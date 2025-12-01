Thắng đậm Malaysia, Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á

(Ngày Nay) - Đánh bại U17 Malaysia 4-0, U17 Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết U17 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, ghi 30 bàn và không thủng lưới lần nào.

Đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước U17 Malaysia ở trận "chung kết" bảng C vòng loại U17 châu Á 2026.

Nguyễn Văn Dương trở thành người hùng trong chiến thắng của U17 Việt Nam khi để lại dấu giầy ở 3/4 bàn thắng vào lưới Malaysia.

Văn Dương chính là người có đường chuyền thuận lợi để Mạnh Cường băng xuống đệm vào lưới trống ghi bàn mở tỷ số 1-0 ở ngay phút thứ tư.

Đến phút 43, Văn Dương tiếp tục tỏa sáng với pha đột phá bên cánh trái rồi căng ngang để Anh Hào dứt điểm nhân đôi cách biệt cho U17 Việt Nam.

Sau hai tình huống kiến tạo, Nguyễn Văn Dương đã tự điền tên mình lên bảng điện tử với pha dứt điểm kỹ thuật nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 49.

"Số phận" của trận đấu được định đoạt ở phút 77 bằng pha đi bóng và dứt điểm không thể cản phá của Sỹ Bách, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho U17 Việt Nam trước U17 Malaysia.

Chiến thắng tưng bừng này đã đưa đoàn quân của Huấn luyện viên Cristiano Roland hiên ngang thẳng tiến vào vòng chung kết U17 châu Á với thành tích toàn thắng.

Đây cũng là lần thứ 2 trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á. Ở lần đầu tham dự với tư cách chủ nhà, U17 Việt Nam đã vào đến bán kết và giành vị trí thứ tư chung cuộc.

Với những gì đã thể hiện, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Cristiano Roland hứa hẹn sẽ thi đấu bùng nổ tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 (tổ chức tại Saudi Arabia, từ ngày 7-24/2026).

Thành tích ấn tượng của U17 Việt Nam

U17 Việt Nam không chỉ giành vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026 mà còn tạo nên thành tích ấn tượng.

"Các chiến binh Sao vàng" đã trải qua vòng loại đáng nhớ khi toàn thắng cả 5 trận đấu, ghi được 30 bàn thắng và không thủng lưới lần nào.

Trên hành trình tìm vé đến Saudi Arabia, thầy trò Huấn luyện viên Cristiano Roland khởi đầu hoàn hảo bằng chiến thắng đậm 6-0 trước U17 Singapore.

Tiếp sau màn ra mắt đó, U17 Việt Nam đã tạo nên "siêu cơn mưa bàn thắng" với 14 lần làm tung lưới Quần đảo Bắc Mariana trong đó đến 10 cầu thủ đã ghi bàn.

Ở trận đấu mang tính bản lề, U17 Việt Nam thi đấu cầm chừng để giữ sức cho trận quyết đấu U17 Malaysia, nhưng vẫn dễ dàng vượt qua U17 Macau 4-0.

Bước vào trận "chung kết" bảng C, U17 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình bằng chiến thắng vùi dập 4-0 trước U17 Malaysia để giành quyền đi tiếp.

Với kết quả toàn thắng và ghi 30 bàn, thành tích của U17 Việt Nam chỉ đứng sau U17 Trung Quốc ở vòng loại. U17 Trung Quốc cũng đã thắng cả 5 trận, ghi đến 42 bàn thắng và không thủng lưới lần nào.

Bóng đá Đông Nam Á gây ấn tượng

Cùng với U17 Việt Nam, bóng đá Đông Nam Á còn gây ấn tượng khi có sự góp mặt của ba đội tuyển khác là Myanmar, Thái Lan và Indonesia

U17 Myanmar tạo nên bất ngờ khi giành vị trí nhất bảng G, giành quyền tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Tại vòng loại, dù rơi vào bảng đấu khó song U17 Myanmar đã thi đấu thăng hoa để thắng ba trận liên tiếp trước U17 Afghanistan (3-1), U17 Nepal (4-0) và U17 Oman (2-0).

Kết quả này giúp U17 Myanmar giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, nắm quyền tự quyết trước trận đấu quyết định với U17 Syria.

Bước vào lượt trận cuối gặp U17 Syria, U17 Myanmar chỉ cần kết quả hòa để giữ ngôi đầu bảng và họ đã làm được điều đó khi hòa đối thủ 2-2.

Trận hòa này giúp U17 Myanmar khép lại vòng loại với 10 điểm, ghi 11 bàn và chỉ 3 lần để lọt lưới. Kết quả này giúp U17 Myanmar có lần đầu tiên trở lại vòng chung kết U17 châu Á kể từ năm 2006, tức sau 19 năm chờ đợi.

Trong khi đó, U17 Thái Lan đã giành quyền đi tiếp đầy kịch tính sau trận thắng cách biệt 3-0 trước U17 Kuwait trên sân nhà.

Khép lại bảng F, U17 Thái Lan, U17 Kuwait và U17 Turkmenistan đều có 9 điểm, cùng có 3 điểm trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, U17 Thái Lan xếp nhất bảng F do có hiệu số bàn thắng đối đầu tốt hơn nên giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Trong khi đó, U17 Indonesia đã có suất tham dự vòng chung kết U17 châu Á từ trước nhờ việc góp mặt ở vòng chung kết U17 World Cup 2025.

Ngoài ra còn có 8 đội bóng khác đã giành quyền tham dự gồm Nhật Bản, Triều Tiên, Qatar, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE, Uzbekistan và chủ nhà Saudi Arabia.