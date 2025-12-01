Thắng đậm Malaysia, Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Đánh bại U17 Malaysia 4-0, U17 Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết U17 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, ghi 30 bàn và không thủng lưới lần nào.
U17 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.
U17 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước U17 Malaysia ở trận "chung kết" bảng C vòng loại U17 châu Á 2026.

Nguyễn Văn Dương trở thành người hùng trong chiến thắng của U17 Việt Nam khi để lại dấu giầy ở 3/4 bàn thắng vào lưới Malaysia.

Văn Dương chính là người có đường chuyền thuận lợi để Mạnh Cường băng xuống đệm vào lưới trống ghi bàn mở tỷ số 1-0 ở ngay phút thứ tư.

Đến phút 43, Văn Dương tiếp tục tỏa sáng với pha đột phá bên cánh trái rồi căng ngang để Anh Hào dứt điểm nhân đôi cách biệt cho U17 Việt Nam.

Sau hai tình huống kiến tạo, Nguyễn Văn Dương đã tự điền tên mình lên bảng điện tử với pha dứt điểm kỹ thuật nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 49.

"Số phận" của trận đấu được định đoạt ở phút 77 bằng pha đi bóng và dứt điểm không thể cản phá của Sỹ Bách, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho U17 Việt Nam trước U17 Malaysia.

Chiến thắng tưng bừng này đã đưa đoàn quân của Huấn luyện viên Cristiano Roland hiên ngang thẳng tiến vào vòng chung kết U17 châu Á với thành tích toàn thắng.

Đây cũng là lần thứ 2 trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á. Ở lần đầu tham dự với tư cách chủ nhà, U17 Việt Nam đã vào đến bán kết và giành vị trí thứ tư chung cuộc.

Với những gì đã thể hiện, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Cristiano Roland hứa hẹn sẽ thi đấu bùng nổ tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 (tổ chức tại Saudi Arabia, từ ngày 7-24/2026).

Thành tích ấn tượng của U17 Việt Nam

U17 Việt Nam không chỉ giành vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 mà còn tạo nên thành tích ấn tượng.

"Các chiến binh Sao vàng" đã trải qua vòng loại đáng nhớ khi toàn thắng cả 5 trận đấu, ghi được 30 bàn thắng và không thủng lưới lần nào.

Trên hành trình tìm vé đến Saudi Arabia, thầy trò Huấn luyện viên Cristiano Roland khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng đậm 6-0 trước U17 Singapore.

Tiếp sau màn ra mắt đó, U17 Việt Nam đã tạo nên "siêu cơn mưa bàn thắng" với 14 lần làm tung lưới Quần đảo Bắc Mariana trong đó đến 10 cầu thủ đã ghi bàn.

Ở trận đấu mang tính bản lề, U17 Việt Nam thi đấu cầm chừng để giữ sức cho trận quyết đấu U17 Malaysia, nhưng vẫn dễ dàng vượt qua U17 Macau 4-0.

Bước vào trận "chung kết" bảng C, U17 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình bằng chiến thắng vùi dập 4-0 trước U17 Malaysia để giành quyền đi tiếp.

Với kết quả toàn thắng và ghi 30 bàn, thành tích của U17 Việt Nam chỉ đứng sau U17 Trung Quốc ở vòng loại. U17 Trung Quốc cũng đã thắng cả 5 trận, ghi đến 42 bàn thắng và không thủng lưới lần nào.

Bóng đá Đông Nam Á gây ấn tượng

Cùng với U17 Việt Nam, bóng đá Đông Nam Á còn gây ấn tượng khi có sự góp mặt của ba đội tuyển khác là Myanmar, Thái Lan và Indonesia

U17 Myanmar tạo nên bất ngờ khi giành vị trí nhất bảng G, giành quyền tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Tại vòng loại, dù rơi vào bảng đấu khó song U17 Myanmar đã thi đấu thăng hoa để thắng ba trận liên tiếp trước U17 Afghanistan (3-1), U17 Nepal (4-0) và U17 Oman (2-0).

Kết quả này giúp U17 Myanmar giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, nắm quyền tự quyết trước trận đấu quyết định với U17 Syria.

Bước vào lượt trận cuối gặp U17 Syria, U17 Myanmar chỉ cần kết quả hòa để giữ ngôi đầu bảng và họ đã làm được điều đó khi hòa đối thủ 2-2.

Trận hòa này giúp U17 Myanmar khép lại vòng loại với 10 điểm, ghi 11 bàn và chỉ 3 lần để lọt lưới. Kết quả này giúp U17 Myanmar có lần đầu tiên trở lại vòng chung kết U17 châu Á kể từ năm 2006, tức sau 19 năm chờ đợi.

Trong khi đó, U17 Thái Lan đã giành quyền đi tiếp đầy kịch tính sau trận thắng cách biệt 3-0 trước U17 Kuwait trên sân nhà.

Khép lại bảng F, U17 Thái Lan, U17 Kuwait và U17 Turkmenistan đều có 9 điểm, cùng có 3 điểm trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, U17 Thái Lan xếp nhất bảng F do có hiệu số bàn thắng đối đầu tốt hơn nên giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Trong khi đó, U17 Indonesia đã có suất tham dự vòng chung kết U17 châu Á từ trước nhờ việc góp mặt ở vòng chung kết U17 World Cup 2025.

Ngoài ra còn có 8 đội bóng khác đã giành quyền tham dự gồm Nhật Bản, Triều Tiên, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE, Uzbekistan và chủ nhà Saudi Arabia.

PV
Malaysia Việt Nam chung kết U17 châu Á bóng đá

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
(Ngày Nay) - Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại thủ đô Vientiane, Lào.
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
(Ngày Nay) - Trong hai ngày 28 và 29/11, đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh, do ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 tại thủ đô Phnom Penh, nhằm tăng cường hợp tác, phát triển khu vực biên giới giữa địa phương với các các tỉnh tiếp giáp biên giới phía Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững giữa hai nước.
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Australia thực hiện cho thấy một loại thuốc đã được phê duyệt để điều trị ung thư ở người lớn có tiềm năng lớn trong việc chống lại u nguyên bào thần kinh (Neuroblastoma) – một dạng ung thư trẻ em nguy hiểm và có tỷ lệ tái phát cao. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí khoa học Science Advances.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trả lời báo chí trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc
(Ngày Nay) - Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 1 - 2/12/2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn.
Tây Ban Nha ứng phó ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên sau 30 năm
Tây Ban Nha ứng phó ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên sau 30 năm
(Ngày Nay) - Tây Ban Nha đang khẩn trương triển khai biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế sau khi phát hiện các ca mắc dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trong 3 thập kỷ qua tại vùng Catalonia. Dù không gây bệnh cho người, virus dịch tả lợn châu Phi có khả năng lây lan mạnh và gây tử vong cao ở lợn, được đánh giá là mối đe dọa lớn đối với ngành chăn nuôi lợn của Tây Ban Nha.
Rủi ro mới khi dùng mạng Wifi công cộng
Rủi ro mới khi dùng mạng Wifi công cộng
(Ngày Nay) - Ngày 28/11, Tòa án Quận Perth đã tuyên án một người đàn ông, 44 tuổi, 7 năm 4 tháng tù giam vì sử dụng công nghệ tinh vi để tạo mạng WiFi giả tại nhiều sân bay lớn của Australia, đồng thời bị kết tội tấn công vào tài khoản trực tuyến của nhiều phụ nữ để đánh cắp thông tin riêng tư.
Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào, cùng nhau nhấn mạnh tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đất nước, hai dân tộc.
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao và Di cư Liban ngày 28/11 thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), thông qua phái bộ thường trực tại New York, phản đối những động thái mà Beirut mô tả là hành vi xâm phạm mới và nghiêm trọng của Israel đối với chủ quyền của Liban.