Giám đốc khối tiếp thị Techcombank năm thứ 2 liên tiếp top 50 nhà tiếp thị ảnh hưởng nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

(Ngày Nay) - Từ những bản nhạc do AI sáng tác dựa trên cảm xúc của mỗi cá nhân đến các giải marathon rộng khắp, bà Thái Minh Diễm Tú – Giám đốc Khối Tiếp thị, Ngân hàng Techcombank đang tái định nghĩa thương hiệu ngân hàng hiện đại – đầy tham vọng, “chạm” tới mọi phân khúc khách hàng và tôn lên niềm tự hào dân tộc (theo Campaign Asia)

Campaign Asia – Thương hiệu Tạp chí quốc tế hàng đầu chuyên ngành tiếp thị, vừa vinh danh bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank trong APAC Power List 2025 - Top 50 nhà tiếp thị có tầm ảnh hưởng và hoạt động vì mục tiêu bền vững tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đây là năm thứ hai liên tiếp bà được lựa chọn vào danh sách danh giá này, ghi nhận cho bước tiến vượt bậc của thương hiệu Techcombank trong 12 tháng qua, dưới tầm nhìn chiến lược và hành trình dẫn dắt đội ngũ đầy cảm hứng của bà Thái Minh Diễm Tú.

Việc tôn vinh Top 50 Nhà tiếp thị ảnh hưởng nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương là kết quả của quy trình đánh giá bài bản, đội ngũ biên tập và phân tích của Campaign Asia đã chọn lọc kỹ lưỡng danh sách các nhà tiếp thị cấp cao trong khu vực cùng với sự phối hợp của DoubleVerify – nền tảng hàng đầu về đo lường, dữ liệu và phân tích truyền thông kỹ thuật số, nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan và hiệu quả. Những gương mặt CMO kỳ cựu đến từ 15 thị trường trong khu vực, bao gồm Singapore, Úc, New Zealand, Trung Hoa đại lục, Hàn Quốc, Nhật Bản... được Hội đồng tuyển chọn đánh giá toàn diện dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm: tầm ảnh hưởng của thương hiệu tới hoạt động kinh doanh, hiệu quả truyền thông, các chỉ tiêu tài chính, cũng như tác động của các chiến dịch tới công chúng và thị trường. Không dừng lại ở những con số, Campaign Aisa cũng đặc biệt xem xét những giá trị lâu dài cũng như bề dày kinh nghiệm tích lũy mà các nhà tiếp thị đã kiến tạo cho thương hiệu, cũng như cách họ đóng góp cho ngành tiếp thị trong khu vực.

“Chúng tôi luôn nỗ lực để tốt hơn mỗi ngày, điều đó đã nằm trong ADN của mỗi Techcomer và được bền bỉ xây dựng suốt thời gian qua. Mỗi năm, chúng tôi lại kể một câu chuyện khác nhau, bằng ý tưởng sáng tạo hơn, với nền tảng hiệu quả hơn – nhưng luôn nhất quán và giữ vững tinh thần hành động và truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng”. Bà Thái Minh Diễm Tú chia sẻ về hành trình kiến tạo những chiến dịch thương hiệu “chạm” tới khách hàng và có sức lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng.

Từ lời hứa thương hiệu “Vượt trội hơn mỗi ngày”, Techcombank kiên trì đồng hành cùng khát vọng phát triển bản thân của hàng triệu người Việt. Không phải là những chiến dịch ngắn hạn, càng không phải quyết định nhất thời, những chiến dịch gắn liền với tên tuổi và định vị thương hiệu của Techcombank luôn được Giám đốc Khối Tiếp thị và các cộng sự chuẩn hoá với cách kể chuyện luôn được làm mới dựa trên những nghiên cứu tỉ mỉ từ cá tính của người Việt, văn hóa Việt, đến cảm hứng sáng tạo kết hợp công nghệ số tiên phong, tạo nên bản sắc riêng khó sao chép.

Đơn cử, năm 2024, chiến dịch “My Own Greatness – Tiến tới phiên bản vượt trội trong bạn” đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi “chạm” tới tinh thần chủ động và khát vọng vươn lên của người Việt. Với hơn 40.000 người tham gia, chiến dịch đã lan tỏa tới hàng triệu người qua sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc và công nghệ GenAI – lần đầu tiên được ứng dụng trong ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Song hành cùng các chiến dịch truyền thông khác biệt là hành trình bền bỉ gần một thập kỷ của giải Marathon thường niên do Techcombank đồng hành tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Giải chạy đã trở thành biểu tượng gắn kết cộng đồng với tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”, lan tỏa lối sống xanh, khỏe mạnh, cùng khát vọng bền bỉ vượt qua giới hạn riêng của bản thân để vươn tới những đỉnh cao mới.

Với chiến lược nhất quán, bài bản và nỗ lực bền bỉ, bà Thái Minh Diễm Tú đã cùng đội ngũ Marketing của Techcombank xây dựng thương hiệu Techcombank trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam về Chỉ số Sức mạnh Thương hiệu – BEI (theo NielsenIQ) và cũng là Ngân hàng số 1 tại Việt Nam trong bảng xếp hạng “Ngân hàng tốt nhất thế giới 2025” do Tạp chí Forbes công bố. Điểm NPS của ngân hàng đạt 93% trong Quý 1.2025, vượt qua nhiều tên tuổi lớn để xếp thứ 1 toàn ngành. Đặc biệt hơn, ngay trong Quý 1.2025, APAC Stevie Awards 2025 – một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới về đổi mới trong kinh doanh và tiếp thị - đã năm thứ hai liên tiếp vinh danh Techcombank là ngân hàng Việt Nam duy nhất giành Giải Vàng “Sáng tạo tiếp thị đa kênh” (Innovation in Cross-Media Marketing) cùng hai giải Bạc cho chiến dịch phát triển thương hiệu và đội ngũ marketing xuất sắc.