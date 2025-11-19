GDG DevFest Hanoi 2025: Lan tỏa tinh thần “Dev for Impact”, thúc đẩy giải pháp công nghệ vì cộng đồng

(Ngày Nay) - Ngày hội GDG DevFest Hanoi 2025 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Dev for Impact”, quy tụ hơn 500 lập trình viên tham dự và hơn 1.000 lượt đăng ký. Sự kiện thuộc chuỗi hội nghị DevFest toàn cầu do Google Developer Group tổ chức tại hơn 1.000 chapters trên thế giới.

Năm thứ 12 được tổ chức tại Hà Nội, GDG DevFest tiếp tục ghi dấu ấn là sân chơi lớn của cộng đồng lập trình viên miền Bắc, thu hút sự chú ý với hơn 600.000 lượt tiếp cận trên mạng xã hội và sự tham gia đưa tin của nhiều cơ quan báo chí. Sự kiện được thiết kế theo hai hình thức chính gồm các phiên chia sẻ chuyên sâu và thực hành codelab, xoay quanh các chủ đề công nghệ thịnh hành như AI Agent, Vertex AI, Android, Flutter hay Google Cloud.

Theo định hướng của DevFest toàn cầu năm 2025 – “Building Safe, Secure and Scalable Solutions with AI and Cloud”, phiên bản tại Hà Nội nhấn mạnh tinh thần “Dev for Impact”, khuyến khích lập trình viên sáng tạo các giải pháp công nghệ an toàn, bảo mật và tạo giá trị bền vững. Chuỗi hoạt động gồm các keynote cập nhật công nghệ mới từ Google, loạt tech talks chuyên sâu của các chuyên gia quốc tế và trong nước, cùng nhiều phiên codelab thực hành về AI, ADK và bảo mật.

Các diễn giả từ Google như Thu Ya Kyaw, Ivan Nardini, GDE Nguyễn Khánh Linh cùng các chuyên gia công nghệ trong nước mang đến nhiều kiến thức cập nhật và ứng dụng thực tiễn. Những câu chuyện truyền cảm hứng như dự án “Bản đồ Thông tin Cứu hộ” của nhóm trẻ Thái Nguyên cho thấy sức mạnh của công nghệ khi được triển khai phục vụ cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, DevFest năm nay cũng tạo không khí sôi nổi với các gian hàng, trải nghiệm công nghệ và mini-game tương tác, tăng sự kết nối giữa người tham dự. Sự kiện nhận được sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), cùng sự đồng hành của CodeLink và Codemagic.

GDG DevFest Hanoi 2025 khép lại với thông điệp về một cộng đồng lập trình viên chủ động sáng tạo các giải pháp công nghệ an toàn và bền vững, đóng góp tích cực cho xã hội. Sự kiện diễn ra ngày 15/11/2025 tại Hà Nội do Google Developer Group Hanoi tổ chức.