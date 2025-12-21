Tây du ký: Giá trị văn học kinh điển tạo đòn bẩy cho phát triển du lịch

(Ngày Nay) - Cát Lâm phát huy giá trị Tây du ký qua du lịch trải nghiệm, nghệ thuật, sản phẩm thủ công và du lịch số, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Những năm gần đây, tỉnh Cát Lâm, nằm ở khu vực Đông Bắc nước này, đang tích cực khai thác giá trị của các tác phẩm văn học kinh điển, tiêu biểu là Tây du ký, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, sáng tạo sản phẩm du lịch đặc thù, qua đó thu hút du khách trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần bảo tồn, lan tỏa di sản văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Tây du ký, một trong “Tứ đại danh tác” của văn học cổ điển Trung Quốc, không chỉ là kiệt tác văn chương mà còn là kho tàng văn hóa giàu trí tưởng tượng, gắn với hình tượng Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Trư Bát Giới, Sa Tăng cùng hành trình thỉnh kinh đầy gian nan, thử thách.

Dù không phải là bối cảnh chính trong nguyên tác, song Cát Lâm đã khéo léo vận dụng tinh thần, biểu tượng và giá trị văn hóa của Tây du ký để xây dựng các sản phẩm du lịch mới, phù hợp với xu hướng trải nghiệm và tiêu dùng văn hóa hiện đại.

Việc đưa yếu tố văn học kinh điển vào phát triển du lịch nằm trong chiến lược lớn nhằm kết hợp “văn hóa và du lịch,” lấy văn hóa làm hồn cốt, lấy du lịch làm phương tiện truyền tải, từ đó nâng cao sức hấp dẫn và giá trị gia tăng cho ngành du lịch địa phương.

Trên cơ sở này, nhiều địa phương trong tỉnh Cát Lâm đã đầu tư xây dựng các khu du lịch chủ đề, không gian trải nghiệm văn hóa, lễ hội và hoạt động biểu diễn nghệ thuật lấy cảm hứng từ Tây du ký.

Tại một số khu du lịch sinh thái và danh thắng thiên nhiên của Cát Lâm, hình tượng Tôn Ngộ Không và hành trình thỉnh kinh được lồng ghép vào thiết kế cảnh quan, tuyến tham quan và các trò chơi trải nghiệm.

Du khách, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình có trẻ em, có thể tham gia các hoạt động nhập vai, hóa thân thành nhân vật trong Tây du ký, tham gia “vượt ải”, “trừ yêu”, giao lưu với những nhân vật trong phim, qua đó vừa tham quan, vừa tìm hiểu nội dung tác phẩm một cách sinh động, trực quan.

Song song với đó, Cát Lâm cũng chú trọng phát triển các chương trình biểu diễn nghệ thuật và sân khấu hóa Tây du ký. Nhiều đoàn nghệ thuật địa phương đã dàn dựng các vở diễn, tiết mục ca múa nhạc, kịch tương tác dựa trên những trích đoạn nổi tiếng của tác phẩm, kết hợp với công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Các chương trình này không chỉ được biểu diễn tại nhà hát, mà còn được đưa vào không gian du lịch, phố đi bộ, góp phần tạo không khí văn hóa sôi động và tăng thời gian lưu trú của du khách.

Đáng chú ý, tỉnh Cát Lâm đã khuyến khích doanh nghiệp du lịch và các cơ sở sáng tạo văn hóa phát triển sản phẩm lưu niệm, quà tặng gắn với Tây du ký. Từ mô hình nhân vật, tranh minh họa, đồ chơi, văn phòng phẩm cho tới sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đồ ăn sáng tạo, các yếu tố của tác phẩm kinh điển được tái hiện dưới hình thức hiện đại, phù hợp thị hiếu tiêu dùng. Nhiều sản phẩm đã trở thành mặt hàng được du khách ưa chuộng, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch và văn hóa địa phương.

Trong lĩnh vực du lịch số, Cát Lâm cũng tận dụng nền tảng mạng xã hội và công nghệ số để quảng bá hình ảnh du lịch gắn với Tây du ký. Các video ngắn, chương trình livestream, trải nghiệm thực tế ảo (VR) về “hành trình thỉnh kinh phiên bản Cát Lâm” thu hút sự quan tâm lớn trên các nền tảng trực tuyến của Trung Quốc.

Thông qua cách kể chuyện mới mẻ, sinh động, chính quyền và doanh nghiệp địa phương đã tiếp cận hiệu quả nhóm khách du lịch trẻ, những người có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm văn hóa độc đáo và mang tính tương tác cao.

Giới chuyên gia Trung Quốc đánh giá, việc Cát Lâm khai thác Tây du ký cho phát triển du lịch là ví dụ điển hình cho xu hướng “kích hoạt” giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh mới.

Thay vì chỉ bảo tồn văn học kinh điển trong sách vở hay bảo tàng, địa phương đã đưa các tác phẩm này vào đời sống đương đại, gắn với nhu cầu giải trí, trải nghiệm và giáo dục văn hóa. Cách làm này vừa góp phần nâng cao sức sống của di sản văn hóa, vừa tạo động lực mới cho phát triển kinh tế địa phương.

Chị Lưu Uyển Doanh (Liu Wanying), du khách đến từ tỉnh Hắc Long Giang cho biết: “Tôi phải đi rất xa mới đến được đây để tham gia chương trình này. Diễn viên Tôn Ngộ Không đã giới thiệu về danh lam thắng cảnh, con người Cát Lâm, khiến tôi rất khâm phục. Hình thức du lịch này rất có ý nghĩa và tôi tin rằng nó sẽ ngày càng phát triển rực rỡ.”

Trong thời gian tới, tỉnh Cát Lâm dự kiến tiếp tục mở rộng mô hình phát triển du lịch dựa trên văn học kinh điển, truyền thuyết và di sản văn hóa khác của Trung Quốc. Qua đó, Cát Lâm kỳ vọng xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch văn hóa đặc sắc của vùng Đông Bắc, đóng góp tích cực vào sự phục hồi và phát triển bền vững của ngành du lịch Trung Quốc.