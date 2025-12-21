Hàn Quốc và Peru hợp tác phát triển tàu ngầm thế hệ mới

(Ngày Nay) - Tập đoàn Hàn Quốc vừa ký hợp đồng phát triển tàu ngầm thế hệ tiếp theo với Hải quân Peru và xưởng đóng tàu Cima thuộc sở hữu của nhà nước Peru, đánh dấu sự khởi đầu của dự án xuất khẩu tàu ngầm này.

Ngày 21/12, tập đoàn HD Hyundai Heavy Industries của Hàn Quốc cho biết đang hợp tác với Peru phát triển tàu ngầm thế hệ mới.

Cụ thể, tập đoàn này vừa ký một hợp đồng phát triển tàu ngầm thế hệ tiếp theo với Hải quân Peru và xưởng đóng tàu Cima thuộc sở hữu của nhà nước Peru, đánh dấu sự khởi đầu của dự án xuất khẩu tàu ngầm này.

Thông tin từ HD Hyundai Heavy Industries cho biết tập đoàn đang đẩy nhanh tiến độ xuất khẩu chiếc tàu ngầm đầu tiên của mình.

Hợp đồng vừa được ký là bước đi tiếp theo của “Thư cam kết về phát triển và chế tạo tàu ngầm chung” được ký kết tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ở thành phố Gyeongju cuối tháng 11 vừa qua.

Trong bối cảnh Chính phủ Peru đang ưu tiên các dự án phát triển tàu ngầm nhằm hiện đại hóa lực lượng hải quân và tăng cường ngành công nghiệp đóng tàu, tập đoàn HD Hyundai Heavy Industries đã nhanh chóng trở thành một đối tác chủ chốt. Hai bên sẽ tiến hành nghiên cứu và phát triển tàu ngầm thế hệ mới dựa trên công nghệ tàu ngầm của HD Hyundai Heavy Industries và các yêu cầu hoạt động của Peru.

Môi trường hoạt động của Hải quân Peru khác với Bán đảo Triều Tiên, với địa hình phức tạp ở độ sâu hơn 3.000m. Từ tháng 1/2026, HD Hyundai Heavy Industries sẽ phát triển một thiết kế tàu ngầm dành riêng cho Peru phù hợp với các đặc điểm và môi trường tác chiến cụ thể, đồng thời sẽ lắp đặt các gói trang thiết bị, vũ khí và hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến nhất.

HD Hyundai Heavy Industries kỳ vọng dự án tàu ngầm của Peru sẽ là bước đệm cho việc mở rộng xuất khẩu tàu ngầm trong tương lai. Dự án với Peru đặc biệt đáng chú ý vì không chỉ đơn thuần là mua sắm mà còn phát triển tàu ngầm được thiết kế riêng, đáp ứng chính xác các yêu cầu của khách hàng.

Phát biểu sau khi tham dự lễ ký hợp đồng phát triển tàu ngầm mới, Tổng thống Peru Jose Herri cho biết hợp đồng giữa xưởng đóng tàu Cima và HD Hyundai Heavy Industries không chỉ là biểu tượng cho việc tăng cường ngành công nghiệp đóng tàu của Peru, mà còn là biểu tượng của sự hợp tác chiến lược và thiết thực giữa Peru với Hàn Quốc.

Chủ tịch HD Hyundai Heavy Industries Joo Won Ho cũng khẳng định hợp đồng này đánh dấu bước ngoặt mới cho xuất khẩu tàu ngầm của Hàn Quốc. Dựa trên tất cả các năng lực công nghệ và bí quyết của HD Hyundai Heavy Industries, tập đoàn sẽ phát triển loại tàu ngầm tối ưu phản ánh môi trường hoạt động và nhu cầu của Hải quân Peru.

Trước đó, hồi tháng 4/2024, HD Hyundai Heavy Industries cũng đã ký hợp đồng với Peru đóng 4 tàu mặt nước.