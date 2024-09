Giá bất động sản khó giảm, người mua “chớp” cơ hội sở hữu nhà sang

(Ngày Nay) - Việc trì hoãn kế hoạch mua nhà với kỳ vọng giá sẽ giảm đã khiến rất nhiều người vuột mất cơ hội an cư khi thực tế cho thấy, giá nhà giống như đường một chiều chỉ tăng không giảm do cầu vượt xa cung. Do đó, thay vì chờ đợi, hiện tại chính là thời điểm vàng để xuống tiền sở hữu các sản phẩm vượt trội với tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.