Eximbank có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ngày Nay) -  Ngày 4/12/2025 – Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) công bố kiện toàn nhân sự cấp cao tại vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Tại cuộc họp diễn ra 4/12/2025, HĐQT Eximbank đã chấp thuận nguyện vọng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Cảnh Anh vì lý do cá nhân. Ông Nguyễn Cảnh Anh vẫn tiếp tục tham gia với vai trò Thành viên HĐQT của Ngân hàng để đóng góp kinh nghiệm. HĐQT Eximbank trân trọng ghi nhận những đóng góp của Ông Nguyễn Cảnh Anh trong thời gian qua, đặc biệt trong việc khởi động các nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi.

Chân dung tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Thị Huyền Trang

Cũng tại cuộc họp này, HĐQT đã tín nhiệm bầu Bà Phạm Thị Huyền Trang - Phó Chủ tịch thường trực, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank (nhiệm kỳ 2025-2030) kể từ 4/12/2025. Sự thay đổi nhân sự ở vị trí Chủ tịch HĐQT là một bước chuyển tiếp và diễn ra trong tinh thần đoàn kết, ổn định ở cấp cao nhất. HĐQT Eximbank đóng vai trò dẫn dắt Dự án Chuyển đổi Ngân hàng với mục tiêu vươn tầm, đưa Eximbank trở thành một tổ chức: Hiệu quả - Minh bạch - Chuyên nghiệp – Bền vững, mang lại giá trị cao nhất cho cổ đông, khách hàng và đối tác.

Hiện nay, hoạt động của Ngân hàng diễn ra ổn định, lấy khách hàng làm trọng tâm và tăng cường năng lực quản trị rủi ro hệ thống. HĐQT Eximbank kiên định trong chiến lược phát triển. Các mục tiêu lớn đã đề ra sẽ được thực thi một cách nhất quán, với quyết tâm cao nhất, mang lại giá trị cho cổ đông, khách hàng và đối tác.

