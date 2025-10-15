Gartner vinh danh Viettel: Việt Nam bước vào nhóm các quốc gia dẫn đầu công nghệ 5G

(Ngày Nay) - Ngày 15/10, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech), đã được Gartner ghi nhận trong báo cáo Magic Quadrant for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions 2025. Đây là một cột mốc quan trọng đối với Viettel trong lĩnh vực nghiên cứu làm chủ hạ tầng viễn thông, khẳng định năng lực cạnh tranh cũng như vị thế toàn cầu. Thông tin này được công bố tại sự kiện quốc tế Open RAN Connect 2025, do Viettel tổ chức tại Hà Nội.

Gartner Magic Quadrant là báo cáo uy tín hàng năm của Gartner – tổ chức phân tích công nghệ hàng đầu thế giới, cung cấp cái nhìn toàn cảnh về các năng lực của các nhà cung cấp thiết bị hạ tầng trọng yếu của mạng truy nhập vô tuyến 5G (RAN). Các chuyên gia của Gartner đã tiến hành đánh giá độc lập và toàn diện các nhà cung cấp giải pháp 5G RAN cho các nhà mạng viễn thông (CSPs) dựa trên hai tiêu chí: Độ hoàn thiện tầm nhìn (Completeness of Vision) và Khả năng thực thi (Ability to Execute). Đối với lĩnh vực hạ tầng viễn thông, việc Viettel High Tech là doanh nghiệp Đông Nam Á duy nhất được công nhận là nhóm Doanh nghiệp có thế mạnh chuyên biệt - Niche Player thể hiện vai trò tiên phong trong thương mại hóa trạm gốc 5G Open RAN dựa trên nền tảng chipset ASIC (vi mạch tích hợp chuyên dụng cho 5G), với năng lực triển khai quy mô lớn đã được chứng minh tại Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Hệ sinh thái 5G do người Việt Nam làm chủ 100% từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo. Hiện nay, thiết bị 5G Viettel đã triển khai diện rộng trên mạng lưới, với hàng chục triệu thuê bao sử dụng mạng lõi Viettel (EPC, 5G Core), hàng triệu thiết bị đầu cuối mạng quang và truy cập wifi, hàng nghìn thiết bị truyền dẫn, hệ thống tính cước OCS phục vụ hơn 190 triệu thuê bao toàn cầu, hệ thống dịch vụ thoại chất lượng cao IMS đáp ứng hơn 50 triệu thuê bao, …

Ông Nguyễn Vũ Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết: “Viettel là nhà mạng đầu tiên trên thế giới triển khai 5G Open RAN đạt chất lượng tương đương các nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm có chất lượng cao nhất phục vụ các nhà khai thác viễn thông di động toàn cầu.”

Riêng trong năm 2025, Viettel triển khai 2500 trạm 5G ở các tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đăk Lăk… Thiết bị 5G Viettel được thiết kế theo tiêu chuẩn mở quốc tế hiện cũng đã mở rộng ra các thị trường quốc tế như Ấn Độ, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ… Các trạm 5G của Viettel đã chứng minh hiệu năng vượt trội về vùng phủ, dung lượng và khả năng tiết kiệm năng lượng lên tới 24% so với thiết bị cùng loại.

Không dừng lại ở đó, Viettel đang tiếp tục phát triển các thế hệ nâng cao của 5G (5G-Advanced), 6G, ảo hóa toàn bộ hạ tầng mạng lưới... Đồng thời duy trì tính mở và khả năng tương tác bằng cách liên tục tham gia các hoạt động tích hợp công nghệ; hợp tác sản phẩm với các đối tác Open RAN khác trong Liên minh O-RAN (O-RAN Alliance).

“Sau hơn 10 năm đầu tư, nghiên cứu làm chủ hạ tầng mạng viễn thông – hạ tầng số quốc gia, lần đầu tiên nỗ lực của Viettel đã được tổ chức uy tín toàn cầu như Gartner công nhận. Đây là yếu tố then chốt thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, là chìa khóa để Việt Nam làm chủ những công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IOT), dữ liệu lớn, chuỗi khối, bán dẫn…”, ông Nguyễn Minh Quang, Tổng Giám đốc Viettel High Tech nhận định, ông cho biết thêm dấu mốc này đặt nền tảng vững chắc để VHT tiến xa hơn khi mở rộng thị phần và phát triển hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Viettel High Tech là đơn vị nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao của Tập đoàn Viettel. Hành trình làm chủ 5G của Viettel nổi bật với thành công trong việc triển khai mạng 5G Open RAN quy mô lớn, hỗ trợ cả 5G NSA (Mạng 5G dựa trên nền 4G) và 5G SA (5G độc lập) cùng với toàn bộ hệ sinh thái giải pháp end-to-end 5G do doanh nghiệp này nghiên cứu và phát triển. Ngoài thiết bị trạm gốc 5G Open RAN 32T32R Massive MIMO (trạm gốc 5G công nghệ đa ăng-ten 32 phát 32 thu) sử dụng chipset ASIC (Qualcomm X100, QRU), danh mục sản phẩm thiết bị hạ tầng mạng 5G Viettel làm chủ còn có mạng lõi 5G, thiết bị mạng truyền dẫn 5G và đa dạng cấu hình trạm gốc Macrocell 8T8R, và small cell 4T4R và hệ thống mạng riêng 5G) ứng dụng cho các mục đích riêng như quân sự, cảng biển, công nghiệp... mang đến cho các nhà mạng nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu triển khai.