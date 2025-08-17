Meta sắp bước vào lần cải tổ thứ tư đối với mảng kinh doanh AI

(Ngày Nay) - Meta đang lên kế hoạch tái tổ chức bộ phận trí tuệ nhân tạo lần thứ tư chỉ trong vòng 6 tháng, để cạnh tranh trong lĩnh vực AI toàn cầu.

Tờ The Information ngày 16/8 đưa tin, Meta đang lên kế hoạch tái tổ chức bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) lần thứ tư chỉ trong vòng 6 tháng.

Đơn vị mới mang tên Superintelligence Labs sẽ được chia thành bốn nhóm: “TBD Lab” (chưa xác định chức năng), nhóm phát triển sản phẩm bao gồm trợ lý Meta AI, nhóm hạ tầng và phòng thí nghiệm Nghiên cứu AI Căn bản (FAIR) tập trung vào nghiên cứu dài hạn.

Trong bối cảnh cuộc đua AI tại Thung lũng Silicon ngày càng gay gắt, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg của Meta đang đặt cược lớn nhằm đẩy nhanh nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) - những cỗ máy có khả năng tư duy vượt con người - qua đó mở ra nguồn thu mới.

Gần đây, Meta đã tái cấu trúc toàn bộ hoạt động AI vào Superintelligence Labs, sau khi chứng kiến một số lãnh đạo cấp cao rời đi và mẫu AI nguồn mở Llama 4 không đạt kỳ vọng.

Theo hãng tin Reuters, đầu tháng này Meta đã hợp tác với “ông lớn” ngành quản lý trái phiếu Mỹ PIMCO và công ty quản lý tài sản Blue Owl Capital để huy động 29 tỷ USD, phục vụ mở rộng trung tâm dữ liệu tại vùng nông thôn bang Louisiana.

Meta cho hay chi phí tăng mạnh để xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu cùng chi phí nhân sự - do công ty chiêu mộ nhiều nhà nghiên cứu với mức lương khổng lồ - sẽ khiến tốc độ tăng chi tiêu năm 2026 của tập đoàn công nghệ này vượt năm 2025.

Doanh thu của Meta trong quý vừa qua đã tăng vọt 22% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 47,5 tỷ USD trong bối cảnh "gã khổng lồ" truyền thông xã hội này tiếp tục đầu tư mạnh vào lĩnh vực AI.

Theo báo cáo, Meta đạt lợi nhuận ròng 18,3 tỷ USD trong quý vừa qua, cao hơn mức 13,5 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này vượt xa kỳ vọng của Phố Wall khi doanh thu quảng cáo của Meta tăng mạnh 21%, đạt 46,6 tỷ USD.

Phân khúc Gia đình Ứng dụng (FoA) của Meta - bao gồm Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger - ghi nhận 3,48 tỷ người dùng hoạt động hằng ngày trong tháng 6/2025, tăng 6% so với cùng kỳ.

CEO Mark Zuckerberg tuyên bố: “Chúng tôi đã có một quý tăng trưởng mạnh mẽ cả về doanh thu và cộng đồng người dùng”. Ông Zuckerberg cũng hào hứng đề cập tới việc xây dựng khái niệm mà ông gọi là siêu trí tuệ AI cho tất cả người dùng trên thế giới.

Sau khi Meta công bố báo cáo kinh doanh, giá cổ phiếu của tập đoàn đã bật tăng 12% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc, nhờ tâm lý tích cực của các nhà đầu tư. Meta đang thực hiện chiến lược cạnh tranh gay gắt với các tập đoàn công nghệ khác trong lĩnh vực AI với mục tiêu đảm bảo công nghệ này mang lại lợi ích xã hội và sinh lời trong tương lai gần.

Tập đoàn đã khởi động chiến dịch đầu tư lớn cho AI, chiêu mộ các nhà nghiên cứu hàng đầu từ các đối thủ như OpenAI và Apple với mức lương cao để phát triển siêu trí tuệ AI.

Trong một bài đăng phác thảo chiến lược AI của Meta, ông Zuckerberg nhận định giai đoạn còn lại của thập kỷ sẽ là thời kỳ chuyển đổi cho sự phát triển AI, và ưu tiên của công ty là mang AI đến gần người dùng hơn.

Theo các số liệu công bố, Meta đã tăng đáng kể chi tiêu vốn lên 17 tỷ USD trong quý 2 năm 2025, chủ yếu đầu tư cho cơ sở hạ tầng AI. Tập đoàn này ước tính tổng chi tiêu vốn trong năm nay sẽ dao động từ 66-72 tỷ USD.

Phần lớn các nhà phân tích tin rằng Meta sẽ thu hồi được các khoản đầu tư này bằng cách nâng cao hiệu quả quảng cáo và tạo ra các cơ hội mới như sản xuất kính thông minh thông qua việc hợp tác với EssilorLuxottica và hãng sản xuất kính Ray-Ban nổi tiếng.

Hiện đội ngũ AI của Meta do anh Alexandr Wang - cựu CEO của Scale AI - lãnh đạo. Scale AI là công ty khởi nghiệp đã được Meta đầu tư 14,3 tỷ USD hồi tháng trước.