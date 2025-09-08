Giải xổ số độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ đã có chủ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 7/9 theo giờ Việt Nam, hai người chơi xổ số Powerball ở bang Missouri và bang Texas của Mỹ đã cùng trúng Giải độc đắc với giá trị ước tính 1,8 tỷ USD. Đây là giải có giá trị lớn thứ hai trong lịch sử xổ số độc đắc của xứ Cờ hoa.
Giải xổ số độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ đã có chủ

Việc tìm được chủ nhân giải thưởng đã chấm dứt chuỗi 41 vòng quay liên tiếp, tính từ ngày 31/5, không có người thắng giải giá trị lớn. Theo thông báo, các dãy số trúng thưởng lần này lần lượt là 11, 23, 44, 61, 62 và số Powerball là 17.

Tấm vé trúng thưởng ở bang Texas được bán tại một cửa hàng tiện lợi kiêm trạm xăng ở thành phố Fredericksburg. Trong khi đó, hiện chưa rõ địa chỉ bán tấm vé đồng trúng giải độc đắc ở bang Missouri.

Theo quy định, hai người trúng giải sẽ chia nhau tổng giải độc đắc này.

Giải Powerball có xác suất trúng rất nhỏ (chỉ 1/292.200.000) và được thiết kế cộng dồn tiền thưởng qua mỗi vòng quay cho đến khi tìm được người chơi may mắn. Thời gian gần đây, chu kỳ quay ngày càng dài và có ít người giành giải.

Hiện Powerball đã được công nhận tại 45 bang ở Mỹ, cùng với thủ đô Washington, vùng lãnh thổ Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Ở hầu hết các bang, vé Powerball có giá 2 USD.

Người chiến thắng có thể chọn nhận thưởng chia nhỏ trả về hằng năm, nhưng phần lớn mọi người đều muốn nhận tiền mặt ngay, dù phải trả mức thuế cao hơn cho chính phủ liên bang và chính quyền bang tùy theo quy định của từng nơi.

PV
Mỹ xổ số trúng thưởng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mưa đỏ "mở đường lớn" cho dòng phim lịch sử, chiến tranh
Mưa đỏ "mở đường lớn" cho dòng phim lịch sử, chiến tranh
(Ngày Nay) - Điện ảnh Việt Nam đang chứng kiến một hiện tượng chưa từng có với sự xuất hiện của Mưa đỏ . Liên tiếp những kỷ lục phòng vé được thiết lập trong thời gian ngắn, bộ phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân này đã mở ra triển vọng về "một con đường lớn" cho dòng phim lịch sử, chiến tranh.
Quan sát siêu "trăng máu" tại Việt Nam trong đêm 8/9
Quan sát siêu "trăng máu" tại Việt Nam trong đêm 8/9
(Ngày Nay) - Rạng sáng 8/9/2025, tại Việt Nam, người yêu thiên văn có thể bắt đầu theo dõi từ hiện tượng hiện tượng nguyệt thực toàn phần, thường được gọi là "trăng máu" khoảng từ 2h đến gần 4h.
Cần chiến lược dài hạn, bản sắc để bứt phá linh vực du lịch đêm ven biển TP Hồ Chí Minh
Cần chiến lược dài hạn, bản sắc để bứt phá linh vực du lịch đêm ven biển TP Hồ Chí Minh
(Ngày Nay) - Với lợi thế bờ biển dài, cảnh quan thiên nhiên đẹp, văn hóa đặc sắc cùng vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng ven biển của Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện để phát triển du lịch đêm. Tuy nhiên, hiện nay loại hình kinh tế này vẫn còn rời rạc, manh mún, chưa tạo thành hệ sinh thái đủ sức hấp dẫn để giữ chân du khách.
Chứng khoán giảm sâu phiên đầu tuần
Chứng khoán giảm sâu phiên đầu tuần
(Ngày Nay) - Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới sáng 8/9 trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 28 điểm, còn 1.639 điểm. Áp lực chốt lời lan rộng ở nhóm ngân hàng và bất động sản, trong khi lực đỡ từ một số mã trụ như HPG, MWG không đủ giúp thị trường thoát khỏi đà giảm.
Lồng đèn bọ ngựa được nhóm chọn làm chủ đề chính trong bộ sưu tập năm nay.
Chiêm ngưỡng bộ sưu tập lồng đèn Trung thu xưa
(Ngày Nay) - Tại đình Sơn Trà có tuổi đời hơn 100 năm (phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) đang trưng bày hơn 50 chiếc lồng đèn truyền thống cổ xưa, được phục dựng dựa trên các mẫu có từ hơn một thế kỷ trước.