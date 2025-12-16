SEA Games 33: Futsal nam Việt Nam kỳ vọng lớn vào cơ hội đổi màu huy chương

(Ngày Nay) - Với việc lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào top 20 thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA, Futsal nam Việt Nam được kỳ vọng lớn vào cơ hội đổi màu huy chương tại SEA Games 33.

Lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào top 20 thế giới trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), đội tuyển Futsal nam Việt Nam tham dự SEA Games 33 với sự tự tin và kỳ vọng lớn vào cơ hội đổi màu tấm huy chương.

Những tín hiệu tích cực từ công tác chuẩn bị, đặc biệt là cú hích tinh thần từ bảng xếp hạng FIFA đang mở ra một chương mới cho thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi. Futsal Việt Nam đã vươn lên hạng 20 thế giới, thứ hạng cao nhất trong lịch sử kể từ khi FIFA chính thức ban hành bảng xếp hạng Futsal.

Cụ thểm, đội tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan (hạng 11 thế giới) và xếp trên Indonesia 4 bậc. Ở châu Á, Futsal Việt Nam xếp hạng 4 châu Á, sau Iran, Thái Lan và Nhật Bản. Những con số ấy không chỉ mang ý nghĩa thống kê, mà còn là sự ghi nhận cho một quá trình đầu tư bài bản, kiên trì và có định hướng rõ ràng trong nhiều năm.

Tuy nhiên, thứ hạng cao không đồng nghĩa với con đường dễ dàng tại SEA Games 33. Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ phải đối mặt với sức ép cạnh tranh cực lớn, đặc biệt là từ Thái Lan. Đội chủ nhà Thái Lan đã vô địch cả 5 kỳ SEA Games kể từ khi Futsal chính thức được đưa vào chương trình thi đấu từ năm 2007.

Indonesia cũng là đối thủ đang tiến bộ rất nhanh và được huấn luyện viên Diego Giustozzi đánh giá là đáng ngại nhất. Đội tuyển Futsal Việt Nam từng thất bại trước chính đối thủ này ở chung kết giải Futsal vô địch Đông Nam Á 2024.

Thể thức thi đấu vòng tròn một lượt với mật độ 4 trận trong 4 ngày liên tiếp chính là "bài kiểm tra thể lực" cực kỳ khắc nghiệt.

Chính huấn luyện viên Diego Giustozzi, người từng vô địch World Cup Futsal 2016 cùng Argentina cũng bày tỏ sự không hài lòng với lịch thi đấu có thể bào mòn thể lực cầu thủ. Ngược lại, Thái Lan và Indonesia được hưởng lợi hơn khi có quãng nghỉ xen kẽ để hồi phục.

Trong hoàn cảnh ấy, nhà cầm quân người Argentina xác định mỗi trận đấu của Futsal Việt Nam đều mang tính chất như 1 trận chung kết.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh tầm quan trọng của trận ra quân gặp Malaysia lúc 16h00 hôm nay (16/12).

Theo ông, đây thậm chí còn là trận đấu khó khăn nhất vì yếu tố tâm lý của ngày mở màn. Malaysia không còn là đối thủ dễ bị khuất phục khi đã nhiều lần chạm trán và hiểu rất rõ lối chơi của Futsal Việt Nam.

Về lực lượng, đội tuyển Futsal Việt Nam chốt danh sách mà không có sự góp mặt của 2 trụ cột Trần Thái Huy và Châu Đoàn Phát, những ala giàu kinh nghiệm. Dẫu vậy, đây cũng là cơ hội để các gương mặt trẻ đầy khát khao như Công Đại, Ngọc Ánh, Minh Quang hay Ngọc Linh thể hiện bản thân trong bối cảnh đều đang đạt phong độ cao ở cấp câu lạc bộ.

Một điểm sáng khác là sự trở lại của Minh Trí sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương dây chằng. Từng là tiền đạo số 1 của Futsal Việt Nam, Minh Trí hứa hẹn mang đến thêm phương án tấn công chất lượng bên cạnh Thịnh Phát. Đặc biệt, Đa Hải - tài năng trẻ mới 20 tuổi đang được xem là niềm hy vọng lớn trên hàng công với sự lì lợm, bản lĩnh và khả năng dứt điểm lạnh lùng hiếm thấy.

Đội hình mà huấn luyện viên Diego Giustozzi mang đến Thái Lan có chiều sâu và sự cân bằng. Ông khẳng định toàn đội đang có trạng thái tinh thần tốt, sẵn sàng đối mặt với áp lực và không e ngại bất kỳ đối thủ nào trong khu vực. Thông điệp gửi tới người hâm mộ rất rõ ràng: Futsal Việt Nam có thể không hứa trước kết quả, nhưng chắc chắn sẽ thi đấu với 100% nhiệt huyết và trái tim.

SEA Games 33 là sân chơi nơi Futsal Việt Nam khao khát thay đổi lịch sử. Trong 4 kỳ SEA Games gần nhất, đội tuyển giành 2 huy chương bạc (2011, 2013) và 2 huy chương đồng (2017, 2021).

Với vị thế mới trên bảng xếp hạng FIFA, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin từ ban huấn luyện, thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi hoàn toàn có quyền mơ về một dấu mốc mới trên hành trình vươn tầm khu vực và châu lục.