Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

(Ngày Nay) - Ngày 13/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã thông tin cho báo giới nội dung cuộc điện đàm tối 12/12 với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề xung đột biên giới với Campuchia.
Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Anutin cáo buộc Campuchia đã vi phạm tuyên bố hòa bình, với các cuộc tấn công khiến dân thường Thái Lan thiệt mạng và tài sản bị tàn phá. Ông cũng khẳng định các hành động của Bangkok là tự vệ và nhằm bảo vệ người dân nước này.

Theo ông Anutin, Tổng thống Trump muốn Thái Lan đồng ý ngừng bắn, nhưng Bangkok cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Trước đó, trên bài đăng trên trang Facebook sáng 13/12, Thủ tướng Anutin Charnvirakul tuyên bố tiếp tục các hành động quân sự nhằm vào Campuchia "cho đến khi không còn mối đe dọa" đối với lãnh thổ và người dân Thái Lan.

Bên phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet đăng thông điệp trên Facebook, bày tỏ cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim về những nỗ lực của họ nhằm xoa dịu căng thẳng biên giới Thái Lan – Campuchia.

Tại Phnom Penh, Thủ tướng Hun Manet cũng tái khẳng định cam kết của Campuchia về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột theo tinh thần Tuyên bố chung Kuala Lumpur.

Ông Hun Manet cũng đề nghị các cơ quan của Mỹ và Malaysia sử dụng hình ảnh vệ tinh từ ngày xảy ra cuộc đụng độ đầu tiên và 24 giờ sau đó để kiểm chứng, xác định bên nào nổ súng trước. Ông khẳng định Phnom Penh sẵn sàng hợp tác đầy đủ với các bên liên quan trong trường hợp cần thiết, đồng thời cho rằng đây có thể là phương thức đơn giản và minh bạch nhất để xác minh vụ việc.

Tuyên bố của Thủ tướng Hun Manet được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ông đã trao đổi với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, khẳng định hai bên đã đồng ý tái cam kết ngừng bắn sau các cuộc đụng độ biên giới trong tuần qua và quay lại “thỏa thuận hòa bình” do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian. Bất chấp tuyên bố trên của ông Trump, trong sáng 13/12, Campuchia cho biết quân đội Thái Lan tiếp tục tấn công bằng máy bay tiêm kích F-16, ném bom vào lãnh thổ Campuchia và lan rộng tới khu vực Koh Yor thuộc tỉnh Koh Kong.

