoàn 312 là việc tiếp nhận, huấn luyện và làm chủ các loại vũ khí, trang bị mới do Quân đội nghiên cứu, sản xuất, trong đó có các dòng súng bộ binh như STV-380, STV-215, SPL-40, RPG-29, AGS-17... cùng nhiều loại hỏa lực hiện đại khác.

Để đáp ứng yêu cầu này, sư đoàn đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, thống nhất từ cấp sư đoàn, trung đoàn đến phân đội về tính năng kỹ thuật, phương pháp sử dụng và tổ chức huấn luyện vũ khí mới. Song song với đó là việc đầu tư củng cố thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, bảo đảm huấn luyện sát thực tế chiến đấu.

Thiếu tá Doãn Thái Hưng, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn bộ binh 141 cho rằng, việc biên chế vũ khí mới cho đơn vị có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với các đơn vị trong toàn quân.

“Qua khai thác, sử dụng, chúng tôi nhận thấy các loại vũ khí mới có tính năng kỹ thuật đồng bộ, dễ huấn luyện, phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng hiệp đồng và sức mạnh chiến đấu của đơn vị”, Thiếu tá Doãn Thái Hưng chia sẻ.

Thực tế huấn luyện cho thấy, sau một năm triển khai, 100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn sư đoàn đã sử dụng thành thạo vũ khí mới, kết quả kiểm tra các khoa mục đều đạt yêu cầu, nhiều nội dung đạt khá, giỏi.

Khi bộ binh hiệp đồng cùng pháo binh, xe tăng

Việc tổ chức lại lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh đã đưa về Sư đoàn 312 những đơn vị hỏa lực mới, trong đó có các đơn vị pháo binh, xe tăng. Đây vừa là thuận lợi, vừa đặt ra yêu cầu cao về huấn luyện hiệp đồng binh chủng.

Trung tá Nguyễn Cơ Thạch, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn xe tăng 1037 cho biết, ngay từ khi thành lập, tiểu đoàn xác định nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, làm chủ trang bị kỹ thuật được biên chế.

Các kíp xe được huấn luyện bài bản từ lái xe, pháo thủ, nạp đạn đến chỉ huy kíp, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ thuật và chiến thuật, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tác chiến trong đội hình hiệp đồng binh chủng.

Ở cấp đại đội, Đại úy Nguyễn Chí Thành, Đại đội trưởng Đại đội Xe tăng 1 cho biết, việc huấn luyện phối hợp giữa xe tăng và bộ binh được đặc biệt chú trọng. “Chúng tôi tổ chức huấn luyện thực binh, diễn tập có bắn, hiệp đồng với các đơn vị bộ binh để bộ đội nắm chắc phương án tác chiến, nâng cao khả năng phối hợp trên chiến trường,” Đại úy Nguyễn Chí Thành nói.

Bên cạnh lực lượng xe tăng, các đơn vị pháo binh của sư đoàn cũng nhanh chóng thích nghi với yêu cầu mới. Đại úy Nguyễn Văn Tùng, Chính trị viên Đại đội Pháo binh 9, Tiểu đoàn Pháo binh 3 cho biết, đơn vị đã đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, lấy thực hành làm chính, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, giúp cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại.

Huấn luyện “động”, rèn bản lĩnh, nâng sức bền

Trong điều kiện yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Sư đoàn 312 xác định đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật, bắn súng, điều lệnh và thể lực là giải pháp then chốt. Các nội dung huấn luyện được tổ chức khoa học, quản lý, điều hành chặt chẽ theo phân cấp; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện kết hợp rèn luyện thể lực, sát với điều kiện tác chiến hiện đại.

Thiếu tá Đỗ Xuân Nguyên, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Pháo binh 68 cho biết, đơn vị đã chuyển mạnh từ huấn luyện “tĩnh” sang huấn luyện “động”, chú trọng rèn luyện bản lĩnh bộ đội trong điều kiện cường độ cao, áp lực lớn, bảo đảm hỏa lực bắn trúng, bắn đúng mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu.

Nhờ đó, kết quả huấn luyện của sư đoàn không ngừng được nâng lên. Các nội dung kiểm tra đều đạt 100% yêu cầu, trong đó trên 82,6% khá, giỏi. Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Dấu ấn của một sư đoàn đi đầu

Năm 2025, Sư đoàn 312 quán triệt, triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm; tham gia hiệu quả các cuộc hội thi, hội thao đạt thứ hạng cao. Quân đoàn 12 tham gia thực hiện các nhiệm vụ lớn như A50, A80, là lực lượng chính đại diện cho Quân đoàn 12 tham gia chương trình Quân Khu số 1 – Thách đấu vô địch toàn quân, góp phần khẳng định vị thế của một đơn vị chủ lực được biên chế hỏa lực mạnh.

Từ một “Sư đoàn Chiến thắng” trong chiến tranh, Sư đoàn bộ binh 312 hôm nay đang vững bước trên con đường xây dựng đơn vị tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Hành trình ấy là sự kết tinh của truyền thống anh hùng, của quyết tâm đổi mới, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Trong đội hình ngày càng hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Sư đoàn 312 tiếp tục khẳng định vai trò đơn vị đi đầu, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.