Viettel hợp tác chiến lược với chính quyền Thành phố Hà Nội , đưa giải pháp thanh toán liền mạch lên ứng dụng iHanoi

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Vừa qua, Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội đã công bố hợp tác chiến lược và ra mắt tính năng “Tiện ích thanh toán” trên ứng dụng Công dân số Thủ đô (iHanoi).
Viettel hợp tác chiến lược với chính quyền Thành phố Hà Nội , đưa giải pháp thanh toán liền mạch lên ứng dụng iHanoi

Ứng dụng iHanoi được vận hành như một cổng dịch vụ công tập trung cho người dân và doanh nghiệp, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ tra cứu thông tin hành chính, gửi phản ánh hiện trường, đến xem thông tin giao thông, thực hiện dịch vụ công trực tuyến...

Tính năng “Tiện ích thanh toán” được tích hợp trực tiếp trên trang chủ iHanoi, cho phép người dùng thực hiện thanh toán các khoản phí thiết yếu và tiện ích đời sống, bao gồm: phí, lệ phí hành chính, thuế và lệ phí đất đai; Đóng phạt vi phạm giao thông; thanh toán điện, nước, Internet, truyền hình; nạp tiền điện thoại, mua data viễn thông, bảo hiểm công nghệ, truyền hình TV360, vé số Vietlott…

Viettel hợp tác chiến lược với chính quyền Thành phố Hà Nội , đưa giải pháp thanh toán liền mạch lên ứng dụng iHanoi ảnh 1

Hiện nay, “Tiện ích thanh toán” trên iHanoi cho phép thực hiện giao dịch qua nhiều cách thức như liên kết liên kết ứng dụng tài chính số (Viettel Money; liên kết với nguồn tiền ngân hàng; liên kết thẻ nội địa; quét mã QR... Các phương thức bảo đảm an toàn bảo mật, đồng thời tạo điều kiện để người dân thực hiện thanh toán nhanh chóng, thuận tiện.

Chia sẻ tại lễ ký kết, Phó Tổng giám đốc Viettel Digital Võ Anh Tâm cho biết: “Tính năng Tiện ích thanh toán do Viettel Digital phát triển là mảnh ghép cuối để hoàn thiện quy trình trải nghiệm dịch vụ công số trên ứng dụng iHanoi. Từ nay, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện toàn bộ quy trình từ nộp hồ sơ, theo dõi xử lý, đến thanh toán phí, lệ phí và nhận kết quả - chỉ bằng vài thao tác trên chiếc điện thoại thông minh. Cách làm này không chỉ giảm thiểu thời gian, chi phí, mà còn tăng tính minh bạch và hiệu quả trong từng giao dịch giữa người dân và cơ quan nhà nước”.

Ra mắt vào cuối tháng 6/2024, iHanoi được hình thành dựa trên hợp tác giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, Chi nhánh Viettel Hà Nội và Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) - những đơn vị trực tiếp triển khai khởi tạo nền tảng. Giữa năm 2025, Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trong giai đoạn mở rộng các giải pháp số và hoàn thiện trải nghiệm số trên nền tảng.

Viettel hợp tác chiến lược với chính quyền Thành phố Hà Nội , đưa giải pháp thanh toán liền mạch lên ứng dụng iHanoi ảnh 2

Tính đến tháng 8/2025, iHanoi đã trở thành hệ thống công dân số có quy mô lớn nhất cả nước với 5,8 triệu tài khoản người dùng, khoảng 72 triệu lượt truy cập.

Việc phối hợp với chính quyền Thành phố Hà Nội để phát triển các giải pháp công nghệ trên iHanoi tiếp tục thể hiện nỗ lực của các đơn vị thành viên Tập đoàn Viettel - trong việc hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trên tinh thần “Tiên phong, chủ lực trong kiến tạo xã hội số”: Lấy công nghệ làm nền tảng phục vụ con người và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Fintech và Big Data.

Sản phẩm chủ lực của Viettel Digital là Viettel Money - hệ sinh thái tài chính số cung cấp hơn 350 dịch vụ cá nhân hóa, từ chuyển tiền, thanh toán đến bảo hiểm, tiết kiệm, tín dụng, đầu tư trực tuyến đến người dân, cả những vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo.

PV
Viettel iHanoi thanh toán liền mạch

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03 Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án Shark Bình. Ảnh: Báo Tin tức.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình)
(Ngày Nay) - Ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Ông Gragam Cook, Chủ tịch Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới trao giải cho đoàn đại biểu của tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Ảnh: TTXVN phát
Việt Nam được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới
(Ngày Nay) - Ngày 13/10, lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2025 đã diễn ra tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc). Việt Nam đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký của châu lục, xuất sắc giành chiến thắng ở các hạng mục về du lịch thiên nhiên.
SpaceX phóng thử thành công tên lửa Starship thế hệ mới
SpaceX phóng thử thành công tên lửa Starship thế hệ mới
(Ngày Nay) - Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk ngày 13/10 đã phóng thử tên lửa Starship từ bãi phóng Starbase, bang Texas (Mỹ), nhằm tiếp tục chứng minh khả năng tái sử dụng của hệ thống phóng siêu nặng này - nền tảng cho các sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa trong tương lai. Đây là lần phóng thử thứ 11 của tên lửa SpaceX.
Pháp đẩy mạnh tiêm vaccine cúm trước mùa Đông
Pháp đẩy mạnh tiêm vaccine cúm trước mùa Đông
(Ngày Nay) - Chiến dịch tiêm vaccine phòng cúm mùa 2025-2026 chính thức khởi động tại Pháp ngày 14/10, trong bối cảnh giới y tế lo ngại một đợt dịch cúm nghiêm trọng có thể xảy ra trong những tháng mùa Đông tới, nhất là sau khi khoảng 17.600 người dân nước này đã bị tử vong do virus cúm hồi năm ngoái.
Tìm hướng phát triển nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số
Tìm hướng phát triển nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số
(Ngày Nay) - Sáng 14/10, Hội thảo quốc tế “Phát triển nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND phường Cửa Nam (thành phố Hà Nội) tổ chức, với sự tham dự của đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế.
AI cùng nguy cơ thâu tóm thị trường việc làm của con người
AI cùng nguy cơ thâu tóm thị trường việc làm của con người
(Ngày Nay) - Ngày 13/10, Giáo sư Peter Howitt – một trong ba chủ nhân của Giải thưởng Nobel Kinh tế 2025, đã đưa ra cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại những khả năng phi thường nhưng cần được quản lý chặt chẽ do nguy cơ “ thâu tóm” mọi cơ hội việc làm của con người. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của AI đối với xã hội và thị trường lao động.
Tây Ban Nha ban bố báo động đỏ do mưa lớn
Tây Ban Nha ban bố báo động đỏ do mưa lớn
(Ngày Nay) - Ngày 13/10, Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) ban bố báo động đỏ do mưa lớn ở phía Đông tỉnh Valencia, nơi xảy ra trận lũ nghiêm trọng khiến hàng trăm người thiệt mạng năm 2024.
Thái Lan đẩy mạnh kích cầu du lịch dịp cuối năm
Thái Lan đẩy mạnh kích cầu du lịch dịp cuối năm
(Ngày Nay) - Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đặt mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong 4 tháng cuối năm 2025, thông qua hàng loạt sự kiện lớn như Đại lễ hội Diwali và Lễ hội Loy Krathong Thế giới, dự kiến mang lại doanh thu hơn 580 tỷ baht (khoảng 15,7 tỷ USD).