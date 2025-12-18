DTAP ra mắt dự án “Chân Cứng Đá Mềm” cổ vũ tinh thần thể thao Việt Nam

(Ngày Nay) - Sau thành công của album “MADE IN VIETNAM”, nhóm sản xuất âm nhạc DTAP tiếp tục ra mắt dự án mới hợp tác cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Hoàng Bách, Phương Thanh cùng những nhân vật truyền cảm hứng trong thể thao như vận động viên Lê Văn Công, huấn luyện viên Trần Thị Vui, huấn luyện viên Hoàng Thái Xuân và cầu thủ Đoàn Văn Hậu, nhằm lan tỏa tinh thần thể thao Việt Nam và cổ vũ sức mạnh đoàn kết quốc gia trong dịp SEA Games 33.

Tiếp nối tinh thần từ album MADE IN VIETNAM và Hành Trình Tự Hào Việt Nam, dự án “Chân Cứng Đá Mềm” tiếp tục lan tỏa giá trị đầy tự hào của dân tộc

Ca khúc “Chân Cứng Đá Mềm”, nằm trong album MADE IN VIETNAM được ra mắt vào tháng 8 vừa qua. Thuộc chương Con Rồng Thức Giấc, “Chân Cứng Đá Mềm” mang đến sự kết hợp bùng nổ giữa giọng ca đầy nội lực của ca sĩ Phương Thanh và ca sĩ Hoàng Bách. Với giai điệu mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, bài hát không chỉ khuấy động cảm xúc người nghe mà còn lan tỏa thông điệp về tinh thần kiên cường, quyết tâm và niềm tự hào dân tộc - những giá trị vốn có trong mỗi người Việt.

Ngay sau khi album ra mắt, DTAP tiếp tục khởi động Hành Trình Tự Hào Việt Nam, dự án được tổ chức bởi công ty VMAS với sự phối hợp sản xuất của Trung ương Đoàn. Hành Trình Tự Hào Việt Nam đã đưa những giai điệu của Chân Cứng Đá Mềm và các ca khúc khác đến khán giả tại nhiều tỉnh thành, trên các sân khấu đặc biệt dịp 2/9, cổ vũ tinh thần thể thao và lan tỏa niềm tự hào dân tộc khắp cả nước.

Tiếp nối những dấu ấn đã tạo dựng, DTAP phối hợp cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phát triển Chân Cứng Đá Mềm thành một dự án tôn vinh những tấm gương nỗ lực và bền bỉ của thể thao Việt Nam. Ca khúc cũng được đưa trở lại như lời cổ vũ mạnh mẽ dành cho hành trình thi đấu của đội tuyển trẻ, đặc biệt là trong dịp hướng tới SEA Games 33.

Chia sẻ về dự án, Thịnh Kainz – thành viên DTAP cho biết: "Vừa qua, DTAP đã có cơ hội tham gia Hành Trình Đỏ, giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc, và được gặp gỡ nhiều đại biểu trong lĩnh vực thể thao. Khi nghe họ chia sẻ về hành trình luyện tập, mình mới nhận ra rằng đằng sau mỗi chiến thắng là rất nhiều khó khăn, những giờ tập luyện dốc sức, và đôi khi là những ước mơ phải tạm dừng vì chấn thương. Có rất nhiều nỗ lực thầm lặng mà không phải ai cũng nhìn thấy. Chính cảm hứng từ tinh thần kiên cường ấy đã thôi thúc DTAP thực hiện dự án Chân Cứng Đá Mềm lần này, như một lời động viên gửi đến đội tuyển Việt Nam trước những thử thách sắp tới."

Dự án “Chân Cứng Đá Mềm” – một sản phẩm cổ vũ tinh thần đội tuyển thể thao Việt Nam

Dự án “Chân Cứng Đá Mềm” bao gồm musicumentary và MV, không chỉ mang đến âm nhạc đầy cảm xúc từ ca sĩ Phương Thanh, Hoàng Bách và DTAP, mà còn là những thước phim sống động, phản ánh lăng kính và câu chuyện đời thường của các vận động viên, giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn tinh thần và nỗ lực của họ.

Khai thác câu chuyện từ những con người của thể thao Việt Nam, Musicumentary mang đến những lát cắt riêng biệt nhưng cùng hội tụ ở một điểm chung: tinh thần kiên trì, kỷ luật và niềm tin bền bỉ vào con đường đã chọn. Những câu chuyện được kể không chỉ khắc họa hành trình vượt lên thử thách, mà còn tôn vinh hình ảnh những con người dám mơ ước, dám nỗ lực và không ngừng tiến về phía trước.

Đồng hành cùng Musicumentary là những nhân vật truyền cảm hứng trong thể thao Việt Nam như cầu thủ Đoàn Văn Hậu, vận động viên Lê Văn Công, cùng hai huấn luyện viên Trần Thị Vui và Hoàng Thái Xuân, mang đến góc nhìn chân thực về hành trình kiên cường và bền bỉ phía sau những thành tích đỉnh cao.

Lê Văn Công là lực sĩ cử tạ người khuyết tật hàng đầu của Việt Nam, nhiều năm giữ vị thế số một châu Á ở hạng cân thi đấu. Anh là chủ nhân Huy chương Vàng Paralympic Rio 2016, Huy chương Bạc Paralympic Tokyo 2020, từng xô đổ kỷ lục thế giới và giành nhiều huy chương vàng tại các giải vô địch thế giới, châu Á. Từ xuất phát điểm đầy hạn chế về thể chất, Lê Văn Công đã vươn lên trở thành biểu tượng của nghị lực, khát vọng và bản lĩnh thi đấu đỉnh cao.

Đoàn Văn Hậu, hậu vệ trái trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC, từng là trụ cột của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn thành công nhất. Anh góp mặt trong những chiến dịch lớn như AFF Cup 2018 (vô địch), SEA Games 30 (HCV), vòng loại World Cup và có quãng thời gian thi đấu tại Hà Lan trong màu áo SC Heerenveen. Sau chấn thương gót chân nghiêm trọng khiến sự nghiệp gián đoạn hơn hai năm, hành trình hồi phục và nỗ lực trở lại sân cỏ của Văn Hậu cho thấy tinh thần chuyên nghiệp, ý chí bền bỉ và khát vọng tiếp tục cống hiến ở đỉnh cao.

Ở chiều sâu của hành trình thể thao, huấn luyện viên Trần Thị Vui và huấn luyện viên Hoàng Thái Xuân là những gương mặt tiêu biểu của cầu mây nữ Việt Nam qua hai thế hệ. Từ nền tảng là các vận động viên giàu kinh nghiệm, họ giữ vai trò then chốt trong công tác huấn luyện, đào tạo và tái thiết đội tuyển. Dưới sự dẫn dắt của hai huấn luyện viên, cầu mây nữ Việt Nam ghi dấu ấn với Huy chương Vàng Asiad 2023, chức vô địch thế giới nội dung 4 người năm 2022 cùng nhiều HCV SEA Games và World Cup, qua đó khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ cầu mây quốc tế.

Câu chuyện của những người giữ lửa thầm lặng để chạm đến vinh quang Tại musicumentary Chân Cứng Đá Mềm, câu chuyện của huấn luyện viên Trần Thị Vui và Hoàng Thái Xuân được kể lại từ góc nhìn của những người đứng phía sau thành tích – những người mang trên vai trách nhiệm dìu dắt, đưa ra lựa chọn và chịu áp lực cho cả một tập thể.

Với huấn luyện viên Trần Thị Vui, cầu mây bắt đầu từ một đam mê khó có thể lý giải trọn vẹn bằng lời. Tuy nhiên, khi bước từ vai trò vận động viên sang huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, hành trình ấy mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Không còn là câu chuyện của nỗ lực cá nhân, mà là trách nhiệm dẫn dắt tập thể, đồng hành cùng sự trưởng thành của các vận động viên và đối diện với những kỳ vọng ngày càng lớn.

Rời sân đấu để bước vào công tác huấn luyện, Trần Thị Vui và Hoàng Thái Xuân đối diện với một giai đoạn nhiều áp lực và thử thách. Chia sẻ trong Chân Cứng Đá Mềm, huấn luyện viên Trần Thị Vui nói: “Kết thúc sự nghiệp vận động viên để chuyển sang làm huấn luyện viên là một hành trình với rất nhiều thăng trầm. Đỉnh điểm là SEA Games năm 2022, khi đội tuyển cầu mây Việt Nam không giành được huy chương vàng nào ngay trên sân nhà. Khi đó, gần như là một cảm giác tuyệt vọng.”

Chính trong những thời điểm ấy, trách nhiệm của người dìu dắt hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đã có những giai đoạn, huấn luyện viên Trần Thị Vui cảm thấy hành trình này vượt quá sức chịu đựng của bản thân, thậm chí từng nghĩ đến việc dừng lại.Trải qua những giai đoạn khó khăn nhất trong hành trình huấn luyện, huấn luyện viên Trần Thị Vui dần vượt qua áp lực bằng chính sự bền bỉ của mình. Những trải nghiệm ấy trở thành bài học mà chị truyền lại cho các vận động viên – rằng không phải lúc nào kết quả cũng đến ngay, nhưng chỉ cần không bỏ cuộc và tiếp tục đi cùng tập thể đến cùng, thành quả rồi sẽ đến vào thời điểm xứng đáng.

Có thể thấy, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trần Thị Vui và Hoàng Thái Xuân, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam từng bước ổn định, vượt qua giai đoạn nhiều biến động để tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Khi thử thách sinh ra là để đam mê được tôi luyện và bùng cháy mạnh mẽ hơn.Với vận động viên Đoàn Văn Hậu, Chân Cứng Đá Mềm mở ra một lát nhìn khác về sự nghiệp của những chân sút nổi tiếng - nơi những áp lực, chấn thương và khoảng thời gian buộc phải chậm lại trở thành phép thử cho đam mê và ý chí theo đuổi bóng đá đỉnh cao.

Nhìn lại giai đoạn chấn thương kéo dài, Đoàn Văn Hậu chia sẻ: “Hậu cũng bị chớm đau rất lâu rồi, nhưng với niềm đam mê của mình với bóng đá, Hậu không muốn bỏ lỡ một giây phút tập luyện hay cơ hội thi đấu nào. Hậu luôn cố gắng, uống thuốc giảm đau để tiếp tục luyện tập…”

Những lựa chọn ấy phản ánh khát khao được ra sân, được tiếp tục đồng hành cùng trái bóng, dù phải đối diện với không ít rủi ro về thể chất.

Văn Hậu cũng bày tỏ thêm về cảm xúc mỗi lần được tập trung cùng đội tuyển quốc gia như một niềm tự hào đặc biệt. Đó không chỉ là cơ hội được thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, mà còn là khoảnh khắc khoác lên mình màu áo Việt Nam, chứng kiến người hâm mộ cả nước cùng nhau đoàn kết, hò reo và ăn mừng chiến thắng. Chính những hình ảnh ấy trở thành nguồn động lực thôi thúc anh luôn muốn cống hiến nhiều hơn mỗi khi bước ra sân cỏ.

Hành trình được khắc họa trong Chân Cứng Đá Mềm giúp người hâm mộ nhìn thấy một Đoàn Văn Hậu ở chiều sâu khác của sự nghiệp – nơi thử thách và chấn thương trở thành phép thử cho đam mê và ý chí theo đuổi bóng đá đỉnh cao.

Nghị lực kiên cường vượt lên mọi khiếm khuyết

Musicumentary Chân Cứng Đá Mềm mang đến câu chuyện của Lê Văn Công như một hành trình vượt lên khiếm khuyết bằng nghị lực, niềm tin và đam mê không bị giới hạn bởi hoàn cảnh.

Niềm đam mê với cử tạ đến với Lê Văn Công một cách tự nhiên, bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ dành cho thần tượng của mình – anh Chu Văn Phi Quốc. Anh chia sẻ: “Anh Quốc tập luyện được thì nếu có cơ hội, Công cũng sẽ tập luyện được.” Từ suy nghĩ ấy, cử tạ trở thành con đường để anh thử thách và vượt qua chính giới hạn của bản thân.

Sau giờ học và làm việc, Lê Văn Công dành trọn quỹ thời gian còn lại cho tập luyện. Hành trình đến phòng tập luôn nhiều khó khăn, khi phương tiện di chuyển của anh chỉ là chiếc xe lăn với bánh gỗ thô sơ, phải vượt quãng đường gần 40km. Đã có thời điểm, Công sống khép kín, mang trong mình nhiều rào cản cả về thể chất lẫn tâm lý.

Thay vì để những giới hạn níu chân, Lê Văn Công chọn cách tự động viên bản thân mỗi ngày. Có những buổi tập, anh lăn xe hơn 20km giữa trời mưa, mệt mỏi nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan. Chính những khoảnh khắc ấy đã tôi luyện nghị lực và niềm tin của anh. Với Công, đam mê không phân biệt hoàn cảnh, và châm ngôn anh luôn mang theo rất giản dị: “Người bình thường làm được, người khuyết tật cũng làm được.”

Qua “Chân Cứng Đá Mềm”, hành trình của Lê Văn Công hiện lên như một quá trình bền bỉ vượt qua giới hạn, nơi nghị lực được tạo nên từ những điều rất đời và rất thật.

Được biết, bên cạnh bộ phim tài liệu thể thao ghi lại những câu chuyện chân thực về hành trình vượt khó và cống hiến của các nhân, dự án còn mang đến music video nhằm lan tỏa tinh thần cổ động và tiếp lửa cho các vận động viên Việt Nam. Ca khúc mang nhịp điệu mạnh mẽ, giàu cảm xúc, tái hiện khí thế thi đấu và niềm hân hoan trong những khoảnh khắc chiến thắng với sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Bách và Phương Thanh.

Không dừng lại ở một sản phẩm âm nhạc hay phim tài liệu đơn lẻ, Chân Cứng Đá Mềm còn là cổ động tinh thần, góp phần lan tỏa không khí thi đấu, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc trong các sự kiện thể thao lớn, đồng thời tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật và thể thao thông qua một hình thức thể hiện gần gũi và hiện đại.