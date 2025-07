Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2025 của EVN

(Ngày Nay) - Trong tháng 6 năm 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 6 đạt 28,2 tỷ kWh. Lũy kế 6 tháng năm 2025, sản lượng toàn hệ thống đạt 155,79 tỷ kWh trong đó sản lượng ngày lớn nhất đạt 1,04 tỷ kWh và công suất lớn nhất đạt 51.672 MW. Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 6 tháng đầu năm như sau:

+ Thủy điện: 36,5 tỷ kWh, chiếm 23,4%.

+ Nhiệt điện than: đạt 84,6 tỷ kWh, chiếm 54,3%.

+ Tua bin khí: 10,27 tỷ kWh, chiếm 6,6%.

+ Năng lượng tái tạo: 20,98 tỷ kWh, chiếm 13,5% (trong đó điện mặt trời đạt 13,63 tỷ kWh, điện gió đạt 6,71 tỷ kWh).

+ Điện nhập khẩu: 3,24 tỷ kWh, chiếm 2,1%...

Sản lượng điện truyền tải tháng 6/2025 ước đạt 22,7 tỷ kWh; lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 124,7 tỷ kWh, trong đó công suất truyền tải tối đa qua giao diện Bắc - Trung đạt 3.959 MW và giao diện Trung - Nam đạt 5.625 MW.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng: EVN đã chỉ đạo các Tổng Công ty Điện lực chủ động bám sát đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ như: (i) Tuyên truyền, phổ biến thay đổi mô hình tổ chức đến khách hàng nhằm tránh các hành vi mạo danh; (ii) Đảm bảo hoạt động dịch vụ khách hàng liên tục, ổn định; (iii) Thống nhất mô hình tổ chức và chuyển đổi quản lý dữ liệu, giữ nguyên mã khách hàng, cập nhật đơn vị hành chính mới...

Đến nay, tất cả các Tổng Công ty Điện lực đã hoàn thành việc thống nhất mô hình tổ chức và công tác giao tiếp khách hàng; dịch vụ điện được duy trì ổn định; công tác lập hóa đơn, thu tiền, chăm sóc khách hàng qua các kênh trực tuyến và tổng đài thực hiện bình thường, không bị gián đoạn...

Công tác đầu tư xây dựng: Trong 6 tháng đầu năm 2025, Lãnh đạo EVN đã thường xuyên, trực tiếp kiểm tra tại các công trường dự án trọng điểm, chỉ đạo các đơn vị xử lý kịp thời các vướng mắc, đặc biệt là bám sát các địa phương, Bộ Ngành để giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan để thúc đẩy tiến độ cho các dự án.

Một số kết quả nổi bật đã đạt được như: (i) Khởi công 02 dự án nguồn điện: Thủy điện tích năng Bác Ái, Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng; (ii) Tổ chức khởi công và phát động phong trào thi đua xây dựng Dự án đường dây 500kV Lào Cai -Vĩnh Yên; (iii) Đã khởi công 80 công trình và hoàn thành đóng điện 124 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV, trong đó có các dự án quan trọng như: Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ, đường dây 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ, trạm biến áp 220kV Phú Bình 2; (iv) Nhiều dự án quan trọng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, như: các trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu, Ninh Sơn; đường dây 500kV Hải Phòng - Thái Bình; các đường dây 220kV Sơn La - Điện Biên, Lào Cai - Than Uyên, Long Biên - Mai Động; Hải Phòng - Gia Lộc, Hồng Ngự - Châu Đốc, Tân Sơn Nhất - Thuận An, Long Thành - Công Nghệ Cao; cải tạo đường dây 220kV Châu Đốc - Kiên Bình...

Công tác sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp: Tập đoàn đã hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy giúp việc Công ty mẹ - EVN: Giảm số lượng Ban/Văn phòng; kết thúc hoạt động của 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc; thành lập Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch trực thuộc EVN để chuẩn bị tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I. Tập đoàn cũng đã phê duyệt đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của 09 Tổng Công ty thuộc EVN; hoàn thành tổ chức, sắp xếp các Công ty Điện lực và đưa vào hoạt động đồng bộ với sắp xếp các đơn vị hành chính từ ngày 01/7/2025...

Công tác phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, EVN đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ các lĩnh vực hoạt động cốt lõi với 26 hệ thống phần mềm dùng chung, tạo nên 12 kho dữ liệu chuyên ngành (như: Khách hàng dùng điện; Đo đếm điện năng; Đầu tư xây dựng; Nhà thầu; Giá vật tư thiết bị...).

Bên cạnh đó EVN đã thực hiện chuyển đổi các hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình sắp xếp chuyển đổi địa danh hành chính mới và mô hình chính quyền 2 cấp; hoàn thành hệ thống quản lý thông tin khách hàng, dữ liệu khách hàng đang được chuẩn hóa với CSDLQG về dân cư và sẵn sàng tích hợp theo yêu cầu của Chính phủ; thực hiện kết nối dịch vụ công quốc gia sau thay đổi địa danh hành chính...

Các công tác an sinh xã hội: Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực với tổng giá trị khoảng 69,3 tỷ đồng. Trong đó điển hình là việc tích cực tham gia tài trợ, ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở nhiều địa phương với tổng số tiền là 44,8 tỷ đồng...

Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của EVN trong tháng 7 năm 2025

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Công Thương về các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. Chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình nguồn điện, lưới điện theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và các Quy hoạch, kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh của các địa phương.

Về sản xuất và cung ứng điện:

- Tháng 7 đã bước vào mùa lũ chính vụ ở miền Bắc và bắt đầu vào mùa lũ ở miền Trung và Nam. Tập đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty Vận hành HTĐ và TTĐ Quốc gia (NSMO) để khai thác ở mức cao các hồ thủy điện đa mục tiêu tại miền Bắc và tăng dần khai thác các hồ thủy điện ở khu vực miền Trung và miền Nam, nhằm đảm bảo tối ưu trong việc vận hành các loại hình nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia và đáp ứng yêu cầu về phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình hồ đập và các công trình đầu mối.

- Các các Tổng Công ty Phát điện và các đơn vị phát điện đảm bảo đủ nhiên liệu cho sản xuất điện theo nhu cầu hệ thống; tăng cường kiểm tra, giám sát các nhà máy điện đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc để đảm bảo độ khả dụng, độ tin cậy của các tổ máy; có phương án cụ thể để phòng chống thiên tai, bão lũ, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hồ đập và các công trình đầu mối các nhà máy thủy điện.

- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đảm bảo mức độ khả dụng cao nhất của đường dây, thiết bị; tiếp tục tăng cường rà soát, triển khai có hiệu quả các giải pháp giảm thiểu sự cố lưới điện truyền tải.

- Các Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và chú trọng công tác đảm bảo an toàn phòng chống sự cố điện, sự cố cháy nổ do nguyên nhân từ lưới điện các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi. Xây dựng và công bố theo quy định về kế hoạch/phương thức vận hành năm, tháng, tuần, ngày, kể cả phương án đối phó với tình huống cực đoan có nguy cơ mất cân đối cung - cầu điện, chủ động báo cáo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp triển khai có hiệu quả cơ chế mua bán điện trực tiếp theo Nghị định số 57/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025 và cơ chế phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 3/3/2025 của Chính phủ.

Về đầu tư xây dựng: Các đơn vị tập trung quyết liệt, triển khai các giải pháp đảm bảo tiến độ hoàn thành/khởi công các dự án, công trình trọng điểm chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) như: Thủy điện Hòa Bình mở rộng; Nhiệt điện Quảng Trạch I; đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên và các trạm biến áp 500kV Lào Cai, Vĩnh Yên; đấu nối Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4; đường dây 220kV Nghĩa Lộ - Việt Trì; nâng công suất các trạm biến áp 500kV Lai Châu, Hòa Bình, Việt Trì và các dự án khác do đơn vị đăng ký...

Các nhiệm vụ khác:

- Phối hợp với NSMO xây dựng kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

- Tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong "Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam", tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ AI, BigData, tự động hóa cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ dữ liệu khách hàng và các dữ liệu phục vụ điều hành của Chính phủ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia...

Để đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống, EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và hành động tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm trưa (13h đến 15h00) và tối (21h00 đến 23h00). Trong đó, đặc biệt chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ, chi bật điều hòa khi thực sự cần thiết, đặt nhiệt độ ở mức 270C trở lên; đồng thời chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao.