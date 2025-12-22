Từ nay đến 2027 phải giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, liệt sỹ

(Ngày Nay) - Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách đối với người có công với cách mạng.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin (Thông báo số 466-TB/VPTW ngày 19/12/2025).

Thông báo nêu: Ngày 16/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư đã có buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Nội vụ, các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Sau khi nghe Đảng ủy Bộ Nội vụ báo cáo, ý kiến của các cơ quan liên quan, đồng chí Tổng Bí thư kết luận như sau:

Chính sách đối với người có công với cách mạng, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc về đạo lý, lịch sử và nhân văn, là thước đo trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong những năm qua, với sự nỗ lực của Trung ương, các bộ, ngành và địa phương, công tác người có công đã đạt nhiều kết quả rất đáng trân trọng, từng bước bảo đảm người có công và gia đình người có công được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách, dịch vụ chăm sóc toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những việc chậm, việc khó, việc tồn đọng kéo dài, nếu không tập trung quyết liệt giải quyết trong những năm tới thì sẽ không còn thời gian và điều kiện để làm trọn vẹn trách nhiệm này. Để làm tốt việc này, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về quan điểm chỉ đạo chung

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng; tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ. Từ nay đến năm 2027 kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2027), phải xác định rõ nhiệm vụ giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công và liệt sỹ, như: Quy tập, tìm kiếm liệt sỹ còn thiếu thông tin; xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; rà soát, hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công; trao trả kỷ vật, hiện vật thiêng liêng cho gia đình; khắc phục những bất cập trong thủ tục, quy trình, tổ chức thực hiện. Đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước, mà là mệnh lệnh chính trị, là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với người có công với cách mạng.

2. Về phân công một số nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Giao Đảng ủy Chính phủ:

(1) Chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, nhất là các quy định còn vướng mắc trong công nhận liệt sỹ đối với thương binh mất do vết thương tái phát; công nhận người hy sinh khi làm nhiệm vụ bí mật; các thủ tục hành chính rườm rà không còn phù hợp thực tiễn.

(2) Rà soát, hoàn thành giải quyết căn bản các tồn đọng về chính sách ưu đãi đối với người có công trong năm 2026.

(3) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về cơ chế, kinh phí, công nghệ trong quý I/2026; xử lý dứt điểm các mẫu hài cốt liệt sỹ, mẫu sinh phẩm thân nhân đã tiếp nhận trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.

(4) Phối hợp với Đảng uỷ Quốc hội chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông; cân đối, bố trí nguồn lực để bảo đảm triển khai các chế độ, chính sách, đề án thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ và rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị khi thực hiện.

(5) Nghiên cứu chế độ, chính sách đối với bộ đội phục viên, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, nhất là thế hệ thứ hai, thứ ba.

2.2. Giao Quân ủy Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai việc lấy mẫu sinh phẩm mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin, phấn đấu hoàn thành trước tháng 7/2027; xây dựng Đề án, đẩy nhanh công tác rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang và tại Lào Cai, Lạng Sơn. Trong đó xây dựng lộ trình cụ thể, ưu tiên khoanh vùng, rà phá khu vực lõi, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ quy tập tại vùng lõi Vị Xuyên trước dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. Hoàn thành các khu vực còn lại trong giai đoạn 2027 - 2030.

2.3. Giao Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì xây dựng và vận hành Ngân hàng Gen thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin; phối hợp xây dựng Đề án nâng cấp công nghệ giám định ADN theo hướng hiện đại, tự chủ, đẩy nhanh tiến độ thu thập, phân tích, đối chiếu ADN; tăng cường hợp tác quốc tế, thuê đơn vị nước ngoài giám định khi cần thiết.

2.4. Giao Đảng ủy Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương kiểm kê toàn bộ hơn 70.000 kỷ vật, hiện vật đang được lưu giữ; xây dựng cơ sở dữ liệu số, kết nối với hệ thống quản lý người có công; phân loại, trao trả kỷ vật cho người gửi hoặc thân nhân theo đúng nguyện vọng, trang trọng và nhân văn, hoàn thành trong năm 2026.

2.5. Cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công để đầu tư, nâng cấp, nâng cao năng lực quản lý, thực hiện tốt chính sách điều dưỡng, chăm sóc, hỗ trợ người có công với cách mạng; tu bổ, tôn tạo trang nghiêm nghĩa trang, công trình ghi công liệt sỹ trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Cần xác định công tác người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy; với quyết tâm cao nhất để dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, báo cáo trước Nhân dân về chính sách đối với người có công và đối với các liệt sỹ đã được Đảng, Nhà nước giải quyết căn cơ, trách nhiệm, với lòng biết ơn sâu sắc.

2.6. Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ lan toả tinh thần "Uống nước nhớ nguồn," tạo đồng thuận xã hội trong việc tri ân, chăm sóc người có công với cách mạng.

2.7. Giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ, kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Văn phòng Trung ương Đảng xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện.