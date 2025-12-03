Hà Nội FC – 20 năm bền bỉ kiến tạo thế hệ kế thừa cho bóng đá Việt Nam

(Ngày Nay) - Thành lập năm 2006 thi đấu ở hạng Ba để rồi trở thành câu lạc bộ duy nhất trong lịch sử 130 năm bóng đá Việt Nam (1896-2025): 3 năm thăng 3 hạng. Sau đó, Hà Nội tiếp tục trở thành CLB thành công nhất khi BĐVN chuyển từ bao cấp qua bán chuyên nghiệp rồi chuyên nghiệp trong 1/4 thế kỷ vừa qua (2000-2025).

Nhưng, đó chưa là tất cả, khi mà ông Đỗ Quang Hiển với tên gọi thân quen Bầu Hiển - Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T – người thành lập và là chủ tịch đầu tiên của CLB Hà Nội luôn tâm sự rằng: niềm vui của ông không chỉ là sự thành công của CLB Hà Nội - mà trên hết - là những gì ông đóng góp và làm được gì rất cụ thể cho sự phát triển của BĐVN.

Và bầu Hiển nói luôn đi đôi với làm, trong đó thành công mới nhất của đội tuyển U17 Việt Nam giành được vé vào vòng chung kết U17 châu Á 2026 có đóng góp không nhỏ của CLB Hà Nội.

Hiện tại và tương lai

Đội U17 Việt Nam đã đứng đầu bảng C với 15 điểm, ghi 30 bàn và không thủng lưới, giành vé duy nhất dự vòng chung kết ở Saudi Arabia từ ngày 7 đến 24/5/2026. Càng ấn tượng hơn khi bước vào trận quyết định tranh ngôi đầu bảng C, cả hai đội Việt Nam và Malaysia cùng bốn trận thắng, nhưng đội Việt Nam có ưu thế khi hơn hiệu số bàn thắng bại +26 so với +20. Có nghĩa là chỉ cần hòa là đội Việt Nam đã đủ loại Malaysia.

Nhưng trái với nhiều dự đoán, đội Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đã thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt và luôn gây sức ép trên toàn mặt sân đối phương. Đó là lý do ngay phút thứ 4, đội Việt Nam đã mở tỷ số và chung cuộc thắng cách biệt Malaysia 4-0.

Đây là lần thứ hai liên tiếp HLV Roland đưa Việt Nam đến vòng chung kết U17 châu Á. Trước đó, hồi tháng 4.2025, tại VCK U17 châu Á 2025, sau hai trận hòa 1-1 ấn tượng trước Nhật Bản, Australia, ở trận cuối đội Việt Nam đã dẫn trước UAE 1-0 đến phút 87, nhưng lại bị gỡ hòa 1-1 nên bị vuột tấm vé dự VCK World Cup 2025 diễn ra tại Qatar vào cuối tháng 11.

Nếu như vòng chung kết U17 châu Á 2025, CLB Hà Nội đã đóng góp 8 cầu thủ sinh năm 2008 cho đội tuyển Việt Nam, thì ở vòng loại U17 châu Á 2026, CLB Hà Nội có 5 cầu thủ sinh năm 2009 được khoác áo đội U17 Việt Nam.

Đáng chú ý ông Roland chính là HLV đội U17 Hà Nội, hai năm liên tiếp vô địch U17 Việt Nam (2024, 2025), và triết lý đá đẹp, đá tấn công, đá hiệu quả đã được HLV Roland truyền vào máu các cầu thủ Hà Nội cũng như là các tuyển thủ Việt Nam. HLV Roland cho biết ông luôn muốn làm điều tốt nhất cho Việt Nam, cho bóng đá Việt Nam.

Nhưng vì sao HLV người Brazil Roland lại làm việc ở Việt Nam với tất cả tình yêu và hết lòng vì sự phát triển của Việt Nam?

Đơn giản vì trước đây HLV Roland từng thi đấu cho CLB Hà Nội và đã vô địch V-League 2010, 2013. Sau đó Roland đã được bầu Hiển mời làm HLV đội U17 Hà Nội và quan điểm luôn cống hiến cho BĐVN của bầu Hiển đã truyền vào HLV Roland nói riêng và tất cả các thành viên trong hệ sinh thái CLB Hà Nội nói chung.

Quá khứ hào hùng từ 2018

2018 là năm mở đầu giai đoạn thành công nhất của lịch sử bóng đá Việt Nam với thành tích ngoài mong đợi: á quân giải U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc).

Trong 23 tuyển thủ tạo nên chiến tích vẻ vang này, CLB Hà Nội đóng góp đến 6 cầu thủ gồm hậu vệ Đoàn Văn Hậu; trung vệ Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh; tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Trương Văn Thái Quý, đó là chưa kể thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, trung vệ Trần Đình Trọng (Saigon FC); thủ môn Đặng Ngọc Tuấn, trung vệ Bùi Tiến Dụng, tiền đạo Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) là cầu thủ thi đấu cho hai CLB được bầu Hiển tài trợ. Tổng cộng 11/23 tuyển thủ U23 Việt Nam (47,8%) có công đóng góp trực tiếp và gián tiếp của bầu Hiển.

Đây được coi là thế hệ tài năng nhất của BĐVN và đã đạt được chuỗi thành tích cao nhất trong lịch sử BĐVN đó là vào bán kết Á vận hội 2018, tứ kết Asian Cup 2019, hai Huy chương vàng SEA Games 2019, 2021... và vào đến vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Dĩ nhiên ở giải nào, CLB Hà Nội luôn đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho các đội tuyển Việt Nam từ U đến quốc gia.

Như tại SEA Games 2019, CLB Hà Nội đóng góp 5 tuyển thủ, ngoài ra còn có Đoàn Văn Hậu (Heerenveen, Hà Lan); Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam); Đỗ Thanh Thịnh, Bùi Tiến Dụng, Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng). Riêng Đoàn Văn Hậu trước khi đồng ý cho Hậu rời Hà Nội thi đấu cho Heerenveen, bầu Hiển yêu cầu trong hợp đồng phải ghi rõ Hậu phải trở về thi đấu cho đội U22+2 Việt Nam tại SEA Games 2019, đồng thời bầu Hiển sẽ chi toàn bộ kinh phí cho Hậu khoảng 1 tỷ đồng trong suốt thời gian Hậu trở về thi đấu tại SEA Games 2019.

Và như chúng ta đã biết, Hậu đã thi đấu xuất sắc cũng như góp công lớn đem lại chiếc Huy chương vàng SEA Games 2019 cho BĐVN sau 60 năm đợi chờ kể từ chiếc Huy chương vàng đầu tiên của BĐVN tại SEAP Games 1959. Thêm đóng góp không nhỏ của CLB Hà Nội khi thủ quân của đội U22+2 Việt Nam tại SEA Games 2019 là tiền vệ công thủ toàn diện Đỗ Hùng Dũng, một trong hai cầu thủ ngoài 22 tuổi được phép tăng cường theo quy định của điều lệ giải.

Một lần nữa, chiếc huy chương vàng hằng mong đợi đến 60 năm của BĐVN đã có đóng góp trực tiếp và gián tiếp của bầu Hiển với 10/20 tuyển thủ, chiếm tỷ lệ 50%.

Quá khứ gần với danh hiệu vô địch ASEAN CUP 2024

Khi tiếng còi trọng tài ngân vang kết thúc trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, 4/11 vị trí trên sân thuộc về các tuyển thủ đang khoác áo CLB Hà Nội gồm thủ quân Đỗ Duy Mạnh, trung vệ Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh (người chơi đa năng ở nhiều vị trí trung vệ, hậu vệ, tiền vệ cả hai biên) và tiền vệ tấn công Nguyễn Hai Long.

Điều thú vị hơn là Hai Long, người mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Lào 4-1, cũng chính là người ghi bàn thắng cuối cùng, không chỉ ấn định chiến thắng 3-2 cho đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về mà còn góp phần quyết định giúp Việt Nam trở thành đội tuyển quốc gia đầu tiên trong lịch sử giải đấu thắng Thái Lan cả hai lượt trận chung kết đi và về.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải dù rời sân ở phút 83 và không thể là người thứ năm của Hà Nội FC chiến đấu đến phút cuối, nhưng anh đã là người hùng của trận chung kết lượt về. Bàn mở tỷ số ngay phút thứ 8 của Hải đã mang lại niềm tin vô địch cho cổ động viên Việt Nam, khi đó đội tuyển Việt Nam đã vượt lên với cách biệt 2 bàn.

Chính Hải cũng là người xua tan nỗi lo lắng của người hâm mộ khi Thái Lan dẫn ngược 2-1 (phút 64), cân bằng tỷ số 3-3 sau hai lượt trận. Phút 74, Hải có pha đột phá dũng mãnh bên cánh trái vòng cấm địa đối phương, chuyền mạnh vào trong khiến trung vệ Thái Lan lúng túng phá bóng vào lưới nhà giúp đội Việt Nam gỡ hòa 2-2. Bàn thắng này đã đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 4-3 sau hai lượt trận. Và như đã nói, Hai Long đã kết thúc trận đấu với bàn thắng từ giữa sân.

Ngoài 5 tuyển thủ này, nếu tính thêm Nguyễn Quang Hải (đang thi đấu cho câu lạc bộ Công An Hà Nội), người từng được phát hiện, đào tạo và nhiều năm thi đấu cho Hà Nội FC, thì Hà Nội FC đóng góp đến 5/11 vị trí trên sân khi tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu kết thúc trận chung kết lượt về.

Niềm vui không nói thành lời

Sẽ không thể nói hết cả cuộc hành trình 20 năm của bầu Hiển nói riêng và Tập đoàn T&T nói chung trong một bài báo. Nhưng, chỉ cần nhắc – nhớ lại những điểm nhấn, cũng quá đủ phác họa nên bức tranh rất đẹp của bầu Hiển – Tập đoàn T&T dành cho CLB Hà Nội và BĐVN.

Đó là một CLB Hà Nội 6 lần vô địch quốc gia, 3 Cúp Quốc gia và đang giữ kỷ lục 5 lần đoạt Siêu cúp Quốc gia; tứ kết AFC Cup 2014, vô địch khu vực Đông Nam Á và vào đến chung kết liên khu vực của AFC Cup 2019, thành tích tốt nhất của một câu lạc bộ Việt Nam tại giải đấu châu lục.

Ở cấp độ trẻ, 6 lần vô địch U21 quốc gia, 7 lần vô địch U19 quốc gia, 2 lần vô địch U17 quốc gia.

Một bảng thành tích khiến bao đội mơ ước. Thế nhưng trước câu hỏi điều gì trong bóng đá đem lại niềm vui nhất cho bầu Hiển?

Không trả lời trực tiếp, bầu Hiển nhắc lại thành tích Á quân U23 châu Á 2018, Vô địch AFF Cup 2018, Huy chương vàng SEA Games 2019, những dấu ấn giúp bóng đá Việt Nam vươn lên tầm cao mới. Với chức vô địch ASEAN Cup 2024, niềm vui đã trở lại với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tạo cơ hội cho bóng đá Việt Nam vươn lên. Bầu Hiển vui không chỉ vì hình ảnh người dân xuống đường ăn mừng, mà còn vì các tuyển thủ bóng đá Việt Nam, trong đó có không ít cầu thủ được đào tạo ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, đã biến điều không thể thành có thể.

Bầu Hiển trầm ngâm chia sẻ, khi các cháu biến những điều không thể thành có thể, thì sự thành công này sẽ được lan tỏa qua nhiều lĩnh vực khác. Khi thực hiện được nhiều điều tích cực không thể thành có thể ở mọi lĩnh vực, thì đất nước Việt Nam sẽ phát triển, như bóng đá Việt Nam đã có vị thế mới kể từ năm 2018.

Làm gì để cho bóng đá Việt Nam tốt đẹp hơn là bầu Hiển luôn vui vẻ, sẵn lòng. Vì vậy bầu Hiển cho biết hai trận thắng ở AFC Champions League của đội Hà Nội trước Wuhan Three Towns (Trung Quốc) và đương kim vô địch Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) hồi tháng 12-2023 cũng đem lại cho ông những cảm xúc khó tả. Tại sao?

Vì đó không chỉ là những trận thắng thua bình thường của bóng đá, mà còn là trận thắng đem lại giá trị hình ảnh, thương hiệu, uy tín của một câu lạc bộ bóng đá Việt Nam nói riêng và cả nền bóng đá Việt Nam nói chung.

Với mong muốn đầu tư bóng đá cho thương hiệu Hà Nội và trên hết là Việt Nam, nên trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 trên sân khách Thái Lan, một trận đấu rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam, một trận đấu quyết định đến giấc mơ vô địch của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bầu Hiển với vai trò Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB đã quyết định thuê máy bay đưa cổ động viên sang Thái Lan để tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển. Hơn thế nữa, SHB còn tài trợ toàn bộ chi phí (vé máy bay, ăn ở, đi lại, vé vào sân) cho người thân của các cầu thủ; các khách hàng thân thiết với số lượng lên đến 600 người.

Cũng dưới sự điều hành của bầu Hiển, SHB cũng từng là một trong các đơn vị tài trợ chính kinh phí để mua bản quyền FIFA World Cup 2022 bóng đá nam và đồng hành cùng Truyền hình Quốc hội phát sóng các trận đấu của FIFA World Cup 2023 bóng đá nữ.

Nói về những gì mình hoạt động trong bóng đá, bầu Hiển chia sẻ: “Bóng đá đem lại hạnh phúc, niềm tự hào, sự đoàn kết cho dân tộc. Là cổ động viên, tôi luôn mong muốn bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển”.

Nói ít, làm nhiều, làm hiệu quả, đó là phong cách của bầu Hiển. Với một lãnh đạo như thế cũng phần nào lý giải sự thành công của Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB, hai đơn vị chỉ riêng trong lĩnh vực thể thao không chỉ đồng hành với bóng đá nam mà còn là bóng bàn, bóng đá nữ, qua đó con đường phát triển của bóng đá Việt Nam từ nam đến nữ hay bóng bàn, đều có dấu ấn của Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB qua vị chỉ huy: Bầu Hiển!