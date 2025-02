FLC Golf Links Quang Binh trao giải HIO xe ô tô Mazda 2 cho Golfer Lê Thế Duy Hoàng

HIO được ghi chỉ sau 2 tuần công bố chương trình “HIO365 - Rinh xe hơi không giới hạn”, đây được coi là một khoảnh khắc đặc biệt không chỉ trong hành trình chinh phục golf của golfer Lê Thế Duy Hoàng, mà còn là minh chứng cho sự phát triển và đóng góp mạnh mẽ của FLC Biscom tới phong trào golf toàn quốc.

Là một trong những đơn vị đi đầu mang đến nhiều giải thưởng Hole In One lớn nhất toàn quốc, FLC Biscom tặng cơ hội 365 NGÀY rinh ngay xe ô tô không giới hạn dành cho golfer khi tham gia săn Hole In One trên toàn hệ thống FLC Golf Course chỉ với 100.000 VNĐ/ lượt.

Quý golfer vẫn còn 309 ngày săn HIO Ô TÔ KHÔNG GIỚI HẠN. Chương trình sẽ được áp dụng tại các hố trên 4 sân golf FLC Biscom gồm: FLC Golf Club Ha Long - Hole #8, FLC Golf Links Sam Son - Hole #11, FLC Golf Links Quy Nhon (Sân Ocean) - Hole #16, FLC Golf Links Quang Binh (Sân Forest Dunes) - Hole #11.

Với quy mô giải thưởng “khủng” nhất từ trước đến nay, HIO 365 - Nhận xe không giới hạn hứa hẹn sẽ bùng nổ sự thu hút với golfer toàn quốc tại hệ thống 4 sân trải dài Bắc - Nam. FLC Biscom đã sẵn sàng đón chào golfer toàn quốc đến tranh tài, tìm kiếm người may mắn nhất.