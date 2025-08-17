EVNFinance thay đổi lãnh đạo cấp cao: Động lực đổi mới cho giai đoạn phát triển bền vững

(Ngày Nay) - Ngày 15/8/2025, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance – MCK: EVF sàn HSX) vừa công bố Quyết định của Hội đồng Quản trị EVNFinance thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Mai Danh Hiền, đồng thời, bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh – Thành viên HĐQT giữ vai trò Quyền Tổng Giám đốc, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Dẫn dắt EVNFinance bằng kinh nghiệm dày dạn và tầm nhìn đổi mới

Ông Lê Mạnh Linh là gương mặt quen thuộc trong đội ngũ lãnh đạo EVNFinance, từng đảm nhiệm nhiều vị trí trọng yếu như Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Ủy ban Chiến lược, trực tiếp tham gia hoạch định các kế hoạch dài hạn và định hình chiến lược phát triển bền vững cho EVNFinance. Trong giai đoạn chuyển đổi, ông đã đóng vai trò tham mưu then chốt cho HĐQT EVNFinance trong việc đưa bộ tiêu chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) vào vận hành, qua đó xây dựng nền móng cho những bước tiến dài hạn của công ty.

Tốt nghiệp Đại học Pierre Mendes France và Đại học Francois Rabelais de Tours (Cộng hòa Pháp), ông Lê Mạnh Linh sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc về kinh tế và luật thương mại quốc tế. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng lớn của Việt Nam.

Ông Lê Mạnh Linh được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của những người tiền nhiệm để đưa EVNFinance từng bước phát triển nhanh, mạnh hơn nữa trên hành trình hiện đại hóa hoạt động tài chính, nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng và kiên định định hướng phát triển bền vững.

Tiếp tục phát huy thành quả từ sự tận tâm và gắn bó

Sự chuyển giao nhân sự cấp cao lần này không chỉ bảo đảm tính kế thừa trong quản trị mà còn phản ánh tinh thần tiếp nối và khát vọng vươn lên của EVNFinance. Đây là bước đi chủ động của EVNFinance nhằm củng cố sức mạnh đội ngũ lãnh đạo, tạo nền tảng vững vàng để doanh nghiệp sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc nằm trong lộ trình nâng cao năng lực quản trị, đồng thời đáp ứng yêu cầu thích ứng nhanh trước những biến động liên tục của thị trường tài chính – ngân hàng của EVNFinance. Với kinh nghiệm và tầm nhìn của ông Lê Mạnh Linh, EVNFinance được kỳ vọng sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và đổi mới, đón đầu xu thế hiện đại hóa, từ đó củng cố vị thế cạnh tranh của EVNFinance trên thị trường.