Đưa Mù Cang Chải trở thành điểm đến du lịch tiêu biểu Tây Bắc

(Ngày Nay) - Tối 3/1, Festival Khèn Mông - Lễ hội Hoa Tớ Dày năm 2026 được khai mạc tại xã vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Đây là sự kiện văn hóa - du lịch có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Xuân mới, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dịp để Mù Cang Chải tiếp tục quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất nơi đây đến với bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh. Qua đó, từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng Mù Cang Chải trở thành điểm đến du lịch tiêu biểu của Tây Bắc.

Khai mạc sự kiện, Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải Trần Ngọc Hiệp nhấn mạnh, từ lâu, Mù Cang Chải được biết đến với những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ, cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo bốn mùa, cùng với kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc đã góp phần đưa Mù Cang Chải trở thành điểm đến hấp dẫn du khách.

Đặc biệt, năm 2023, Nghệ thuật khèn Mông được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Điều này khẳng định giá trị lịch sử và nghệ thuật của khèn trong đời sống cộng đồng người Mông tại Mù Cang Chải. Khèn Mông chỉ là nhạc cụ mà còn là biểu tượng xã hội - là phương tiện giao tiếp và “cầu nối” trong các mối quan hệ của người dân nơi đây.

Trong những ngày đầu Xuân, sắc hoa Tớ Dày - loài hoa đặc trưng của núi rừng vùng cao nở rực trên các triền núi, mang theo những giá trị văn hóa và đời sống tinh thần sâu sắc của đồng bào Mông. Hoa Tớ Dày không chỉ là biểu tượng của mùa Xuân vùng cao mà còn là nguồn cảm hứng để Mù Cang Chải xây dựng sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc, gắn với trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải khẳng định, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Mù Cang Chải xác định rõ, phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, cần được triển khai trên cơ sở kế thừa định hướng của cấp huyện cũ. Festival Khèn Mông - Lễ hội Hoa Tớ Dày năm nay tiếp tục được tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng, nội dung phong phú và kế thừa những kết quả, kinh nghiệm tổ chức từ giai đoạn huyện Mù Cang Chải trước đây.

Đồng thời, sự kiện được triển khai theo hướng liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các xã trong khu vực Mù Cang Chải, nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa dân tộc, tạo nên một không gian văn hóa - du lịch thống nhất của cả vùng. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, bền vững của Mù Cang Chải và các địa phương lân cận trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn Festival Khèn Mông - Lễ hội hoa Tớ Dày năm nay là chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Lễ hội Khèn hoa” và màn đồng diễn của 500 diễn viên.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra nhiều sự kiện đặc sắc như: Chương trình Diễu diễn đường phố; Hội thi giã bánh giày năm 2025; Hội thi Khèn Mông; Gian hàng trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm; Tái hiện không gian văn hóa dân tộc; Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc Thắm hoa Tớ Dày”; Tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ tự do; Trải nghiệm “Hành trình săn mây - Ngắm hoa Tớ Dày”…

Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng về các giá trị văn hóa phi vật thể nghệ thuật trình diễn khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải và các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với đời sống của đồng bào dân tộc Mông; gắn tổ chức lễ hội với các hoạt động thiết thực nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, thi đua sôi nổi và đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần đưa Mù Cang Chải trở thành điểm đến du lịch tiêu biểu của Tây Bắc.

Chị Nguyễn Lan Anh, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, nhiều lần đi qua Mù Cang Chải, nhưng đây là lần đầu tiên chị đến mảnh đất này để ngắm hoa Tớ Dày. Sau hai ngày trải nghiệm cùng gia đình tại đây, Lan Anh thấy Mù Cang Chải thật đẹp vì nơi đây không chỉ đẹp bởi cảnh núi non hùng vĩ, vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang cao vút đến lưng trời, cùng với sự thuần khiết của hoa Tớ Dày.

"Nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, Thái là một trải nghiệm độc đáo khó quên trong lòng mình cũng như du khách khác", chị Nguyễn Lan Anh cho biết.

Dịp tổ chức các sự kiện cũng là thời điểm mùa hoa Tớ Dày nở rộ và đẹp nhất. Mù Cang Chải hứa hẹn sẽ mang đến không gian văn hóa rực rỡ sắc màu, giàu bản sắc và không gian trải nghiệm sâu sắc, để lại ấn tượng trong lòng du khách thập phương.