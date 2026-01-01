Visit Malaysia 2026 chính thức bắt đầu: Malaysia đồng loạt tổ chức lễ chào đón du khách trên toàn quốc

(Ngày Nay) - Nhân ngày đầu năm mới, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) triển khai chuỗi hoạt động chào đón quy mô toàn quốc tại các cửa ngõ quốc tế và đầu mối giao thông trọng điểm, chính thức bắt đầu chiến dịch quốc gia Visit Malaysia 2026 (VM2026). Hòa trong không khí này, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức lễ tiễn những du khách đầu tiên từ Việt Nam sang Malaysia, mở đầu cho một năm du lịch sôi động và đầy kỳ vọng.

Trong khuôn khổ hoạt động khai mạc, lễ chào đón tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) được tổ chức với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia, YB Dato Sri Tiong King Sing. Chương trình này cũng được triển khai đồng loạt tại 52 cửa khẩu và khu vực trọng điểm trên khắp 13 bang của Malaysia, thể hiện tinh thần sẵn sàng toàn diện của Malaysia trong việc chào đón và phục vụ du khách quốc tế và nội địa.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Dato Sri Tiong King Sing nhấn mạnh: “Visit Malaysia 2026 không chỉ là một chiến dịch quảng bá du lịch, mà còn là nỗ lực và niềm tự hào chung của cả quốc gia. Đây là cách Malaysia thể hiện tinh thần đoàn kết, sự nồng hậu và bản sắc văn hóa đa dạng của mình tới bạn bè quốc tế. Việc chào đón du khách ngay trong ngày đầu tiên của năm 2026 khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc mang đến những trải nghiệm du lịch mới mẻ, sáng tạo và thân thiện suốt cả năm”.

Những hoạt động chào đón trong ngày đầu năm 2026 tại Malaysia đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với du khách thông qua các màn trình diễn nghệ thuật truyền thống, âm nhạc đường phố, tiết mục đương đại kết hợp yếu tố di sản, cùng sự xuất hiện của linh vật chính thức Visit Malaysia 2026 - Wira và Manja. Du khách còn nhận được các vật phẩm lưu niệm phiên bản đặc biệt của VM2026, góp phần lan tỏa hình ảnh Malaysia thân thiện, trẻ trung và giàu trải nghiệm.

Song song đó tại Việt Nam, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Malaysia Airlines tổ chức hoạt động đặc biệt dành cho những hành khách đầu tiên khởi hành sang Malaysia trong năm 2026. Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện vai trò quan trọng của thị trường Việt Nam trong tổng thể kế hoạch tăng trưởng du lịch của Malaysia.

Phát biểu tại sự kiện, bà Amirah Nadiah Mazlan, Giám đốc Văn phòng Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết: “Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Malaysia. Chúng tôi rất vinh dự được tiễn những vị khách đầu tiên hôm nay và tin rằng họ sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ tại Malaysia. Năm 2026, Malaysia sẵn sàng chào đón du khách Việt Nam với sự hiếu khách, đa dạng văn hóa và những hành trình độc đáo.”

Hiện nay có 189 chuyến bay đang được khai thác mỗi ngày giữa Việt Nam và Malaysia, với tổng công suất khoảng 34.750 chỗ/ngày, phản ánh kết nối hàng không mạnh mẽ và nhu cầu du lịch ngày càng tăng giữa hai quốc gia. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy trao đổi du lịch hai chiều trong khuôn khổ Visit Malaysia 2026.

Với định hướng trở thành điểm đến toàn diện, Malaysia mang đến nhiều trải nghiệm phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách quốc tế từ nghỉ dưỡng gia đình, khám phá văn hóa - di sản, du lịch biển đảo, sinh thái - mạo hiểm, cho đến mua sắm, ẩm thực và giải trí đô thị sôi động tại các trung tâm như Kuala Lumpur, Penang và Johor Bahru.

Trong khuôn khổ Visit Malaysia 2026, quốc gia sẽ triển khai hơn 300 sự kiện và hoạt động xuyên suốt cả năm, tôn vinh bản sắc đa văn hóa, di sản nghệ thuật và các truyền thống lễ hội đặc sắc. Nổi bật trong đó là các lễ hội quy mô lớn như Tết Nguyên Đán VM2026, Lễ Aidilfitri VM2026, Lễ Deepavali VM2026, Lễ Giáng Sinh VM2026, cùng những lễ hội văn hóa mang tính biểu tượng của các bang như Tadau Ka’amatan tại Sabah và Gawai tại Sarawak.

Với chiến dịch quốc gia đặc biệt này, Malaysia đặt mục tiêu thu hút 47 triệu lượt khách quốc tế, góp phần củng cố vai trò của du lịch như một trong những động lực kinh tế quan trọng của quốc gia. Với ca khúc chủ đề “Surreal Experiences – Những trải nghiệm như mơ”, chiến dịch sẽ mang đến chuỗi lễ hội, chương trình văn hóa, triển lãm và hoạt động cộng đồng diễn ra xuyên suốt năm 2026.

Không chỉ thúc đẩy tăng trưởng du lịch, Visit Malaysia 2026 còn được kỳ vọng tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực tới các lĩnh vực liên quan như khách sạn, hàng không, bán lẻ, ẩm thực và dịch vụ, đồng thời tạo thêm việc làm, nâng cao hình ảnh quốc gia và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng địa phương. Chiến dịch cũng nhấn mạnh định hướng phát triển du lịch bền vững, phù hợp với Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (UNSDGs).