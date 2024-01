Gần 200 tài xế xe bồn được Cảnh sát giao thông tập huấn "điểm mù"

(Ngày Nay) - Trước thực trạng có một số vụ tai nạn giao thông liên quan "điểm mù" của xe, ngày 14/1, Đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM tập huấn cho gần 200 tài xế xe bồn của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn về an toàn giao thông.

Tại buổi tập huấn, các CSGT đã tuyên truyền về một số kiến thức giao thông như thứ tự ưu tiên các xe, các lỗi thường xuyên gặp của tài xế, hệ thống biển báo trên đường, mức phạt với các lỗi vi phạm nhất là về nồng độ cồn, các điều kiện đảm bảo an toàn cho xe bồn khi lưu thông, cách xử lý trong các tình huống khẩn cấp và đặc biệt là vấn đề "điểm mù"...

Tài xế Lê Hữu Hiểu tham gia buổi tập huấn nói: “Lúc nào lái xe thì vấn đề điểm mù luôn được tập trung cao độ. Tình huống xảy ra rất nhiều, nhiều khi ngàn cân treo sợi tóc nên mình phải tập trung, có gì phải xử lý liền. Lâu lâu tập huấn như thế này làm mình nhớ lại, bổ ích cho mình lái xe an toàn”.

Theo Trung tá Trần Thị Hồng Nhung, Phó Đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, qua nắm tình hình có một số vụ tai nạn giao thông do người dân đi vào điểm mù của xe, nhất là các xe kinh doanh vận tải xăng dầu. Do đó Đội CSGT Nam Sài Gòn đã tập trung tuyên truyền cho các tài xế hiểu rõ hơn về điểm mù, các quy tắc ứng xử, các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông.

Ngoài tuyên truyền trực tiếp, CSGT cũng cung cấp các mã QR Code chứa các video tuyên truyền, các tình huống gây ra các vụ tai nạn giao thông để các tài xế và người dân nắm biết và hạn chế các nguy cơ dẫn đến tai nạn.