Giải xổ số độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ đã có chủ

(Ngày Nay) - Ngày 7/9 theo giờ Việt Nam, hai người chơi xổ số Powerball ở bang Missouri và bang Texas của Mỹ đã cùng trúng Giải độc đắc với giá trị ước tính 1,8 tỷ USD. Đây là giải có giá trị lớn thứ hai trong lịch sử xổ số độc đắc của xứ Cờ hoa.

Việc tìm được chủ nhân giải thưởng đã chấm dứt chuỗi 41 vòng quay liên tiếp, tính từ ngày 31/5, không có người thắng giải giá trị lớn. Theo thông báo, các dãy số trúng thưởng lần này lần lượt là 11, 23, 44, 61, 62 và số Powerball là 17.

Tấm vé trúng thưởng ở bang Texas được bán tại một cửa hàng tiện lợi kiêm trạm xăng ở thành phố Fredericksburg. Trong khi đó, hiện chưa rõ địa chỉ bán tấm vé đồng trúng giải độc đắc ở bang Missouri.

Theo quy định, hai người trúng giải sẽ chia nhau tổng giải độc đắc này.

Giải Powerball có xác suất trúng rất nhỏ (chỉ 1/292.200.000) và được thiết kế cộng dồn tiền thưởng qua mỗi vòng quay cho đến khi tìm được người chơi may mắn. Thời gian gần đây, chu kỳ quay ngày càng dài và có ít người giành giải.

Hiện Powerball đã được công nhận tại 45 bang ở Mỹ, cùng với thủ đô Washington, vùng lãnh thổ Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Ở hầu hết các bang, vé Powerball có giá 2 USD.

Người chiến thắng có thể chọn nhận thưởng chia nhỏ trả về hằng năm, nhưng phần lớn mọi người đều muốn nhận tiền mặt ngay, dù phải trả mức thuế cao hơn cho chính phủ liên bang và chính quyền bang tùy theo quy định của từng nơi.