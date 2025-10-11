"Gã khổng lồ" Meta mở rộng tính năng dịch AI cho video mạng xã hội

(Ngày Nay) - Theo Meta, người sáng tạo nội dung (creator) trên Facebook và Instagram có thể sử dụng Meta AI để dịch và lồng tiếng các video Reels sang ngôn ngữ khác.

“Người khổng lồ” công nghệ Meta đã mở rộng tính năng dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các video ngắn (Reels) trên Facebook và Instagram, đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực thu hẹp rào cản ngôn ngữ trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu.

Theo thông báo của công ty, công cụ Meta AI hiện đã hỗ trợ 4 ngôn ngữ: Anh, Tây Ban Nha, Hindi và Bồ Đào Nha. Đây là lần mở rộng đầu tiên kể từ khi Meta bắt đầu thử nghiệm tính năng dịch AI vào năm ngoái, sau khi triển khai hỗ trợ song phương giữa tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha hồi tháng Tám vừa qua.

Meta cho biết người sáng tạo nội dung (creator) trên Facebook và Instagram có thể sử dụng Meta AI để dịch và lồng tiếng các video Reels sang ngôn ngữ khác - hoàn toàn miễn phí đối với các tài khoản Instagram công khai và các chủ tài khoản Facebook có trên 1.000 người theo dõi tại các quốc gia nơi Meta AI đã được triển khai.

Một trong những điểm nổi bật là công nghệ AI có thể mô phỏng chính giọng nói và ngữ điệu của người sáng tạo nội dung, giúp bản dịch trở nên tự nhiên và chân thực hơn so với việc sử dụng giọng đọc khác.

Mỗi video được dịch đều có gắn nhãn thông báo rõ ràng để người xem biết họ đang xem nội dung được AI dịch tự động.

Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh thiết lập dịch bằng cách nhấn vào biểu tượng ba chấm ở góc dưới bên phải video. Tại đó, họ có thể bật/tắt tính năng dịch; thay đổi ngôn ngữ hiển thị; hoặc lựa chọn ngôn ngữ mà họ không muốn được dịch.

Ông Adam Mosseri - Giám đốc Instagram - nhận định Reels là một trong những công cụ thu hút người dùng mạnh mẽ nhất trong những năm gần đây, đồng thời khẳng định Meta sẽ tiếp tục đầu tư phát triển các tính năng liên quan để tăng mức độ tương tác và khả năng tiếp cận toàn cầu.

Meta cũng tiết lộ kế hoạch mở rộng hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ khác trong thời gian tới, với mục tiêu biến Reels thành “cầu nối xuyên ngôn ngữ” giữa hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới.